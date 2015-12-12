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«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1 (ВИДЕО)

<p><em>Дебютант Премьер-лиги разобрался с именитой командой Луи ван Гаала. «Бомбардир» показывает, как это случилось.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Станислас забивает великолепный гол "сухим листом" с углового</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8156951" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>У Боруца не получается спасти свою команду после удара Феллаини</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8156990" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кинг реализует свой шанс и дарит "Борнмуту" победу</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8157070" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p>

Англия. Премьер-лига Англия Борнмут Манчестер Юнайтед
Комментарии (2)
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mc_key
1449950414
Есть подозрение , что это случилось на классе..
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Дима1960
1449960115
С победой,"вишенки"!
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