«Анжи» – ЦСКА – 1:1. Голы и опасные моменты матча (ВИДЕО)

Московский ЦСКА сыграл вничью с махачкалинским «Анжи», прервав серию поражений и оставив махачкалинцев на последнем месте. «Бомбардир» показывает самые интересные события матча.

Московский ЦСКА прервал серию поражений в гостях у "Анжи" и оставил махачкалинцев на последнем месте. "Бомбардир" показывает самые интересные события матча.

Набабкин забивает после тонкого паса Мусы

Абдулавов упускает шанс сравнять счет

Дальний удар Эбесилио

Максимов устанавливает окончательный счет после выхода один на один с Акинфеевым

Падение Тигиева в штрафной ЦСКА

Опасный выстрел Дзагоева

Интервью Леонида Слуцкого

Интервью Руслана Агаларова

Обзор матча

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