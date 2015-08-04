Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Дайте Диме поработать. Почему рано хвалить «Спартак» Аленичева

Дайте Диме поработать. Почему рано хвалить «Спартак» Аленичева

Главным тренерским назначением межсезонья стало возвращение в "Спартак" в качестве главнокомандующего Дмитрия Аленичева. Корреспондент "Бомбардира" посетил игру "красно-белых" против "Рубина" (1:0), чтобы понять, во что собирается играть обновленная версия "народной команды".

Команда "А"

Существует небезосновательное мнение, что абсолютно все болельщики "Спартака" рады приходу Дмитрия Аленичева в их клуб. Он - носитель "спартаковского духа" и самый титулованный игрок в истории России.  Да и тульский "Арсенал" при Аленичеве за короткий срок проделал путь, на который другим командам требуются десятилетия. Поэтому перед входом на стадион все проходящие люди в красно-белых цветах с улыбкой и азартом рассказывали о светлом будущем команды. И только одиноко курящий в сторонке сухой мужчина в старой майке с фамилией Тихонов на спине не разделял всеобщую эйфорию: "Вот при всем уважение к Дмитрию Анатольевичу, он пока не тренер для "Спартака". Нет такой профессии - хороший человек. Если посмотреть на тренерские достижения Аленичева, то там все очень скромно. Очередная авантюра. Играют на чувствах болельщиков. Сплошной популизм в очередной раз в клубе. Опять 5-6-ми будем".



Как будто в пику  этому высказыванию Аленичев вновь выпустил на поле с первых минут весьма атакующий состав. Наконец устаканившаяся линия защиты с братьями Комбаровыми по флангам и Таски с Боккетти в центральной зоне. Полузащитный треугольник Глушаков-Широков-Попов в центре. И привычная связка из Промеса и Мовсисяна в атаке. Единственной относительной неожиданностью стало то, что на левый фланг нападения, где с начала сезона кто только не поиграл, вышел Джано Ананидзе.

Вся эта конструкция работает на топливе из короткого и среднего паса низом с периодическими навесами на фактурного центрфорварда. Играть по-другому, когда  в твоем распоряжении есть одни из лучших диспетчеров лиги - Роман Широков и Ивелин Попов - было бы со стороны Аленичева крайне странно. Этот дуэт на удивление быстро сыгрывается, и игроки не мешают друг другу на поле, даже выполняя схожие функции. Дело в том, что Широков и Попов по очереди меняются позициями "классической 8-ки" и "форварда в сильной оттяжке" (схема 1), тем самым не сталкиваясь во время атак. Оборонительный рояль за ними таскает Денис Глушаков, которому в пару в матчах с соперниками уровня "Краснодара" выходит Ромуло (схема 2). Тогда треугольник полузащиты  будет направлен в атаку не двумя, а одним углом. Также Глушаков активно помогает своим центральным защитникам, которым работы подкидывают края. Ни для кого не секрет, что братья Комбаровы любят подключаться к атакам, поэтому на немецко-итальянский дуэт центрдэфов ложится забота по подстраховке их зон. В атаке все еще проще. Промес и игрок, который выходит на левый фланг, атакуют с краев, а Мовсисян – наконечник. Никаких тактических излишеств.

                                    Схема 1                                                                             Схема 2

   

Потемкинские деревни

Но простота не гарантирует механизму бесперебойную работу. Даже забив два победных гола в последних матчах, Юра Мовсисян все равно проигрывает визуальную конкуренцию Зе Луишу. Мощный парень из Кабо-Верде выходит пока только на 20-30 минут, и так, по словам Аленичева, будет "где-то до ЦСКА". Но в отведенное ему время Зе Луиш производит впечатление более острого и продуктивного форварда. Не является совпадением то, что именно после выхода Зе Луиша "Спартак" сравнял счет с "Уфой", где экс-игрок "Браги" забил сам, и вырвал победу у "Рубина", когда новичок отдал голевую передачу на Мовсисяна. Именно их дуэт сдвоенным центром, когда армянский нападающий номинально действует справа, выглядит на данный момент оптимальным вариантом. В первую очередь для Юры.  

Претерпела изменение и роль Квинси Промеса, что является на данный момент одним из главных достижений Аленичева. Голландец перешел из состояния "Мессия" к статусу еще одной мощной опции в атаке. На нем больше не замыкается игра "Спартака". Это должно снизить эмоциональную нагрузку на самого игрока.  Да и внимание защитников теперь приковано к Промесу совсем не на таком запредельном уровне.  



Проблемы есть и в защите. Когда вратарь становится одним из героев матча, это всегда камень в огород оборонцев. Артем Ребров уже вторую игру подряд неистово спасает свой клуб от пропущенных мячей. Связка Боккетти и Таски неплохо смотрится при стандартах, причем не только в своей штрафной. Они хорошо разбираются с позиционными атаками "в лоб", но стоит сопернику пойти в нестандартный дриблинг или отдать неожиданную передачу, лоск с игры защитников быстро сходит. Оборона "Спартака" сейчас является "потемкинской деревней". Издалека все это выглядит здорово, но при малейшей проверке изъяны вылезают наружу. Безусловно, если тренер и дальше будет доверять Сальваторе и Сердару, они должны сыграться и стать более надежными. Личного мастерства этим игрокам вполне хватает.

Первым большим экзаменом для дружины Аленичева станет игра с ЦСКА в 5-м туре. Именно дерби будет лакмусовой бумажкой готовности "красно-белых" к большим свершениям. Ведь помимо всего прочего "Спартаку" повезло с календарем. В двух из трех туров москвичам противостояли хоть и грозные по именам команды, но находящиеся в кризисе. Ни "Краснодар", ни "Рубин" не смогли довести давление на "спартаковские" редуты до максимума. А вот  у армейцев это с большой долей вероятности должно получиться.



Не сотвори себе кумира

"Я прекрасно понимал, в какую команду шел, и чего от меня ждут болельщики. Это давление работать мне совершенно не мешает", - этим словам Аленичева на послематчевой пресс-конференции хочется верить. Видно, что Дмитрий Анатольевич вкладывает в тренировочный процесс всего себя. Но пока его "Спартак" - это тульский "Арсенал" из второй половины прошлого сезона: резкий, веселый, с хорошим вратарем и четким пониманием своей роли на поле каждого игрока. И плюс, конечно же, несоизмеримо более высокий уровень исполнителей. Но проект "Спартак" by Аленичев" еще очень сырой, и загадывать о его будущем или упиваться восхищением в данный момент крайне преждевременно. У Дмитрия Анатольевича есть многое, чего не было у Мурата Якина: поддержка трибун, взаимопонимание с командой, доверие руководства... Но и падать, при случае, Аленичеву будет куда больнее, чем швейцарцу. Поэтому "красно-белым" фанатам не нужно возводить нового тренера, имеющего всего один год опыта работы в Премьер-лиге, на роль спасителя. Если Аленичев не оправдает ожидания болельщиков, то это будет как никогда исключительно их проблемы.

"Спартак" - "Рубин" - 1:0. Фоторепортаж

Дорого и невкусно. Каким был 3-й тур РФПЛ

Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Busta Rhumes
1438689153
Моё уважение Аленичеву! Посмотрим, что он сможет сделать со Спартаком)
Ответить
Костя-ФК Барселона
1438689980
Пока все нормально
Ответить
forward163
1438690258
Толькоб не \"сглазили\"
Ответить
Небомбардир
1438693034
А кудЫ делся комментарий??? АУ, Модератор???\"!!!
Ответить
Ira55927
1438695927
видно что Аленичев наводит по немногу порядок в команде
Ответить
Sokrates10
1438698107
Не понятно почему Аленичев не использует Араза Озбилиза,игрока с хорошим дриблингом и хорошим ударом и игры и со стандартов.Для начала выпускать на 20-30 минут,можно и вместо Промеса,игра которого пока не впечатляет.А там посмотрим- кто полезнее.
Ответить
VIPded
1438703086
Спартак не люблю, но Аленичеву почему-то симпатизирую... Быстрее бы он уже перешел в другой клуб! )))
Ответить
Busta Rhumes
1438755916
В этом году Спартак третьим будет, мой прогноз!
Ответить
3eмлянин
1438880699
неплохо начал, без шатаний
Ответить
Грыззь
1439202910
Удачи Диме! Вперёд Спартак!!!
Ответить
Главные новости
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
3
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
40
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+