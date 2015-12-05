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    • «Сток Сити» - «Манчестер Сити» - 2:0. Неожиданная осечка лидера (ВИДЕО)

    «Сток Сити» - «Манчестер Сити» - 2:0. Неожиданная осечка лидера (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    05.12.2015 16:45
    «Сток Сити» выиграл у грозного «Манчестер Сити». «Бомбардир» представляет голы и главные моменты прошедшего английского противостояния.

    "Сток Сити" выиграл у грозного "Манчестер Сити". "Бомбардир" представляет голы и главные моменты прошедшего английского противостояния.

    Арнаутович ударом с близкого расстояния открывает счет

    Де Брюйне имел шанс уровнять положение, но Батлэнд выручает команду от верного гола

    Арнаутович оформляет дубль и повергает гостей в шок

    Арнаутович попадает в штангу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: premierleague.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 5 декабря 2015, 19:10

      ну Сток Сити!ну красавцы!

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