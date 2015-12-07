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  • «Я потерял сразу 19 килограммов». Как Абидаль выиграл свой главный матч

«Я потерял сразу 19 килограммов». Как Абидаль выиграл свой главный матч

Свинной грипп, раковые опухоли – болезни ежегодно уносят жизни тысяч людей. Но Эрику Абидалю в схватке с ними удалось не только восстановить здоровье, но и триумфально вернуться в футбол. "Бомбардир" продолжает цикл историй о тяжелых ударах в жизни футболистов.

Как часто вы задумываетесь о своем здоровье? Вряд ли это происходит реже нескольких раз в год, когда очередная надоедливая простуда мешает нормально жить. В жизни Эрика Абидаля возникли куда более серьезные проблемы. Он отдавал все силы в играх за любимую "Барселону", совершенно не выделяясь на фоне остальных. Абидаль никогда не был особенным. Защитник просто играл в футбол и хотел показать всему миру, что выходы на поле – вся его жизнь. К сожалению, судьба была против того, чтобы его подвиги остались за кулисами футбольного спектакля.

В 2009 году появились слухи о том, что Абидаль заболел свиным гриппом. Такие же подозрения были и по поводу его тогдашнего одноклубника Яя Туре. Но Эрик успешно переборол болезнь, довольно быстро возвратившись в строй. Однако оказалось, что его испытания на этом только начинаются. Через два года у Абидаля обнаружили раковую опухоль в печени. Все любители европейского футбола погрузились в состояние шока.  А сам Абидаль в этот момент сдаваться совсем не собирался.

Примечательно, что вокруг Абидаля объединилось все футбольное братство. "Мы любим тебя, Аби", - слова, читавшиеся на футболках "Барселоны" и "Хетафе" через два дня после успешной первой операции Эрика. Ему посвящали голы, а футболисты "Реала" и все посетители "Сантьяго Бернабеу" одинаково сочувствовали номинальному врагу. "Ты вернешься, чтобы победить", - с таким призывом в адрес Эрика выступили футболисты "Барселоны". Но Абидаль не просто вернулся, а уже через пару месяцев поднял над головой кубок Лиги чемпионов! 

Вот только радость вскоре снова сменилась на горе. Болезнь никуда не делась, а единственным шансом для спасения жизни Абидаля оказалась пересадка печени. Для ее совершения требовался донор. Свою помощь в этом вопросе предложил даже Дани Алвес, но в итоге выбор пал на Жерара – двоюродного брата Эрика. "Я не думал о смерти. Такие решения принимает только Бог. Я перенес четыре или пять операций в очень короткий срок. За это время потерял сразу 19 килограммов. После четвертой операции врачи поинтересовались у меня, как я мог терпеть всю эту боль", - рассказывал через какое-то время уже выздоровевший Эрик Абидаль.  

Страшная болезнь заставила французского защитника не только пересмотреть взгляды на футбол, но и заняться благотворительностью. В течение нескольких лет мы видим Абидаля, постоянно жертвующего деньги на борьбу со страшными заболеваниями. "Я продал все свои автомобили. Когда у тебя такая проблема, как была у меня, твои машины становятся совершенно бесполезными. Я продал их и направил деньги в ряд ассоциаций, с которыми наладил контакт", - Эрик Абидаль действительно изменился и стал по-настоящему другим человеком.
Он вернулся в состав "Барселоны" и даже принял участие в нескольких важных матчах. Но в дальнейшем Эрика ждало большое разочарование. "Барса" отказалась продлевать с защитником контракт, сменив курс на омоложение защитной линии. Сыграл свою роль и уход в "Баварию" Пепа Гвардиолы, который в столь тяжелый период постоянно находился рядом с Эриком.

"Я провел в команде замечательные шесть лет. Если бы Гвардиола остался в клубе, то я мог бы снова продлить контракт", - жаловался не слишком довольный француз. Но решение руководства каталонцев, на первый взгляд казавшееся неприемлемым, на деле оказалось лучшим для всех. Эрик Абидаль получил прекрасную возможность насладиться игрой в основе "Монако", а затем съездить в прекрасную "командировку" в греческий "Олимпиакос". Свой главный матч Эрик Абидаль к тому моменту уже выиграл. А впереди у француза успешная карьера за пределами поля. Карьера, в которой больше не должно найтись места таким страшным напастям.

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Испания. Примера Испания Барселона Абидаль Эрик
Комментарии (4)
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Schicko_008
1449490690
19 киллограммОВ!!!
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Майор Дзагоев
1449494521
Отличный игрок! Удачи ему
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