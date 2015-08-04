Дайте Диме поработать. Почему рано хвалить «Спартак» Аленичева

Главным тренерским назначением межсезонья стало возвращение в "Спартак" в качестве главнокомандующего Дмитрия Аленичева. Корреспондент "Бомбардира" посетил игру "красно-белых" против "Рубина" (1:0), чтобы понять, во что собирается играть обновленная версия "народной команды".



Команда "А"



Существует небезосновательное мнение, что абсолютно все болельщики "Спартака" рады приходу Дмитрия Аленичева в их клуб. Он - носитель "спартаковского духа" и самый титулованный игрок в истории России. Да и тульский "Арсенал" при Аленичеве за короткий срок проделал путь, на который другим командам требуются десятилетия. Поэтому перед входом на стадион все проходящие люди в красно-белых цветах с улыбкой и азартом рассказывали о светлом будущем команды. И только одиноко курящий в сторонке сухой мужчина в старой майке с фамилией Тихонов на спине не разделял всеобщую эйфорию: "Вот при всем уважение к Дмитрию Анатольевичу, он пока не тренер для "Спартака". Нет такой профессии - хороший человек. Если посмотреть на тренерские достижения Аленичева, то там все очень скромно. Очередная авантюра. Играют на чувствах болельщиков. Сплошной популизм в очередной раз в клубе. Опять 5-6-ми будем".







Как будто в пику этому высказыванию Аленичев вновь выпустил на поле с первых минут весьма атакующий состав. Наконец устаканившаяся линия защиты с братьями Комбаровыми по флангам и Таски с Боккетти в центральной зоне. Полузащитный треугольник Глушаков-Широков-Попов в центре. И привычная связка из Промеса и Мовсисяна в атаке. Единственной относительной неожиданностью стало то, что на левый фланг нападения, где с начала сезона кто только не поиграл, вышел Джано Ананидзе.



Вся эта конструкция работает на топливе из короткого и среднего паса низом с периодическими навесами на фактурного центрфорварда. Играть по-другому, когда в твоем распоряжении есть одни из лучших диспетчеров лиги - Роман Широков и Ивелин Попов - было бы со стороны Аленичева крайне странно. Этот дуэт на удивление быстро сыгрывается, и игроки не мешают друг другу на поле, даже выполняя схожие функции. Дело в том, что Широков и Попов по очереди меняются позициями "классической 8-ки" и "форварда в сильной оттяжке" (схема 1), тем самым не сталкиваясь во время атак. Оборонительный рояль за ними таскает Денис Глушаков, которому в пару в матчах с соперниками уровня "Краснодара" выходит Ромуло (схема 2). Тогда треугольник полузащиты будет направлен в атаку не двумя, а одним углом. Также Глушаков активно помогает своим центральным защитникам, которым работы подкидывают края. Ни для кого не секрет, что братья Комбаровы любят подключаться к атакам, поэтому на немецко-итальянский дуэт центрдэфов ложится забота по подстраховке их зон. В атаке все еще проще. Промес и игрок, который выходит на левый фланг, атакуют с краев, а Мовсисян – наконечник. Никаких тактических излишеств.



Схема 1 Схема 2







Потемкинские деревни



Но простота не гарантирует механизму бесперебойную работу. Даже забив два победных гола в последних матчах, Юра Мовсисян все равно проигрывает визуальную конкуренцию Зе Луишу. Мощный парень из Кабо-Верде выходит пока только на 20-30 минут, и так, по словам Аленичева, будет "где-то до ЦСКА". Но в отведенное ему время Зе Луиш производит впечатление более острого и продуктивного форварда. Не является совпадением то, что именно после выхода Зе Луиша "Спартак" сравнял счет с "Уфой", где экс-игрок "Браги" забил сам, и вырвал победу у "Рубина", когда новичок отдал голевую передачу на Мовсисяна. Именно их дуэт сдвоенным центром, когда армянский нападающий номинально действует справа, выглядит на данный момент оптимальным вариантом. В первую очередь для Юры.



Претерпела изменение и роль Квинси Промеса, что является на данный момент одним из главных достижений Аленичева. Голландец перешел из состояния "Мессия" к статусу еще одной мощной опции в атаке. На нем больше не замыкается игра "Спартака". Это должно снизить эмоциональную нагрузку на самого игрока. Да и внимание защитников теперь приковано к Промесу совсем не на таком запредельном уровне.







Проблемы есть и в защите. Когда вратарь становится одним из героев матча, это всегда камень в огород оборонцев. Артем Ребров уже вторую игру подряд неистово спасает свой клуб от пропущенных мячей. Связка Боккетти и Таски неплохо смотрится при стандартах, причем не только в своей штрафной. Они хорошо разбираются с позиционными атаками "в лоб", но стоит сопернику пойти в нестандартный дриблинг или отдать неожиданную передачу, лоск с игры защитников быстро сходит. Оборона "Спартака" сейчас является "потемкинской деревней". Издалека все это выглядит здорово, но при малейшей проверке изъяны вылезают наружу. Безусловно, если тренер и дальше будет доверять Сальваторе и Сердару, они должны сыграться и стать более надежными. Личного мастерства этим игрокам вполне хватает.



Первым большим экзаменом для дружины Аленичева станет игра с ЦСКА в 5-м туре. Именно дерби будет лакмусовой бумажкой готовности "красно-белых" к большим свершениям. Ведь помимо всего прочего "Спартаку" повезло с календарем. В двух из трех туров москвичам противостояли хоть и грозные по именам команды, но находящиеся в кризисе. Ни "Краснодар", ни "Рубин" не смогли довести давление на "спартаковские" редуты до максимума. А вот у армейцев это с большой долей вероятности должно получиться.







Не сотвори себе кумира



"Я прекрасно понимал, в какую команду шел, и чего от меня ждут болельщики. Это давление работать мне совершенно не мешает", - этим словам Аленичева на послематчевой пресс-конференции хочется верить. Видно, что Дмитрий Анатольевич вкладывает в тренировочный процесс всего себя. Но пока его "Спартак" - это тульский "Арсенал" из второй половины прошлого сезона: резкий, веселый, с хорошим вратарем и четким пониманием своей роли на поле каждого игрока. И плюс, конечно же, несоизмеримо более высокий уровень исполнителей. Но проект "Спартак" by Аленичев" еще очень сырой, и загадывать о его будущем или упиваться восхищением в данный момент крайне преждевременно. У Дмитрия Анатольевича есть многое, чего не было у Мурата Якина: поддержка трибун, взаимопонимание с командой, доверие руководства... Но и падать, при случае, Аленичеву будет куда больнее, чем швейцарцу. Поэтому "красно-белым" фанатам не нужно возводить нового тренера, имеющего всего один год опыта работы в Премьер-лиге, на роль спасителя. Если Аленичев не оправдает ожидания болельщиков, то это будет как никогда исключительно их проблемы.



"Спартак" - "Рубин" - 1:0. Фоторепортаж



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