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Артем Дзюба сломал нос и заговорил. Дайджест событий дня

<em>Усманов оказал финансовую поддержку РФС.  «Аякс» остался за бортом Лиги чемпионов. УЕФА отклонил протест «Фенербахче» относительно Фреда. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.<br /> </em><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Дзюба: «В «Спартаке» мне даже руку не жали»<br /> </strong></span><br />  Нападающий "Зенита" Артем Дзюба  рассказал почему не стал подписывать новый контракт с московским "Спартаком". Футболист считает, что в бывшей команде с ним поступили некрасиво.<br />  <br /> "В первый раз в "Спартаке" был конфликт – меня убрали внаглую. Мне ничего не оставалось, просто перед фактом поставили, не давали тренироваться. Было очевидно, что нужно куда-то уходить. Я выбрал "Томь" тогда из-за Валерия Кузьмича Непомнящего, нисколько не жалел об этом и не жалею. Это замечательный специалист, с которым у меня сложились потрясающие отношения, я ему очень благодарен. В тот период становления из мальчика в мужчину он мне помог, именно психологически меня очень поддержал.<br /> <br /> Я вернулся через три-четыре месяца, и когда вернулся, "Спартак" предложил мне новый контракт, остаться – и все нормально будет. После сборов я понял, что шансов у меня не будет, как бы я ни выступал. Мне Валерий Карпин прямым текстом это сказал, что как бы ты ни старался, шансов у тебя нет. Я понял и решил уйти. Было непросто, пришлось достучаться до Леонида Арнольдовича Федуна – чтобы дозвонились до него, и лично он дал команду меня отпустить. Потому что мне не давали уйти без продления контракта, а я этого не хотел, не видел смысла тратить годы. Сидеть в золотой клетке, думаю, это ни для кого.<br /> <br /> Со мной в "Спартаке" поступили некрасиво. Уже даже руку не жали. Все акционеры кроме Федуна прошли и со всеми поздоровались кроме меня. Уже нет речи даже об уважении, не могли даже по-человечески посмотреть в глаза, подойти, поговорить…<br /> <br /> Контракт заканчивался, отправили меня в аренду без продления контракта. Вернулся я – никаких разговоров нет. Как только я начал забивать голы, они начали поднимать панику: "Подписывай!" Я говорю: "Давайте зимой к этому придем. Давайте спокойно сейчас играть". Они говорят: "Нет. Сейчас". Я говорю: "Давайте, я подумаю". Как начал думать – меня сразу убрали в запас. Все. И потом начались все эти разговоры про деньги и еще что-то. Это было непорядочно, некрасиво. Я пока об этом не хочу говорить, но когда-нибудь расскажу полностью, открою всю правду, как все было на самом деле, чтобы понимали.<br /> <br /> Как развернули определенную группировку болельщиков, как я знаю, купленную. Уже начали против меня настраивать определенных журналистов. Какая шла агитация – это некрасиво. Это не красит такой клуб, как "Спартак". Начали душить со всех сторон, начали провоцировать. Мне уже ребята говорить начали: "Артем, терпи, сейчас начнется ад". Меня уже предупредили, позвонили определенные ребята-журналисты, сказали, что дали команду "фас": тебя поливать, тебя убивать, рассказывать, какой ты алчный.<br /> <br /> Мне уже сценарий в принципе обрисовал генеральный директор Роман Асхабадзе. Дал понять: если сейчас не подпишешь в определенный момент, когда курс евро подскочил, сейчас будет выгодно подписать, больше денег в два раза… На что я сказал: "Сейчас не деньги главное. Это правда. Мне нужно думать о своей дальнейшей судьбе. Как это будет смотреться, куда мы движемся. Я хочу что-то выигрывать. Вот и все". После этих фраз я так понял, что, наверное, и закончил выступления в "Спартаке", – сказал Дзюба.<br /> <br /> <div>Кроме того Дзюба заработал перелом носа  в матче с "Тереком" после столкновения с полузащитником грозненцев Адилсоном. "Зенит" уже заказал нападающему за границей специальную маску. Ранее Дзюба заявил, что травму ему нанесли умышленно.</div> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>В «Динамо» отрицают возвращение Вальбуэна во Францию  </strong></span><br />  <br /> В московском "Динамо" опровергли информацию о том, что клуб согласовал условия арендного соглашения с "Лионом" по полузащитнику Матье Вальбуэна.<br /> <br /> "Информация по Вальбуэна? Знаете, я ничего нового по этому поводу сказать сейчас не могу. Матье остается в Москве", - приводит слова пресс-атташе клуба Константина Алексеева корреспондент "Бомбардира" Иван Адаменко.<br />  <br /> Ранее сообщалось, что <a target="_blank" href="https:///news/?id=437748">Вальбуэна уже одной ногой в "Лионе".</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>УЕФА засчитал «Кукеси» техническое поражение в матче с «Легией»</strong></span><br /> <br />  Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать албанский клуб "Кукеси" техническим поражение за происшествие во время встречи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Легии". Также клуб оштрафован на 70 тысяч евро и два следующих домашних еврокубковых матча проведет без зрителей.<br /> <br /> Напомним, что матч "Кукеси" - "Легия" был остановлен на 52-й минуте из-за того, что в игрока гостей Онджея Дуду болельщики албанской команды попали камнем.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Торпедо» может сняться с розыгрыша ПФЛ</strong></span><br /> <br /> Московское "Торпедо" близко к тому, чтобы сняться с первенства ПФЛ. Решение о судьбе клуба будет приниматься акционерами. <br /> <br /> "Решение будут принимать акционеры. Какое решение они примут, такое и будет. Сняться, значит сняться, нет - продолжим играть. Решение должно быть в самые ближайшие дни" - рассказал президент автозаводцев Александр Тукманов.<br />  <br /> Напомним, "Торпедо" по итогам прошедшего сезона вылетело из Премьер-лиги и не смогло заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> <img width="720" height="509" src="https:///images/upload/Фрееед(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> УЕФА отклонил протест «Фенербахче» относительно Фреда</strong></span><br /> <br />  УЕФА отклонил протест "Фенербахче" на участие полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает Associated Press. Напомним, встреча завершилась со счетом (0:0). <br /> <br /> Причиной протеста стала допинг-проба бразильца, которую он сдал во время Кубка Америки. Она оказалась положительной. Допинг-проба "B" показала такой же результат, однако УЕФА сослался на то, что КОНМЕБОЛ еще не дисквалифицировала игрока.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Усманов оказал РФС безвозмездную поддержку на сумму в один миллиард</strong></span><br /> <br />  Российский миллиардер Алишер Усманов оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, сообщает РБК. <br /> <br /> "Я оказал безвозмездную финансовую поддержку РФС на общую сумму 1 миллиард рублей. Считаю важным, чтобы наше государство и российские общественные организации выполняли взятые на себя обязательства, в том числе перед приглашенными зарубежными специалистами", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Усманова.<br />  <br /> Напомним, ранее Алишер Усманов  заявлял о своей непричастности к выплате неустойки бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> В Тбилиси будет установлен специальный телеэкран для просмотра матча за Суперкубок УЕФА</strong></span><br /> <br /> В рамках подготовки к Суперкубку УЕФА в Тбилиси установят гигантский телеэкран. Он будет располагаться в парке Ваке, находящемся в четырех километрах от стадиона "Динамо-Арена" им. Бориса Пайчадзе, где состоится встреча между "Барселоной" и "Севильей". <br /> <br /> "Те поклонники футбола, которые не смогли приобрести билеты на матч "Барселона" — "Севилья", смогут наблюдать за игрой благодаря этому гигантскому телеэкрану", — приводит слова менеджера по маркетингу федерации футбола Грузии Тата Бурдули ТАСС.<br />  <br /> Напомним, матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа. На стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси ожидается аншлаг: все билеты, поступившие в открытую продажу, раскуплены.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Лига Чемпионов."Аякс" уступил "Рапиду"</span></strong><br /> <br /> В драматичномм ответном поединке третьего раунда квалификации ЛЧ "Аякс" в Амстердаме проиграл венскому "Рапиду" со счетом 2:3 и выбыл из турнира. <br /> <br /> "Рапид" вышел вперед на 12-ой минуте, а незадолго до перерыва удвоил преимущество. Во втором тайме голландцам удалось отыграться  и установить на табло счет первого матча - 2:2. Но ничейный счет продержался только две минуты, после чего австрийцы вновь вышли вперед и больше уже своего преимущества не упускали.<br /> <br /> 4 августа. Амстердам. Стадион " Амстердам-Арена"<br /> <br /> Аякс (Нидерланды) – Рапид (Австрия) – 2:3 (2:2)<br /> <br /> Голы: 0:1 – Берич,12; 0:2 – Шауб, 39; 1:2 – Милик, 52; 2:2 – Гудель, 75; 2:3 - Шауб, 77 .<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><em>"Бомбардир" дарит подарки! </em></strong></span><a target="_blank" href="https:///news/?id=437116"><em>Подробнее</em></a><br />

Россия. Премьер-лига Весь мир Динамо Спартак Фенербахче Торпедо Фред Вальбуэна Матье
Комментарии (24)
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ildario52
1438750042
Мда... Дзюбиньо заговорил)) теперь можно все говорить журналистам, т.к. Газпром теперь защитит в любую минуту))) Торпедо МСК - жаль, правда оч жаль!
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Небомбардир
1438754162
Птыца \"говорун\".... Были уже такие.... Потерял и совесть, и честь...
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XAH_UFA
1438755919
Бедный Тёма!
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VIPded
1438756887
Тёмка договорится...
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Seenshade
1438798126
Дзюба должен в зените весь свой игровой потенциал раскрыть
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siberon
1438800291
Барса в Тбилиси - это ж просто праздник!! Смотрим, болеем! Артему хорошей игры в зените, успехов в сборной!
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Зенит 2015
1438818837
... \"Артем Дзюба сломал нос и заговорил\". До него много говорил и показывал Широков, только он пятку ломал.
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Aris
1438844031
Если не делом, то хоть словами .... Пустомеля
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3eмлянин
1438877630
Дотянулись таки
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Nark0z
1439144525
Дзюба молодец, всё правильно делал.
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