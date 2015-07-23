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Голодные игры. Как проходит самый звездный турнир Вселенной

<p><em>Обычные товарищеские матчи не приносят топ-клубам никакого удовольствия, поэтому было решено дать этому действу турнирную мотивацию. «Бомбардир» рассказывает о матчах международного Кубка чемпионов, проходящего параллельно в Америке, Китае и Австралии.<br /> <br /> <img width="580" height="395" src="http://soccer.ru/images/upload/Гэлакси - Америка.jpg" alt="" /><br /> </em><strong><em><br /> </em>«Лос Анджелес Гэлакси» - «Америка» - 2:1 </strong></p> <strong>Голы:</strong> 0:1 – Кинтеро, 7; 1:1 – Кин, 45; 2:1 – Гордон, 80. <p><strong>Место проведения:</strong>  США, Лос-Анджелес</p> <p>Турнир открывала игра «Лос Анджелес Гэлакси» и мексиканской «Америки». За «Лос Анджелес» в этом матче дебютировал Стивен Джеррард. Англичанин провел на поле весь первый тайм, после чего был заменен. Добывал победу «Гэлакси» уже без своей главной звезды. После равного первого половины, в концовке которой Роби Кин забил великолепный гол, во втором тайме хозяева заметно прибавили и вырвали победу. «Лос Анджелес» почти в два раза больше бил в створ ворот (9-5), хотя «Америка» дольше владела мячом (45% - 55%). <em><br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/93hiD5kqSeU" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> </em></p> <hr /> <em> </em><strong><em><br /> </em><img width="580" height="328" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-22_23-12-41_394.jpg" alt="" /><br /> <br /> «Сан Хосе» - «Америка» - 1:2 </strong> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Гудсон, 24; 1:1 – Андраде, 76; 1:2 – Ривера, 73.</p> <strong>Место проведения: </strong>США, Сан Хосе<br /> <p>В этой матче «Америка» превзошла соперника по всем параметрам. Но положили начало футбольному пиршеству именно игроки «Сан Хосе». Единственный удар в створ в исполнении хозяев завершился голом, но удержать преимущество они не смогли. Сказались на течении матча и удаления - в концовке первого тайма обе команды остались вдесятером. В такой игре футболисты «Америки» получили больше свободы, в результате чего смогли набрать первые очки на турнире.<em><br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/CbMV9P0cnUQ" allowfullscreen=""></iframe> </em><strong><em><br /> </em><br /> </strong></p> <hr /> <strong> <br /> <img width="580" height="388" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-22_23-5-39_480.jpg" alt="" /><br /> <br /> «Америка» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1</strong> <p> <strong>Гол: </strong>0:1 - Шнайдерлин, 5.</p> <p><strong>Место проведения:</strong> США, Сиэтл</p> Этот матч стал дебютным сразу для нескольких игроков «Манчестер Юнайтед». Морган Шнайдерлин, Бастиан Швайнштайгер и Мемфис Депай провели за «красных дьяволов» первые минуты. Первый матч – первая победа. Шнайдерлин открыл счет уже на 5-й минуте, а его гол так и остался единственным в этой встрече. Игра при этом была равная – у «Америки» было несколько возможностей отыграться. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/AYuCYETdAFM"></iframe><br /> <br /> <hr /> <br /> <p><img width="580" height="392" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Реал - Рома.jpg" /><br /> <br /> <strong>«Реал Мадрид» - «Рома» - 0:0 (пен 6:7)</strong></p> <strong>Место проведения:</strong> Австралия, Мельбурн <p>В этой игре команды скорее проверяли некоторые тактические наработки, а тренеры обращали внимание на форму своих подопечных. Множество замен, бесконечный контроль мяча и малое количество ударов – все то, что осталось от этой игры в протоколах. Встреча докатилась до серии пенальти, где успех праздновали номинальные гости. К слову, единственный пенальти «Реала» не забил Лукас Васкес, который близок к уходу из клуба.<br /> <br /> <a href="https:///matches/81705.shtml" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Онлайн матча</span></a><br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/F1j5UJFQzqg"></iframe><br />  </p> <hr />   <strong><img width="580" height="380" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Бенфика - ПСЖ.jpg" /><br /> <br /> «Бенфика» - «ПСЖ» - 2:3 </strong><br /> <p><strong>Голы: </strong>0:1 – Огустен, 29; 1:1 – Талиска, 34; 2:1 – Жонас, 42; 2:2 – Моура, 64 (с пенальти), 2:3 – Динь, 79.</p> <strong>Место проведения:</strong> Канада, Торонто<br /> <p>Матч, где на первый план наконец-то вышла результативная игра. В этой встрече все менялось несколько раз, а победил в итоге совсем не тот, кто должен был по логике матча. «Бенфика» больше била по воротам, владела мячом, а игроки «ПСЖ» отвечали на это разящими выпадами. При этом и состав парижан не порадовал зрителей наличием Ибрагимовича, Кавани и других значимых звезд.  <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/BL0dFCWCKOU"></iframe></p> <hr /> <br /> <img width="580" height="406" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сити - Рома.jpg" /><br />   <p> <strong>«Рома» - «Манчестер Сити» - 2:2 (пен 4:5)</strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Стерлинг, 3; 1:1 – Пьянич, 8; 1:2 – Ихеначо, 51; 2:2 - Льяич, 87.</p> <strong>Место проведения: </strong>Австралия, Мельбурн<br /> <p>За «Манчестер Сити» дебютировал Рахим Стерлинг и сразу отметился забитым мячом. Однако усилий Стерлинга и других звезд «Сити» оказалось недостаточно, чтобы закончить все в основное время. В концовке встречи «Рома» неожиданно сравняла счет и довела дело до серии пенальти. Римляне должны были выигрывать, но игроков «Манчестера» вдохновил на подвиги Джо Харт. Он забил пенальти сам, а потом заставил занервничать Сейду Думбия, допустившего самую важную осечку.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/W5enHO2w_kQ"></iframe></p> <hr /> <br /> <img width="580" height="367" src="http://soccer.ru/images/upload/Фиорентина псж.jpg" alt="" /> <p> <strong>«ПСЖ» - «Фиорентина» - 4:2 </strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Матюиди, 35; 2:0 – Огустен, 41; 2:1 – Хоакин, 60; 3:1 – Ибрагимович, 69, 4:1 – Огустен, 75; 4:2 – Росси, 79 (с пенальти).</p> <strong>Место проведения:</strong> США, Харрисон<br /> <p>В этот раз к основе парижан добавился Златан Ибрагимович, сразу же добавивший команде силы. «Фиорентина» с уходом Монтеллы пока представляет собой несформированную массу, поэтому легко сдалась в хищные лапы футболистов «ПСЖ». Продолжает удивлять нападающий Жан-Кевин Огустен. Этому футболисту всего 18 лет, но уже сейчас он борется за место в основной обойме парижского клуба.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/-uLYDLyXAFc"></iframe></p> <hr /> <br />   <strong><img width="580" height="397" src="http://soccer.ru/images/upload/Гэлакси - Барса.jpg" alt="" /><br /> <br /> «Барселона» - «Лос Анджелес Гэлакси» - 2:1 </strong><br /> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Суарес, 45; 2:0 – Роберто, 56; 2:1 – Майер, 90.</p> <strong>Место проведения:</strong> США, Остин<br /> <p>В этом матче «Барселона» предоставила шанс молодым игрокам проявить себя. При этом каталонцы все равно играли с большим запасом и могли выигрывать с разгромным счетом. Но по счету все получилось совсем не так однозначно. На голы Роберто и Суареса «Лос Анджелес» ответил точным ударом Майера, который отличился после первой же подачи углового.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/Fp-GQsq_RKo" allowfullscreen=""></iframe>  </p> <hr /> <br />   <strong><img width="580" height="390" src="http://soccer.ru/images/upload/МЮ - Сан Хосе.jpg" alt="" /><br /> <br /> «Манчестер Юнайтед» - «Сан Хосе» - 3:1 </strong><br /> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Мата, 32; 2:0 – Депай, 37; 2:1 – Аташе, 42; 3:1 – Перейра, 61.</p> <p><strong>Место проведения: </strong>США, Сан Хосе</p> «Манчестер Юнайтед» попытался решить все уже в дебюте. В первом тайме преимущество манкунианцев быстро воплотилось в голы, причем для Мемфиса Депая забитый мяч стал дебютным в составе «МЮ». В концовке тайма «Сан Хосе» попытался было обострить интригу, но больше одного гола команда забить не смогла. Окончательно закрепил преимущество «Юнайтед» Перейра. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/XewchYp1QG4" allowfullscreen="">&amp;lt;br&amp;gt;</iframe> <hr /> <strong><img src="http://www.chelsea-fc.ru/ai/news/1406836/bgimage/Remy_640.jpg" width="580" height="308" alt="" /><br /> <br /> «Нью-Йорк Ред Буллс» - «Челси» - 4:2 </strong><br /> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Реми, 27; 1:1 – Кастелланос, 51; 2:1 – Адамс, 70; 3:1 – Дэвис, 73; 3:2 – Азар, 75; 4:2 – Дэвис, 77.</p> <p><strong>Место проведения: </strong>США, Харрисон</p> «Челси» было достаточно расслабиться на восемь минут в игре с «Ред Буллс», чтобы пропустить три мяча и потерять шансы на спасение результата. Скорее всего, причиной стали сдвоенные тренировки англичан, которые Жозе Моуринью практиковал всю предыдущую неделю. До перерыва шла вязкая и во многом равная игра, а уже во втором тайме американцы были лучше. При том, что на вторую половину встречи у «Челси» вышло большое количество молодых игроков: на правом краю защиты выступал Аина, в середину поля отправился Рубен Лофтус-Чик. Оправданием результата это быть не может, поскольку у «Ред Булла» так же в большом количестве вышли резервисты.<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0OPc7eUP098" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe><br /> <hr /> <br /> <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>Расписание турнира</strong></span><br /> 24 июля – 13:00 – «Манчестер Сити» - «Реал Мадрид»<br /> 25 июля – 03:00 – «Бенфика» - «Фиорентина»<br /> 25 июля – 15:00 – «Милан» - «Интер»<br /> 25 июля – 23:00 – «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»<br /> 26 июля – 01:00 – «ПСЖ» - «Челси»<br /> 27 июля – 02:35 – «Нью Йорк» - «Бенфика»<br /> 27 июля – 15:00 – «Интер» - «Реал Мадрид»<br /> 29 июля – 03:00 – «Челси» - «Барселона»<br /> 29 июля – 05:00 – «Америка» - «Бенфика»<br /> 30 июля – 04:00 – «Манчестер Юнайтед» - «ПСЖ»<br /> 30 июля – 15:00 – «Реал Мадрид» - «Милан» <br /> 2 августа – 22:00 – «Фиорентина» - «Барселона»<br /> 5 августа – 22:00 – «Челси» - «Фиорентина»<br /> <em><br /> </em>

Международный кубок чемпионов Весь мир Манчестер Юнайтед Реал Барселона Рома Джеррард Стивен Харт Джо Ибрагимович Златан
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Павлюченко 13
1437634838
Тоже мне чемпионов нашли...
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ode
1437635638
Америкозные клубы жгут
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Jackman
1437639226
Прикольно, спасибо!
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Субъективное мнение
1437646758
Хочется чтобы молодой Келечи Ихеаначо получил свой шанс в этом сезоне, до сих пор помню как он вел юношескую сборную Нигерии к победе 2 года назад. Очень умный и выносливый игрок. Честно говоря поначалу думал что парень пропадет после перехода в МС, но видно что Пеллегрини видит в нем будущего игрока основы...
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roman230582
1437663244
Формат турнира какой. В конце финал будет или по очкам победителя определят?
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АлексейИ
1437702522
жду матч Челси - Барселона
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Azamat12
1438279037
Барселона лучшая!
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