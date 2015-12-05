«Сток Сити» - «Манчестер Сити» - 2:0. Неожиданная осечка лидера (ВИДЕО)

«Сток Сити» выиграл у грозного «Манчестер Сити». «Бомбардир» представляет голы и главные моменты прошедшего английского противостояния.
"Сток Сити" выиграл у грозного "Манчестер Сити". "Бомбардир" представляет голы и главные моменты прошедшего английского противостояния.
Арнаутович ударом с близкого расстояния открывает счет
Де Брюйне имел шанс уровнять положение, но Батлэнд выручает команду от верного гола
Арнаутович оформляет дубль и повергает гостей в шок
Арнаутович попадает в штангу
Источник: Бомбардир.ру
Фото: premierleague.com