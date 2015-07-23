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    Трансферные слухи. Ибрагимович переходит в «Милан», Моутинью выбирает «Ньюкасл» вместо «Зенита»


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    23.07.2015 21:12
    Громкий скандал в «Кубани», подтверждение интереса «Сент-Этьена» к Панюкову, новый виток в саге с переходом Ибрагимовича в «Милан» и дальнейшая судьба Серхио Рамоса – в новом выпуске трансферных слухов от «Бомбардира».
    Громкий скандал в "Кубани", подтверждение интереса "Сент-Этьена" к Панюкову, новый виток в саге с переходом Ибрагимовича в "Милан" и дальнейшая судьба Серхио Рамоса – в новом выпуске трансферных слухов от "Бомбардира".

    Россия

    "Кубань" рискует лишиться своего ведущего центрхава Шарля Каборе, устроившего демарш. Причина – длительные задержки зарплат. "У игрока на нервной почве стали возникать мышечные травмы. За счет покупки Аршавина и Павлюченко "Кубань" задерживает выплаты другим игрокам. Для меня это необъяснимо", – признался агент игрока Дмитрий Селюк.
    Полузащитник Динияр Билялетдинов официально расторг контракт со "Спартаком". Ожидается, что в ближайшие дни экс-игрок сборной России подпишет соглашение с казанским "Рубином".
    Переговоры "Динамо" и "Зенита" о трансфере Александра Кержакова возобновились. Наставник "бело-голубых" Андрей Кобелев и Кержаков уже работали вместе два года и весьма успешно. Благодаря голам Кержакова "Динамо" завоевало бронзу-2008 – это лучшее достижение москвичей в XXI веке.
    "Спартак" все ближе к покупке Саломона Рондона. "Зенит" согласен продать венесуэльца за 15 млн евро. Кроме того, "красно-белые" ведут переговоры со "Штутгартом" о покупке Константина Рауша.

    Таблица летних трансферов РФПЛ
    Франция
    Экс-форвард "Динамо" Андрей Панюков может перейти в "Сент-Этьенн". Факт переговоров подтвердили итальянские журналисты. Прошедший сезон Панюков провел в литовском "Атлантасе", в котором забил 17 голов в 15 матчах. Сейчас Андрей числится свободным агентом.

    Таблица летних трансферов Лиги 1
    Англия
    Переговоры "Зенита" и Жоао Моутинью завершились ничем. Португальский хавбек "Монако" завтра вылетает в Англию, где подпишет контракт с "Ньюкаслом". Сумма трансфера – 13 млн евро. Также "Ньюкасл" близок к подписанию контракта с центральным защитником "Андерлехта" Шанселя Мбемба. Сумма трансфера составит 8.5 млн фунтов. Руководство "фиалок" окрестило конголезца, как подающего большие надежды игрока, но английские СМИ уверены: "Андерлехт" по-крупному наколол "сорок". Они утверждают, что Мбемба на самом деле 27 лет. Хотя официально Шанселю – 20.
    "Сток Сити" официально предложил 13.5 млн фунтов за вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко. Игрок находится в раздумьях, зато никаких сомнений нет у наставника киевлян Сергея Реброва. "Сток – это не то, что ему нужно", – убежден Ребров.
    "Манчестер Сити" предлагает Кевину Де Брюйне зарплату 20 млн евро в год! А его нынешнему клубу "Вольфсбургу" - 80 млн в качестве компенсации. Бельгийский вингер уже признался в своей любви к АПЛ. В то же время защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес отклонил предложение "Реала".
    Владелец "Тоттенхэма" Дэвид Леви признался, что мечтает поскорее избавиться от Эммануэля Адебайора. "Наш тренер на него не рассчитывает. А я не могу позволить себе держать в команде запасного, получающего 100 000 фунтов в неделю" - откровенно признался Леви. Главным претендентом на Адебайора считается "Астон Вилла".



    Таблица летних трансферов АПЛ
    Италия
    Форвард "ПСЖ" Златан Ибрагимович все-таки перейдет в "Милан". Это случится сразу после того, как парижане подпишут нападающего "Лиона" Александра Лаказетта. Между Лаказеттом и "ПСЖ" уже есть принципиальная договоренность о сотрудничестве.
    По сообщению TMW, "Интер" в ближайшие дни взорвет трансферный рынок сразу двумя бомбами. В стан "нерадзурри" должны перейти защитник "Вольфсбурга" Иван Перишич и форвард "Манчестер Сити" Стеван Йоветич.
    Нападающий "Фиорентины" Мохаммед Салах хочет перейти в "Рому". Ради "джаллоросси" египтянин отклонил предложение "Наполи". Единственное препятствие на пути к мечте Салаха – владеющее на него правами "Челси", требующее за игрока 25 млн евро!
    Экс-игрок сборной Италии Марко Маркьонни выразил желание присоединиться к "Парме". Ради перехода в клуб Серии D, правый полузащитник отклонил несколько предложений из высшей лиги. Маркьонни отдал "Парме" 9 лет карьеры, которые оказались лучшими в его карьере.

    Таблица летних трансферов Серии А
    Испания
    Нападающий "Интера" Пабло Даниэль Освальдо не вернется в "Бока Хуниорс". Переговоры провалились в самый последний момент. Скорее всего, следующий сезон Освальдо начнет в "Бетисе".
    Наставник "Реала" Рафаэль Бенитес задумался над тем, чтобы оставить Серхио Рамоса. Поводом этому послужила травма Рафаэля Варана: у француза вновь серьезно воспалилось колено. Тренер также рассчитывает на Дениса Черышева, который должен подменять по ходу сезона самого Криштиану Роналду.

    Таблица летних трансферов Примеры
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Монако»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 26 июля 2015, 15:55

      Рамоса по любому надо оставить!

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 24 июля 2015, 12:52

      Ошибка: Перишич - не защитник, а полузащитник.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 24 июля 2015, 10:53

      Каборе зарплату выплатить конечно нужно! Билялетдинов под руководством отца мог бы воскреснуть, конечно, как раньше он уже никогда не заиграет, но пользу команде принести может, все таки опытный игрок, особенно в ЛЕ пригодится! Кержакову лучше в Локо перейти, чем в Динамо, одно знаю точно, карьеру завершать еще рано! Рондон Зениту стал не нужен только из-за лимита легионеров! В Спартак переходить смысла нет, лучше в Казань вернуться, но туда уже вряд ли позовут, потому опять же возникает более перспективный вариант с Локомотивом!

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Павлюченко 13 24 июля 2015, 10:59

      Все дело в деньгах, поэтому игровая логика здесь не работает. У Казани теперь другой вектор развития. Кержакову с Кобелевым будет комфортнее , чем в Локо, а это очень важно.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > kanav67 24 июля 2015, 11:14

      В Динамо сейчас проект непонятный, потому туда особо вряд ли кто-то будет рваться, пусть и уже к знакомому тренеру...

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      Рейтинг: +17

      Darya 24 июля 2015, 00:52

      Моутиньо - в Ньюкасл? Серьезно? За 13 млн?
      А чего не бесплатно в Уотфортд условный?
      "Сороки" даже зарплату его не потянут...

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      Рейтинг: +21

      @edm.music 23 июля 2015, 22:53

      продать Витселя за 25-30, брать Моутиньо за 20-25, было бы Суперрр))+

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      Рейтинг: +21

      @edm.music 23 июля 2015, 22:52

      аааааа((( Моутиньо классный игрок, я б хотел его увидеть в ЗЕНИТЕ, усилил бы 100%!)

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