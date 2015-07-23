Трансферные слухи. Ибрагимович переходит в «Милан», Моутинью выбирает «Ньюкасл» вместо «Зенита»

Громкий скандал в "Кубани", подтверждение интереса "Сент-Этьена" к Панюкову, новый виток в саге с переходом Ибрагимовича в "Милан" и дальнейшая судьба Серхио Рамоса – в новом выпуске трансферных слухов от "Бомбардира".



Россия



"Кубань" рискует лишиться своего ведущего центрхава Шарля Каборе, устроившего демарш. Причина – длительные задержки зарплат. "У игрока на нервной почве стали возникать мышечные травмы. За счет покупки Аршавина и Павлюченко "Кубань" задерживает выплаты другим игрокам. Для меня это необъяснимо", – признался агент игрока Дмитрий Селюк.



Полузащитник Динияр Билялетдинов официально расторг контракт со "Спартаком". Ожидается, что в ближайшие дни экс-игрок сборной России подпишет соглашение с казанским "Рубином".



Переговоры "Динамо" и "Зенита" о трансфере Александра Кержакова возобновились. Наставник "бело-голубых" Андрей Кобелев и Кержаков уже работали вместе два года и весьма успешно. Благодаря голам Кержакова "Динамо" завоевало бронзу-2008 – это лучшее достижение москвичей в XXI веке.







Таблица летних трансферов РФПЛ

"Спартак" все ближе к покупке Саломона Рондона. "Зенит" согласен продать венесуэльца за 15 млн евро. Кроме того, "красно-белые" ведут переговоры со "Штутгартом" о покупке Константина Рауша.

Франция







Таблица летних трансферов Лиги 1

Экс-форвард "Динамо" Андрей Панюков может перейти в "Сент-Этьенн". Факт переговоров подтвердили итальянские журналисты. Прошедший сезон Панюков провел в литовском "Атлантасе", в котором забил 17 голов в 15 матчах. Сейчас Андрей числится свободным агентом.

Англия



Переговоры "Зенита" и Жоао Моутинью завершились ничем. Португальский хавбек "Монако" завтра вылетает в Англию, где подпишет контракт с "Ньюкаслом". Сумма трансфера – 13 млн евро. Также "Ньюкасл" близок к подписанию контракта с центральным защитником "Андерлехта" Шанселя Мбемба. Сумма трансфера составит 8.5 млн фунтов. Руководство "фиалок" окрестило конголезца, как подающего большие надежды игрока, но английские СМИ уверены: "Андерлехт" по-крупному наколол "сорок". Они утверждают, что Мбемба на самом деле 27 лет. Хотя официально Шанселю – 20.



"Сток Сити" официально предложил 13.5 млн фунтов за вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко. Игрок находится в раздумьях, зато никаких сомнений нет у наставника киевлян Сергея Реброва. "Сток – это не то, что ему нужно", – убежден Ребров.



"Манчестер Сити" предлагает Кевину Де Брюйне зарплату 20 млн евро в год! А его нынешнему клубу "Вольфсбургу" - 80 млн в качестве компенсации. Бельгийский вингер уже признался в своей любви к АПЛ. В то же время защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес отклонил предложение "Реала".











Таблица летних трансферов АПЛ

Владелец "Тоттенхэма" Дэвид Леви признался, что мечтает поскорее избавиться от Эммануэля Адебайора. "Наш тренер на него не рассчитывает. А я не могу позволить себе держать в команде запасного, получающего 100 000 фунтов в неделю" - откровенно признался Леви. Главным претендентом на Адебайора считается "Астон Вилла".

Италия



Форвард "ПСЖ" Златан Ибрагимович все-таки перейдет в "Милан". Это случится сразу после того, как парижане подпишут нападающего "Лиона" Александра Лаказетта. Между Лаказеттом и "ПСЖ" уже есть принципиальная договоренность о сотрудничестве.



По сообщению TMW, "Интер" в ближайшие дни взорвет трансферный рынок сразу двумя бомбами. В стан "нерадзурри" должны перейти защитник "Вольфсбурга" Иван Перишич и форвард "Манчестер Сити" Стеван Йоветич.

Нападающий "Фиорентины" Мохаммед Салах хочет перейти в "Рому". Ради "джаллоросси" египтянин отклонил предложение "Наполи". Единственное препятствие на пути к мечте Салаха – владеющее на него правами "Челси", требующее за игрока 25 млн евро!







Таблица летних трансферов Серии А

Экс-игрок сборной Италии Марко Маркьонни выразил желание присоединиться к "Парме". Ради перехода в клуб Серии D, правый полузащитник отклонил несколько предложений из высшей лиги. Маркьонни отдал "Парме" 9 лет карьеры, которые оказались лучшими в его карьере.

Испания



Нападающий "Интера" Пабло Даниэль Освальдо не вернется в "Бока Хуниорс". Переговоры провалились в самый последний момент. Скорее всего, следующий сезон Освальдо начнет в "Бетисе".

