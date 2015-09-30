Пять причин. Почему «Зенит» обыграл «Гент»

«Бомбардир» посмотрел матч «Зенит» - «Гент» глазами профессионального математика и выявил 5 причин победы сине-бело-голубых.

За последнее время один известный шоумэн от российского футбола полностью дискредитировал анализ игры через цифры. Но ведь считать можно не только ТТД. «Бомбардир» посмотрел матч «Зенит» - «Гент» (2:1) глазами профессионального математика и выявил 5 причин победы сине-бело-голубых.

«Зенит» играл быстрее

Петербуржцы после матча открыто признали, что намерено отдали инициативу сопернику. Это вылилось в то, что процент владения мячом оказался 41.6 на 58.4 в пользу бельгийцев. Поэтому, и касаний мяча «буффало» сделали значительно больше. 705 раз игроки прикасались к мячу и отдали 583 передачи. Эти же показатели у «Зенита» равны 486 и 347, соответсвенно. Однако такое позиционное преимущество некоим образом «Генту» не помогло. А все из-за того, что лидером по касаниям у бельгийцев является центральный полузащитник Свен Кумс (99), а у «Зенита» - Халк (63). Получается, хозяева быстрее доставляли мяч в атаку, тогда как гостям приходилось «жевать жвачку» в центре поля.

Хозяева больше полагались на индивидуальное мастерство

Класс игроков «Зенита» объективно выше, поэтому нет ничего удивительного в том, что они чаще пытались пойти в обводку (13 против 7). Правда, в итоге удачных элементов дриблинга у соперников получилось равное количество (5-5). Но такой процент брака (61,6%) у хозяев объясняется тем, что очень часто брал на себя инициативу Халк, у которого только каждая третья попытка дриблинга была успешна. Но эти успехи были у игрока атаки. Так же, как и у Данни и Шатова. А вот единственным представителем нападения у «Гента», кому удался удачный дриблинг, стал Лоран Депаутр. Остальные успехи принадлежат защитникам и центральным полузащитникам. И это подтверждает тезис первой части. «Генту» пришлось слишком много играть вдали от ворот Кержакова.

Команда Виллаш-Боаша чаще била

Да, как не банально это прозвучит, но без ударов - нет голов. И пусть бельгийцы намного больше возились с мячом, чаще воротам соперника угрожал «Зенит» (11-6). И при этом лишь один удар «Гента» попал в створ ворот. Он и привел к голу. КПД неплохой, но для победы недостаточно. Остальные 5 ударов либо прошли мимо (3), либо были заблокированы игроками «Зенита» (2). Правда, и сами петербуржцы попали в створ всего четырежды, но у них наблюдалось большее разнообразие векторов атак. К примеру, именно они смогли нанести единственный удар из вратарской площади.

«Зенит» был сильнее в воздухе

Вот что да, то да. Воздушные дуэли остались за сине-бело-голубыми (12-7). Разрыв не такой уж и большой, но при этом «Зенит» трижды угрожал воротам Селса ударом головой, тогда как «буффало» даже и помыслить об этом не могли. Хозяева выиграли и соревнование по количеству угловых (8-2), что весьма логично. Контратаки чаще заканчиваются угловым для команды, чем позиционное наступление.

Хозяева оборонялись всей командой

Только Артем Дзюба не имеет успехов на ниве отборов или перехватов мяча. Но и задачи у него на поле были другими. А вот остальные игроки команды Виллаш-Боаша очень активно участвовали в обороне ворот Кержакова-младшего. Тот же Данни чаще всех в «Зените» шел в отбор (5), правда, лишь с 40-процентным КПД. Еще одна неудача на счету Халка, и единожды был обыгран Анюков. В остальных 16 случаях «враг не прошел». Больше у «Зенита» и перехватов (19-13). И, что важно, лидер по этому показателю у хозяев – Хави Гарсия (5). Он игрок центра поля, и когда испанец отбирал мяч, перед ним была вся ширь чужой половины. А вот у «Гента» больше всего перехватов совершил правый защитник Рафинья (5). Ему атаку развивать было намного сложнее и дольше. Опять же возвращаемся к вопросу темпа игры и времени на доставку мяча в атаку.

По данным whoscored.com

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