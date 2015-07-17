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    Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. ЦСКА, «Рубин», «Ростов», «Мордовия»


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    Голосов: 0
    17.07.2015 09:40
    В последней части сравнения российских команд с известными фильмами "Бомбардир" расскажет, почему в новом сезоне ЦСКА и "Рубин" будут похожи на советские шедевры, "Мордовия" покажет Шерлока Холмса, а "Рубин" - историю о молодых волшебниках.
    В последней части сравнения российских команд с известными фильмами "Бомбардир" расскажет, почему в новом сезоне ЦСКА и "Рубин" будут похожи на советские шедевры, "Мордовия" покажет Шерлока Холмса, а "Рубин" - историю о молодых волшебниках.
    ЦСКА

    Фильм: "Любовь и голуби" (1984)

    Сюжет: Простой деревенский мужик Василий Кузякин жил счастливой семейной жизнью, до тех пор пока не поехал на курорт, где встретил новую любовь. Теперь ему придется выбирать между двумя женщинами и двумя мирами.

    Причем здесь ЦСКА

    Информация официально не подтверждена, но с каждым днем о ней говорят все больше источников: Леонид Слуцкий будет новым главным тренером сборной России. Идея с привлечением к национальной команде отечественного специалиста стала для РФС навязчивой, потому что опозорившейся организации срочно нужно исправляться перед народом и - главное - властью. Слуцкий для отбеливания имиджа подходит идеально. Молодой, перспективный, открытый, общительный, не требующий огромных денег.

    Есть только одна проблема - ЦСКА. Армейский клуб сейчас - самый стабильный и один из самых прогрессирующих футбольных проектов России, и там не хотят так просто рушить все построенное за эти годы. Евгений Гинер в нашем футболе кое-что решает, поэтому к его мнению все равно придется прислушиваться. Да и Слуцкому наверняка страшно вот так просто уходить с отличной работы на сто раз проклятое место главного сборной.
    В итоге стороны пошли на компромисс - Леонид Викторович сможет пока совмещать посты в сборной и клубе. Об идеи совмещения мы не слышали очень давно, в современном футболе подобная практика считается неэффективной. Но у РФС своя собственная эпоха. Ориентировочно разрываться между двумя командами Слуцкому придется до конца отборочного цикла на Евро, то есть до ноября - достаточный срок, чтобы похоронить надежды ЦСКА в тяжелой гонке с "Зенитом". К тому же неизвестно, удастся ли ему выправить ситуацию, запущенную Капелло. Жить на два дома долго не получится - все равно придется делать выбор.
    Если что, Василий Кузякин выбрал проверенную семью, а не авантюру со стороны.


    Бюджет
    "Любовь и голуби" - неизвестно
    ЦСКА - 0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)
    Новички в ЦСКА, скорее всего, будут, но пока клуб обходится без приобретений.
    Кассовые сборы
    "Любовь и голуби" - неизвестно
    ЦСКА - 0 евро
    Наконец-то расстались с Олисе и отдали в очередную аренду Базелюка - вот и вся работа "армейцев" по продажам.


    "Рубин"
    Фильм: "Гарри Поттер и Кубок Огня" (2005)
    Сюжет: Новая часть приключений молодых волшебников рассказывает о случившемся в школе "Хогвартс" грандиозном событии - международном Кубке Огня, на который приехали ученики из далеких и не очень земель.
    Причем здесь "Рубин"
    Прошлогоднее преображение "Рубина" вполне можно считать волшебством. И если выбрать в составе казанцев своего Гарри Поттера довольно трудно, то с ролью Альбуса Дамблдора нет никаких вопросов. Ринат Билялетдинов не носит густой бороды и смешного колпака, но также здорово работает с молодежью. При нем "Рубин" за короткий срок превратился в главную надежду сборной России на ЧМ-2018. Портнягин, Канунников, Набиуллин и даже переродившийся Оздоев - если бы история с Фабио Капелло повернулась по-другому, именно "Рубин" имел все шансы стать для него базовым клубом.
    Гарри Поттер не собирался становиться участником Кубка Огня, но в дело вмешались сторонние факторы. А "Рубин" не планировал выступать в Лиге Европы, но дисквалификация "Динамо" открыла для казанцев дорогу на международный уровень. Теперь перед Билялетдиновым стоит новая задача – доказать, что с новым тренером "Рубин" не разучился удивлять нас победами над "Барселоной" и "Атлетико".


    Бюджет

    "Гарри Поттер и Кубок Огня" - 150 млн долларов
    "Рубин" - неизвестно

    Казанцы выкупили у "Локомотива" контракт Оздоева за неустановленную сумму, а также пролонгировали отношения с Гиллермо Кутуньо и взяли в аренду еще одного уругвайца - Маурисио Лемоса.

    Кассовые сборы

    "Гарри Поттер и Кубок Огня" - 896,9 млн долларов
    "Рубин" - 0 евро

    Казанцы могли бы распродать блеснувший состав и серьезно заработать, но в клубе выбрали движение вперед, поэтому ограничились только расставанием с ненужными игроками.


    "Ростов"

    Фильм:     "В бой идут одни "старики" (1973)

    Сюжет: Легендарное кино о "поющей" эскадрильи, которая в свободное от полетов время любила музыку. Капитан Титаренко старался не бросать в бой новичков, доверяя самые опасные задания только опытным летчикам. Пусть даже многим этим "старикам" едва исполнилось 20.

    Причем здесь "Ростов"

    Главный актив "Ростова" - конечно же, его главный тренер. Курбан Бердыев начинал тренировать еще с 1986-го года, когда Виллаш-Боашу было 11 лет, Александр Кокорин еще не родился, а вместо России существовала совсем другая страна. Гигантский опыт туркменского тренера очень сильно вытягивает "Ростов" там, где этого не могут сделать имеющиеся ресурсы.
    При наборе состава Бердыев тоже старается использовать "стариков" - игроков, которые имеют опыт в Премьер-лиге и которым сам "Ростов" очень нужен для игровой практики. В прошлом году это были Торбинский, Дзюба, Гранат, Плетикоса. Сейчас никого из этого списка нет, но клуб уже начал формировать новый набор, пригласив Сесара Наваса и Павла Могилевца.

    Впрочем, в отличие от "поющей" эскадрильи, Бердыев все-таки дает молодым и неопытным игровое время. Так при нем громко заявил о себе Иван Новосельцев, получил стабильное время на поле 20-летний Мусса Думбия. Если сторонние факторы не будут лезть в чисто командные дела, "Ростов" должен провести комфортный сезон, без головной боли о выживании. Но в то, что Бердыеву не будет совать палки в колеса собственное руководство, верится с трудом. Хотя бы потому, что клуб до сих пор имеет долги по зарплатам.


    Бюджет

    "В бой идут одни "старики" - неизвестно
    "Ростов" - 0 евро

    И аренда Могилевца, и переход Сесара Наваса - заслуга авторитета Курбана Бердыева, который закрыл собой огромную финансовую дыру, чьи масштабы видны и из Санкт-Петербурга, и из Казани.

    Кассовые сборы
    "В бой идут одни старики" - неизвестно
    "Ростов" - 0 евро

    В "Ростове" массовая эмиграция - из клуба ушло два десятка человек. Впрочем, для команды такого уровня это рядовой процесс работы в межсезонье.


    "Мордовия"

    Фильм:     "Шерлок" (2010 - н.в.)

    Сюжет: Совершенно новая интерпретация известного персонажа. Гениального детектива Шерлока Холмса переносят из викторианской Англии прямо в современный мир. Тут он носит стильное пальто, активно пользуется интернетом и использует никотиновые пластыри вместо старой доброй трубки.

    Причем здесь "Мордовия"

    Времена всегда меняются. И чтобы не выпасть из общего движения, под них приходится подстраиваться. В "Мордовии" это осознали вынужденно. Их герой Юрий Семин, который сделал из вернувшегося из ФНЛ клуба крепкого середняка, ушел в "Анжи" и оставил тренерский вопрос открытым.

    Место немного неожиданно доверили Андрею Гордееву. Ему только 40, в его карьере уже была самостоятельная тренерская работа, но еще никогда - так серьезно. В "Мордовии" Гордееву будет тяжело в первую очередь из-за постоянных сравнений с Семиным. Новый сериал об английском детективе зрители тоже бесконечно сопоставляли с каноническим образом Шерлока Холмса и приходили в ужас от количества несоответствий. Зато уже после первой увиденной серии восторженно кричали, что это лучший сериал, который они когда-либо видели. Так что, прежде чем ставить крест на перспективах "Мордовии" в наступающем сезоне, давайте хотя бы дождемся премьеры.


    Бюджет

    "Шерлок" - неизвестно
    "Мордовия" - 0 евро

    В Саранске следуют моде и подписывают только свободных агентов. Из "Торпедо" были взяты Рыков и Стеванович, у "Краснодара" забрали Шипицына, а из"Тосно" привезли Ревишвили.

    Кассовые сборы

    "Шерлок" - сериал принадлежит компании BBC, которая и реализует все права на него
    "Мордовия" - 0 евро

    Самая ощутимая потеря "Мордовии" - Антон Коченков, тащивший очень многое из того, что летело в его ворота. А самая грустная - братья Мухаметшины, которые разошлись по разным командам и даже разным дивизионам. Руслан вернулся в "Рубин", а Рустем отправился в "Тосно".



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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: pfc-cska.com, fc-rostov.ru, rubin-kazan.ru, fc-mordovia.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Denfard 17 июля 2015, 18:06

      Вот на эту молодёжь и надо делать ставку а всех этих Какориных Самедовых под зад коленом пусть над своими клубами издеваются а этому молодому дарованию дорогу в большой футбол и больше их закалять они должны защищать мундир нашей страны на домашнем ЧМ мира 2018 ХОМУХА вперёд и эти ребята и этим составом должны играть в чемпионате РФПЛ набираться опыта и побед

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 17 июля 2015, 16:15

      В первый раз сильно понравилась статья

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 июля 2015, 00:11

      Когда начнутся еврокубки...Аффтор начнет с фильмами для взрослых наши клубы сравнивать???

      3
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      Рейтинг: +369

      Грибовар 16 июля 2015, 21:06

      Удачи теперь в финале!!!!))))Молодцы!!!!!))))

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 20:52

      4-0, ждем соперника по финалу, надеюсь будут французы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 20:50

      Эх, чуть пятый не вкатили...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 20:39

      Гоооооооооооооол, 4-0 Чернов дубль!

      1
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 16 июля 2015, 20:37

      Армейский клуб сейчас - самый стабильный и один из самых прогрессирующих футбольных клубов России.
      МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!

      1
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      ...
      Рейтинг: +369

      Грибовар > Бугимен 16 июля 2015, 21:05

      Вот только не Спартаку нас учить!)))

      0
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      Рейтинг: +34

      Betty Fork > Великолепный 16 июля 2015, 21:21

      Кого вы победите?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      Грибовар > Бугимен 16 июля 2015, 21:27

      Спасибо!!))Великий с большой буквы!!)))Согласен,что у нас есть некоторые проблемы с составом,но по товарнякам выводы рано делать)По вашим победам так Спартаку уже надо чемпионство отдавать)))Да и в чемпионате мы по стабильней вас)

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 20:30

      Еще и удаление у греков...

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 июля 2015, 20:26

      По трансферной стоимости игроков «Зенит» более чем в два раза превосходит «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»; в два с половиной – «Краснодар»; в три – «Рубин». Данные transfermarkt.de, конечно, условные, но все-таки довольно объективные и, что бесспорно, правдоподобно иллюстрирующие качество составов у команд. И «Зенит» в этом компоненте на голову выше всех своих конкурентов.

      1
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      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > slavutiq70 17 июля 2015, 13:14

      ну да... сразу видно, кто мешок в России

      1
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