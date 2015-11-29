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    «Анжи» – ЦСКА – 1:1. Голы и опасные моменты матча (ВИДЕО)


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    Голосов: 0
    29.11.2015 15:23
    Московский ЦСКА сыграл вничью с махачкалинским «Анжи», прервав серию поражений и оставив махачкалинцев на последнем месте. «Бомбардир» показывает самые интересные события матча.

    Московский ЦСКА прервал серию поражений в гостях у "Анжи" и оставил махачкалинцев на последнем месте. "Бомбардир" показывает самые интересные события матча.

    Набабкин забивает после тонкого паса Мусы

    Абдулавов упускает шанс сравнять счет

    Дальний удар Эбесилио

    Максимов устанавливает окончательный счет после выхода один на один с Акинфеевым

    Падение Тигиева в штрафной ЦСКА

    Опасный выстрел Дзагоева

    Интервью Леонида Слуцкого

    Интервью Руслана Агаларова

    Обзор матча

    Текстовый онлайн

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (5)
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    RUSARM
    1448805610
    Как не обидно,но ЦСКА упал в яму,команда не играет а вымучивает игры!! Если у анжи не выигрывать,то тогда у кого???
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    vladimir-7
    1448808475
    Е.Л.Гинеру нужно срочно укреплять команду нападающим и опорным защитником,ведь Думбия скоро уйдет,да он сейчас и не тот,а опорного совсем нет и одному Вермблюму очень тяжело.
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    Rockvoc
    1448814483
    A пенальти-то был -'. :)
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    Boniel+
    1448869338
    А зачем Акинфеев отвернулся от меча???
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