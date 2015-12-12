«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1 (ВИДЕО)

<p><em>Дебютант Премьер-лиги разобрался с именитой командой Луи ван Гаала. «Бомбардир» показывает, как это случилось.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Станислас забивает великолепный гол "сухим листом" с углового</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8156951" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>У Боруца не получается спасти свою команду после удара Феллаини</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8156990" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кинг реализует свой шанс и дарит "Борнмуту" победу</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8157070" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>