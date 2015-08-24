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    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 6-й тур РФПЛ


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    Голосов: 0
    24.08.2015 10:00
    «Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В шестом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор портала Антон Сергеев.

    «Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В шестом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает выпускающий редактор портала Антон Сергеев.

    «Терек» - «Динамо» - 1:1

    Алексей Сафонов. Прогноз: 2:1. «Терек» выступает дома и просто обязан брать три очка, ведь бело-голубые после смены вектора развития играют больше молодыми футболистами.

    Антон Сергеев. Прогноз: 0:0. «Терек» до сих пор не выиграл в новом сезоне ни одного матча, но и проиграл всего один. «Динамо» же, хоть и набрало хороший ход, пока не настолько сильно, чтобы обыгрывать всех подряд на классе. Поэтому фактор домашнего поля и не очень уверенная игра бело-голубых в атаке даст нам ничью.

    «Амкар» - «Спартак» - 1:3

    А. С. Прогноз: 1:1. Поле в Перми будет для «Спартака» не совсем привычным, надо к нему будет еще приноровиться. Зато «Амкару» будет лишний плюс. Да и дома они обычно стабильнее выступают. Работа Аленичева вызывает симпатии, но ему будет тяжеловато на старте текущего сезона.

    Ант. С. Прогноз: 0:2. У «Спартака» сейчас все хорошо с атмосферой внутри коллектива. А когда у команды правильное отношение к делу, то поражение в дерби должно мотивировать на новые победы. На этом фоне «Амкар» не сможет ответить гостям ничего серьезным и попробует отделаться наименьшими потерями.

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    ЦСКА - «Ростов» - 2:1

    А.С. Прогноз: 1:0. У команды Слуцкого будет не так много времени на восстановление, но они постараются реабилитироваться за осечку в Лиссабоне. Красно-синие победят с минимальным счетом, ибо команды Бердыева всегда славятся сильной обороной.

    Ант. С. Прогноз: 1:1. Какая-то из двух серий должна прерваться: либо ЦСКА потеряет очки, либо «Ростов» впервые проиграет. Поставлю на первое, потому что головы у армейцев сейчас заняты Лигой чемпионов. А «Ростов» при Бердыеве достаточно наглый, чтобы этим воспользоваться.

    «Анжи» - «Урал» - 1:1

    А.С. Прогноз: 2:1. «Анжи» Семина загнал себя в ситуацию, когда дальше ошибаться уже нельзя. Родные стены будут гнать махачкалинцев вперед, и они должны набрать три очка.

    Ант. С. Прогноз: 1:2. Непонятно, почему Юрию Семину пока не удалось создать крепкую команду. В борьбе против дисциплинированного и старательного «Урала» не на что рассчитывать без достойного ответа.

    «Уфа» - «Локомотив» - 0:3

    А. С. Прогноз: 1:2. Верю, что железнодорожники смогут взять три очка, ведь данный коллектив под подбору исполнителей выше своего предстоящего конкурента.

    Ант. С. Прогноз: 0:1. «Локомотив» хорошо идет по дистанции, команда и тренер понимают друг друга, нет серьезных травм и дисквалификаций. Можно ехать к «Уфе» и без лишнего шума забирать у нее дежурные три очка.

    «Краснодар» - «Мордовия» - 0:0

    А. С. Прогноз: 2:0. «Быки» явно мастеровитее своего соперника и должны побеждать. А еврокубковый матч на неделе не станет большой помехой, так как запас прочности у коллектива имеется.

    Ант. С. Прогноз: 2:0. Историческая победа над «Зенитом» и игра в любимой краснодарцами Лиге Европы должна вывести «быков» на нужное настроение. «Мордовия» сейчас слишком вялая команда, чтобы помешать «Краснодару» одержать рядовую победу на классе.

    «Крылья Советов» - «Кубань» - 3:0

    А. С. Прогноз: 1:0. У краснодарского клуба сейчас некие финансовые проблемы, которые не позволяют полностью сконцентрироваться на игре. «Крылья» этим воспользуются и смогут набрать три очка.

    Ант. С. Прогноз: 2:1. «Кубани» мешают играть в футбол сторонние проблемы. Слишком тяжелое испытание для молодого Дмитрия Хохлова. У «Крылышек» есть самарские болельщики, дружный состав и желание прервать четырехматчевую безвыигрышную серию.

    «Рубин» - «Зенит» - 1:3

    А.С. Прогноз: 1:1. «Рубин» стартовал в текущем сезоне хуже некуда, и теперь ему просто необходимо исправляться, а значит - брать хотя бы очко у чемпиона.

    Ант. С. Прогноз: 1:3. Полтора года назад петербуржцы забили казанцам шесть мячей. В этот раз их будет поменьше, но Рыжикову легче не будет. Оборона «Рубина» пропустила три от «Ростова» и два от «Амкара» - как после такого можно удержать Халка, Шатова и даже Дзюбу? Кстати, считаю, что в этой игре Артем должен забить...

    6-й тур:

    Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 7:14

    Итоговый счет:

    Алексей Сафонов – «Бомбардир» - 21:31

    Правила подсчета очков:

    Точный счет — 4 балла

    Точная разность мячей — 3 балла

    Точный исход — 2 балла

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ​

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Зенит
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1311

      Taps 24 августа 2015, 21:34

      ЗЕНИТ - чемпион !
      Рубин - Зенит 1:3

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 22 августа 2015, 18:41

      сафонов за 6 туров проигрывает бомбардиру,слабо что-то угадывает.прошлым чемпом живёт чтоли

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 22 августа 2015, 17:37

      Второй матч угадал Сергеев .
      Спартак выиграл 3:1 (2:0).

      0
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      Рейтинг: +26

      dima556 22 августа 2015, 12:50

      первый матч угадал Сергеев) получилась ничья)

      0
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      Рейтинг: +8

      Jack Ryder 21 августа 2015, 22:50

      Терек - Динамо 1-1
      Амкар - Спартак 1-3
      ЦСКА - Ростов 0-2
      Анжи - Урал 1-3
      Уфа - Локомотив 0-0
      Краснодар - Мордовия 3-0
      Крылья советов - Кубань 1-1
      Рубин - Зенит 0-4

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      stud123 > Jack Ryder 22 августа 2015, 16:38

      с двумя пока угадал)))))РЕСПЕКТ!!!!Но с конями думаю ошибешся)!"!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1311

      Taps > stud123 22 августа 2015, 17:40

      Круто угадываешь. Знаток !

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Jack Ryder 23 августа 2015, 10:04

      Круто ставить счет на матч "Терека" и "Динамо" после завершения игры)) Молодец

      -1
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 21 августа 2015, 17:33

      Терек - Динамо 1-2
      Амкар - Спартак 1-0
      ЦСКА - Ростов 1-0
      Анжи - Урал 2-2
      Уфа - Локомотив 0-3
      Краснодар - Мордовия 3-1
      Крылья советов - Кубань 1-2
      Рубин - Зенит 2-0

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      nik. > Lakhamu 21 августа 2015, 19:17

      А вы не перепутали команды местами? Например Амкар-Спартак Или Рубин-Зенит? Да и Крылья на своем поле вряд ли уступят Кубани...

      0
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      Рейтинг: +10

      Ruscomp 21 августа 2015, 17:03

      Терек - Динамо 1-1
      Амкар - Спартак 1-2
      ЦСКА - Ростов 1-0
      Анжи - Урал 2-0
      Уфа - Локомотив 0-2
      Краснодар - Мордовия 1-1
      Крылья советов - Кубань 1-1
      Рубин - Зенит 1-3

      0
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      Рейтинг: +10

      Alex167 21 августа 2015, 15:45

      Терек" - "Динамо" 1-0
      "Амкар" - "Спартак" 0-1
      ЦСКА - "Ростов" 2:1
      "Анжи" - "Урал" 2-0
      "Уфа" - "Локомотив" 0-2
      "Краснодар" - "Мордовия" 4-1
      "Крылья Советов" - "Кубань" 2-1
      "Рубин" - "Зенит" 0-3

      0
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      Рейтинг: +27

      zenit747 21 августа 2015, 15:29

      "Терек" - "Динамо" 0:1
      "Амкар" - "Спартак" 1:2
      ЦСКА - "Ростов" 2:1
      "Анжи" - "Урал" 1:1
      "Уфа" - "Локомотив" 1:1
      "Краснодар" - "Мордовия" 3:0
      "Крылья Советов" - "Кубань" 0:1
      "Рубин" - "Зенит" 0:2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Лодыгин Юрий 21 августа 2015, 14:00

      Спёрли идею у Спортбокса, только там Бубнов, а тут Сафонов

      0
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