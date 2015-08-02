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    «Арсенал» - «Челси». Как это было


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    Голосов: 0
    02.08.2015 19:52
    В очной схватке за Суперкубок Англии «Арсенал» оказался круче «Челси» (1:0), прервав для себя сразу несколько неприятных серий. «Бомбардир» рассказывает о событиях этого матча.
    Лондон насчитывает свыше полутора десятка профессиональных команд, но по большому счету только две из них – «Челси» и «Арсенал» – соперничают за корону лучшего столичного клуба. В этот раз в очной схватке за Суперкубок Англии подопечные Венгера оказались круче (1:0), прервав для себя сразу несколько неприятных серий. «Бомбардир» рассказывает о событиях этого матча.

    «Арсенал» – «Челси» – 1:0

    Нынешний спарринг действующего чемпиона и обладателя Кубка Англии – 93-й по счету в летописи Суперкубков. Удивительно, что ранее пути «Челси» и «Арсенала» – многократных участников FA Community Shield – в походе за первым трофеем сезона пересекались всего раз. Десять лет назад благодаря дублю Дидье Дрогба успех на «Миллениуме» праздновали «синие».

    Глядя на статистику, Арсен Венгер, вероятно, приходит в ужас: в 13 матчах против «Челси» Жозе Моуринью его «Арсеналу» ни разу не сопутствовал успех. Дабы переломить несчастливую тенденцию, с первых минут наставник «канониров» бросил в бой всех сильнейших – лишь отсутствие в составе вожака Алексиса Санчеса, получившего после победы в Кубке Америки дополнительный отпуск, обедняло густоту красок. Появление же в старте новичка Петра Чеха не вызвало удивления – в «Арсенале» на него рассчитывают всерьез. В стане «аристократов» так же не обошлось без изменений: Диего Коста продолжает залечивать травму бедра, а на место форварда новичку Радамелю Фалькао Моуринью предпочел Лоика Реми.



    Хотя и «Арсенал» попытался ошарашить соперника резвым стартом, первый тайм больше походил на расчетливую шахматную партию: ключевое место в ней заняли позиционная борьба, стычки, а вот до голевых моментов с обеих сторон дело доходило нечасто. Первого же гола забившимся под завязку трибунам «Уэмбли» пришлось ждать около получаса. Сесар Аспиликуэта не успел накрыть Окслейда-Чемберлена, а англичанин, переложив мяч под левую ногу, метров с 13 вонзил сферу в дальнюю девятку. По-эстетски!

    Лишь с этого момента игра хоть как-то раскрылась. «Челси» ответил двумя шикарными шансами Рамиреса, однако бразилец оплошал: сначала не докрутив мяч после дальнего выстрела, а затем чудом не попав в ворота, замыкая головой навес Реми. Несмотря на имеющиеся моменты, в атаку «синие» шли с неохотой, предпочитая раскатывать мяч по всем фронтам. А вот «Арсенал» действовал куда развязнее и к перерыву, не прикрой Иванович пустые ворота, мог сделать преимущество более ощутимым.

    Действиями своих игроков впереди Моуринью был явно недоволен, и появление после перерыва Фалькао и Оскара – шаг вполне логичный и обоснованный. Другое дело, что особых подвижек атаке «Челси» это не принесло. Картина игры во втором тайме в целом не поменялась. «Челси» доминировал на поле и даже увеличил давление. «Арсенал» держался крепко, не забывая и об атаке, жаля соперника опасными уколами. Так, на острые моменты Азара и Оскара «пушкари» ответили надежной игрой в воротах от Чеха и дуплетом возможностей вышедшего на замену Жиру. Финальный штурм у «синих» толком не получился, а вот «Арсенал» мог к свистку заколотить в гроб «Челси» еще пару гвоздей, но Касорла и Рэмзи где-то забыли молоток.

    Минимальной победой Арсен Венгер в дуэли с Жозе Моуринью прервал для себя неприятную серию без побед. «Арсенал» же продолжает пополнять клубный музей трофеями, как делает это и Петр Чех, но уже не в привычной для себя, да и для всех форме «Челси», а под крылом «канониров».



    Игрок матча: Петр Чех

    Вклад чешского голкипера в победу над своим бывшим клубом, которому футболист отдал 11 лет своей славной карьеры и с которым насобирал аж 15 трофеев, исключительно высок. Дебют Чеха впитал в себя гораздо больше простого, человеческого, нежели футбольного, и даже несмотря на колоссальное давление со стороны вообще всех, он сумел сохранить лицо, расплывшись улыбкой после финального свистка. Стараниями голкипера легко тушились «пожары» в штрафной площади «Арсенала», чем он, безусловно, добавил обороне «канониров» надежности. Ну а суперсейв после удара Оскара точно войдет в футбольные хит-парады недели.



    Цифра матча

    505 минут держалась «сухая» серия «Челси» в противостоянии с «Арсеналом» – и наконец пала. Последний раз «пушкари» огорчали соперника голом два года назад: в январе 2013-го мяч Тео Уолкотта не спас подопечных Арсена Венгера от поражения. Спустя пять матчей «Арсенал» вновь дал о себе знать. 24 минуты потребовалось Алексу Окслейду-Чемберлену, чтобы красивым ударом в девятку распечатать владения Тибо Куртуа. Не менее красивой и заслуженной получилось и победа, а главное – итог: «Арсенал» – обладатель Суперкубка Англии 2015 года!

    Текстовая трансляция матча

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: zimbio.com, thefa.com, arsenal.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:30

      Синему автобусу было очень больно)

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 3 августа 2015, 11:24

      Хороший матч, Чех красавец, браво!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 10:12

      В ЛЧ Арсенал наведет шороху

      0
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      Рейтинг: +10

      Боба32 3 августа 2015, 09:57

      Молодцы Арсенал! они обязаны в этом сезоне побороться за чемпионство.

      1
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 08:14

      Ообено Канониры хорошо смотрелись

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 3 августа 2015, 08:12

      Хорошый интересный матч опасность была и у тех и у других ворот

      0
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      Рейтинг: +21

      in-9 3 августа 2015, 08:01

      Красавчики

      1
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      Рейтинг: +11

      frk21 3 августа 2015, 07:22

      Арсенал молодци

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      Рейтинг: +11

      warlok21 3 августа 2015, 03:47

      Болельщиков Арсенала с победой. Немного пугает привыкание пушкарей к титулам.) А Челси нужно усиляться, Аспи не в форме, Фалькао сырой, Азар или еще не набрал форму или уже устал. Коста со своей болячкой.((

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      Рейтинг: +24

      Hotspur55 3 августа 2015, 00:48

      Наконец-то Арсенал более менее стал привыкать к трофеям. А Чеха непривычно видеть в канонирской форме. Да и ладно, главное, чтобы показывал свое мастерство и дальше!

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