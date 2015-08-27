Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси снова претендуют на награду. На этот раз - лучшего игрока Европы прошедшего сезона. Но вы только представьте на секунду, что эти звезды вообще не появились на свет. «Бомбардир» – о мире, который лишен двух гениев футбола.

Криштиану Роналду и Лионель Месси снова претендуют на награду, на этот раз - лучшего игрока Европы прошедшего сезона. Но вы только представьте на секунду, что эти звезды вообще не появились на свет. Мир потерял бы кучу голов, а вы, уважаемые читатели, чаще выходили бы на улицу. «Бомбардир» – о мире, который лишен двух гениев футбола.

«Барселона» и «Реал» не могут найти клубное лицо

Куча туристов из самых разных стран мира приезжают в Мадрид и Барселону, чтобы купить заветные футболки с 10-м или 7-м номером. Трудно представить, как зарабатывали клубные магазины, если бы родители двух великих однажды передумали. Кого же сделать главными звездами в таком случае? Бензема и Неймар – как-то скучно, нужно обратиться за рубеж и купить скандальных ребят, которые просто бы числились в команде и постоянно давали дерзкие интервью. За некоторых развернулась бы жаркая битва.



Не найдется законодателя моды в футболе

Хорошо, у Месси со вкусом все не очень здорово, но вот Роналду в этом плане настолько крут, что имеет подражателей, готовых выщипывать брови, как их португальский кумир. Без Криштиану подросткам придется тяжело: татуировки мама делать запретит, а подражать Марио Балотелли – слишком дорого. Здорово, что Роналду есть, иначе – мальчики могут начать странно подстригаться, как сын Диего Симеоне, и, не дай боже, копировать образ жизни российских футболистов.

"Золотой мяч" будут давать по заслугам

В 2010-м – Снейдер, в 2011-м – Хави, в 2012-м – Иньеста, в 2013-м – Рибери, в 2014-м – Нойер. Возможно, именно такое разнообразие наступило бы, если бы не два злых гения мирового футбола. Когда лучших футболистов мира стали выбирать непонятные игроки и тренеры непонятных стран – итоги голосования стали предсказуемыми. Публика продолжает негодовать, но что тут поделаешь: надо же победителю покрасоваться с мячиком в рекламе шампуня. А тот же Арьен Роббен для этого дела не очень годится.

В стране больше токарей

Игорь Акинфеев прошлой весной справедливо заметил: в стране мало токарей, и народ в интернете бездельничает и футболистов ругает, какие-то серии дурацкие придумывает. Лео и Криштиану не перестают притягивать к себе споры. "У кого лучше дриблинг?", "Кто симулянт?", "Кто лучше играет головой?", ну а главный вопрос – "Кто лучше?". Школьники уже становятся студентами, потом папами, но продолжают набирать на клавиатуре убийственные аргументы. Такой азарт бы нашим рабочим…

Португалия пропускает крупные турниры, а Аргентина выигрывает все подряд

У португальцев серьезный кризис. Кроме Криштиану Роналду нет футболистов, которые могут тянуть национальную команду. Отсюда постоянные провалы и тяжелые попадания в финальную часть крупных турниров, где Португалия показывает что-то толковое, когда в форме главная звезда (вспоминаем последнее Евро). А у аргентинцев – все наоборот. Команда избавится от тяжелого взгляда Месси, тренер вздохнет и спокойно построит суперкоманду: форвардов у аргентинцев много, а с Лео – все они закрепощены, как на первом экзамене.

Ирина Шейк выбирает русского футболиста

Известная модель возвращается в Россию, так и не найдя семейного счастья в Европе. Но наши футболисты крайне падки на стройных красавец, и за Шейк выстраивается целая очередь. Таблоиды только и спорят, кого же выберет Ира: знойного Рыкова или противоречивого Прудникова? Даже "Первый канал" решился на дерзкое шоу.

Кризис на рекламном рынке

Месси и Роналду регулярно светятся на билбордах, рекламируют и чипсы, и нижнее белье. Для рекламщиков просто гениальная находка: сотни парней и девушек разметут полки с любым товаром, если где-то рядом улыбается кумир. Можно вспомнить, как банк "Открытие" воспользовался лицом и неуверенным русским Криштиану. Других иностранных футболистов у нас почти не знают, и пришлось бы руководителям банка заниматься импортозамещением.

Ибрагимович создает свою секту

Златан обожает себя, считает лучшим спортсменом на планете Земля, который если и родится еще раз, то только от его потомков. Месси и Роналду притягивают к себе наиболее ортодоксальных фанатов футбола, и у Ибры не так много реально верных фанов. Но вот в нашей придуманной реальности швед точно бы стал богом для многочисленных школьников по всему свету. И придумал бы свое учение, проповедовал по разным городам и селам. Одна книга, кстати, уже есть. Ну, а чем еще должен заниматься после футбола такой харизматичный мужик с бородой?

Футбольные статистики находят новую работу

"Месси/Роналду – первый игрок мира, забивший пяткой в полную луну во время проведения чемпионата мира по керлингу". Новости такого рода заполняют спортивные сайты с сентября по май, пока оба продолжают забивать голы. Без аргентинца и португальца целые службы потеряют работу, ибо мало кому интересно, в скольких городах и какой частью тела забивали Йоветич и Левандовски.

Мир не может понять, кого же теперь сравнивать

Агуэро против Руни? Или Балотелли против Бендтнера? Или Смолов против Кокорина? Не, они друзья, не нужно их ссорить. Короче, все будут долго пытаться выдумать противостояние, но так и ничего не придумают. Ох, все-таки не видать стране токарей и без Месси с Роналду.