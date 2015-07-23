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Трансферные слухи. Ибрагимович переходит в «Милан», Моутинью выбирает «Ньюкасл» вместо «Зенита»

Громкий скандал в "Кубани", подтверждение интереса "Сент-Этьена" к Панюкову, новый виток в саге с переходом Ибрагимовича в "Милан" и дальнейшая судьба Серхио Рамоса – в новом выпуске трансферных слухов от "Бомбардира".


Россия

"Кубань" рискует лишиться своего ведущего центрхава Шарля Каборе, устроившего демарш. Причина – длительные задержки зарплат. "У игрока на нервной почве стали возникать мышечные травмы. За счет покупки Аршавина и Павлюченко "Кубань" задерживает выплаты другим игрокам. Для меня это необъяснимо", – признался агент игрока Дмитрий Селюк.
 
Полузащитник Динияр Билялетдинов официально расторг контракт со "Спартаком". Ожидается, что в ближайшие дни экс-игрок сборной России подпишет соглашение с казанским "Рубином".
 
Переговоры "Динамо" и "Зенита" о трансфере Александра Кержакова возобновились. Наставник "бело-голубых" Андрей Кобелев и Кержаков уже работали вместе два года и весьма успешно. Благодаря голам Кержакова "Динамо" завоевало бронзу-2008 – это лучшее достижение москвичей в XXI веке.
 
"Спартак" все ближе к покупке Саломона Рондона. "Зенит" согласен продать венесуэльца за 15 млн евро. Кроме того, "красно-белые" ведут переговоры со "Штутгартом" о покупке Константина Рауша.

Таблица летних трансферов РФПЛ
 
Франция
 
Экс-форвард "Динамо" Андрей Панюков может перейти в "Сент-Этьенн". Факт переговоров подтвердили итальянские журналисты. Прошедший сезон Панюков провел в литовском "Атлантасе", в котором забил 17 голов в 15 матчах. Сейчас Андрей числится свободным агентом.

Таблица летних трансферов Лиги 1
 
Англия
 
Переговоры "Зенита" и Жоао Моутинью завершились ничем. Португальский хавбек "Монако" завтра вылетает в Англию, где подпишет контракт с "Ньюкаслом". Сумма трансфера – 13 млн евро. Также "Ньюкасл" близок к подписанию контракта с центральным защитником "Андерлехта" Шанселя Мбемба. Сумма трансфера составит 8.5 млн фунтов. Руководство "фиалок" окрестило конголезца, как подающего большие надежды игрока, но английские СМИ уверены: "Андерлехт" по-крупному наколол "сорок". Они утверждают, что Мбемба на самом деле 27 лет. Хотя официально Шанселю – 20.
 
"Сток Сити" официально предложил 13.5 млн фунтов за вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко. Игрок находится в раздумьях, зато никаких сомнений нет у наставника киевлян Сергея Реброва. "Сток – это не то, что ему нужно", – убежден Ребров.
 
"Манчестер Сити" предлагает Кевину Де Брюйне зарплату 20 млн евро в год! А его нынешнему клубу "Вольфсбургу" - 80 млн в качестве компенсации. Бельгийский вингер уже признался в своей любви к АПЛ. В то же время защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес отклонил предложение "Реала".
 
Владелец "Тоттенхэма" Дэвид Леви признался, что мечтает поскорее избавиться от Эммануэля Адебайора. "Наш тренер на него не рассчитывает. А я не могу позволить себе держать в команде запасного, получающего 100 000 фунтов в неделю" - откровенно признался Леви. Главным претендентом на Адебайора считается "Астон Вилла".



Таблица летних трансферов АПЛ
 
Италия
 
Форвард "ПСЖ" Златан Ибрагимович все-таки перейдет в "Милан". Это случится сразу после того, как парижане подпишут нападающего "Лиона" Александра Лаказетта. Между Лаказеттом и "ПСЖ" уже есть принципиальная договоренность о сотрудничестве.
 
По сообщению TMW, "Интер" в ближайшие дни взорвет трансферный рынок сразу двумя бомбами. В стан "нерадзурри" должны перейти защитник "Вольфсбурга" Иван Перишич и форвард "Манчестер Сити" Стеван Йоветич.
Нападающий "Фиорентины" Мохаммед Салах хочет перейти в "Рому". Ради "джаллоросси" египтянин отклонил предложение "Наполи". Единственное препятствие на пути к мечте Салаха – владеющее на него правами "Челси", требующее за игрока 25 млн евро!
 
Экс-игрок сборной Италии Марко Маркьонни выразил желание присоединиться к "Парме". Ради перехода в клуб Серии D, правый полузащитник отклонил несколько предложений из высшей лиги. Маркьонни отдал "Парме" 9 лет карьеры, которые оказались лучшими в его карьере.

Таблица летних трансферов Серии А
 
Испания
 
Нападающий "Интера" Пабло Даниэль Освальдо не вернется в "Бока Хуниорс". Переговоры провалились в самый последний момент. Скорее всего, следующий сезон Освальдо начнет в "Бетисе".
 
Наставник "Реала" Рафаэль Бенитес задумался над тем, чтобы оставить Серхио Рамоса. Поводом этому послужила травма Рафаэля Варана: у француза вновь серьезно воспалилось колено. Тренер также рассчитывает на Дениса Черышева, который должен подменять по ходу сезона самого Криштиану Роналду.

Таблица летних трансферов Примеры

Весь мир Зенит Реал Манчестер Юнайтед Спартак Билялетдинов Динияр Рамос Серхио Ибрагимович Златан Моутинью Жоао
Комментарии (8)
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@edm.music
1437681128
аааааа((( Моутиньо классный игрок, я б хотел его увидеть в ЗЕНИТЕ, усилил бы 100%!)
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@edm.music
1437681205
продать Витселя за 25-30, брать Моутиньо за 20-25, было бы Суперрр))+
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Darya
1437688344
Моутиньо - в Ньюкасл? Серьезно? За 13 млн? А чего не бесплатно в Уотфортд условный? "Сороки" даже зарплату его не потянут...
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Павлюченко 13
1437724428
Каборе зарплату выплатить конечно нужно! Билялетдинов под руководством отца мог бы воскреснуть, конечно, как раньше он уже никогда не заиграет, но пользу команде принести может, все таки опытный игрок, особенно в ЛЕ пригодится! Кержакову лучше в Локо перейти, чем в Динамо, одно знаю точно, карьеру завершать еще рано! Рондон Зениту стал не нужен только из-за лимита легионеров! В Спартак переходить смысла нет, лучше в Казань вернуться, но туда уже вряд ли позовут, потому опять же возникает более перспективный вариант с Локомотивом!
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FootballFun1985
1437731569
Ошибка: Перишич - не защитник, а полузащитник.
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95-shishani-95
1437915328
Рамоса по любому надо оставить!
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