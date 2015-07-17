Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. ЦСКА, «Рубин», «Ростов», «Мордовия»

Фильм: "Любовь и голуби" (1984)
Сюжет: Простой деревенский мужик Василий Кузякин жил счастливой семейной жизнью, до тех пор пока не поехал на курорт, где встретил новую любовь. Теперь ему придется выбирать между двумя женщинами и двумя мирами.
Причем здесь ЦСКА
Информация официально не подтверждена, но с каждым днем о ней говорят все больше источников: Леонид Слуцкий будет новым главным тренером сборной России. Идея с привлечением к национальной команде отечественного специалиста стала для РФС навязчивой, потому что опозорившейся организации срочно нужно исправляться перед народом и - главное - властью. Слуцкий для отбеливания имиджа подходит идеально. Молодой, перспективный, открытый, общительный, не требующий огромных денег.
Есть только одна проблема - ЦСКА. Армейский клуб сейчас - самый стабильный и один из самых прогрессирующих футбольных проектов России, и там не хотят так просто рушить все построенное за эти годы. Евгений Гинер в нашем футболе кое-что решает, поэтому к его мнению все равно придется прислушиваться. Да и Слуцкому наверняка страшно вот так просто уходить с отличной работы на сто раз проклятое место главного сборной.
"Гарри Поттер и Кубок Огня" - 150 млн долларов
Казанцы выкупили у "Локомотива" контракт Оздоева за неустановленную сумму, а также пролонгировали отношения с Гиллермо Кутуньо и взяли в аренду еще одного уругвайца - Маурисио Лемоса.
Кассовые сборы
"Гарри Поттер и Кубок Огня" - 896,9 млн долларов
Казанцы могли бы распродать блеснувший состав и серьезно заработать, но в клубе выбрали движение вперед, поэтому ограничились только расставанием с ненужными игроками.
"Ростов"
Фильм: "В бой идут одни "старики" (1973)
Сюжет: Легендарное кино о "поющей" эскадрильи, которая в свободное от полетов время любила музыку. Капитан Титаренко старался не бросать в бой новичков, доверяя самые опасные задания только опытным летчикам. Пусть даже многим этим "старикам" едва исполнилось 20.
Причем здесь "Ростов"
Главный актив "Ростова" - конечно же, его главный тренер. Курбан Бердыев начинал тренировать еще с 1986-го года, когда Виллаш-Боашу было 11 лет, Александр Кокорин еще не родился, а вместо России существовала совсем другая страна. Гигантский опыт туркменского тренера очень сильно вытягивает "Ростов" там, где этого не могут сделать имеющиеся ресурсы.
Впрочем, в отличие от "поющей" эскадрильи, Бердыев все-таки дает молодым и неопытным игровое время. Так при нем громко заявил о себе Иван Новосельцев, получил стабильное время на поле 20-летний Мусса Думбия. Если сторонние факторы не будут лезть в чисто командные дела, "Ростов" должен провести комфортный сезон, без головной боли о выживании. Но в то, что Бердыеву не будет совать палки в колеса собственное руководство, верится с трудом. Хотя бы потому, что клуб до сих пор имеет долги по зарплатам.
Бюджет
"В бой идут одни "старики" - неизвестно
И аренда Могилевца, и переход Сесара Наваса - заслуга авторитета Курбана Бердыева, который закрыл собой огромную финансовую дыру, чьи масштабы видны и из Санкт-Петербурга, и из Казани.
Кассовые сборы
В "Ростове" массовая эмиграция - из клуба ушло два десятка человек. Впрочем, для команды такого уровня это рядовой процесс работы в межсезонье.
"Мордовия"
Фильм: "Шерлок" (2010 - н.в.)
Сюжет: Совершенно новая интерпретация известного персонажа. Гениального детектива Шерлока Холмса переносят из викторианской Англии прямо в современный мир. Тут он носит стильное пальто, активно пользуется интернетом и использует никотиновые пластыри вместо старой доброй трубки.
Причем здесь "Мордовия"
Времена всегда меняются. И чтобы не выпасть из общего движения, под них приходится подстраиваться. В "Мордовии" это осознали вынужденно. Их герой Юрий Семин, который сделал из вернувшегося из ФНЛ клуба крепкого середняка, ушел в "Анжи" и оставил тренерский вопрос открытым.
Место немного неожиданно доверили Андрею Гордееву. Ему только 40, в его карьере уже была самостоятельная тренерская работа, но еще никогда - так серьезно. В "Мордовии" Гордееву будет тяжело в первую очередь из-за постоянных сравнений с Семиным. Новый сериал об английском детективе зрители тоже бесконечно сопоставляли с каноническим образом Шерлока Холмса и приходили в ужас от количества несоответствий. Зато уже после первой увиденной серии восторженно кричали, что это лучший сериал, который они когда-либо видели. Так что, прежде чем ставить крест на перспективах "Мордовии" в наступающем сезоне, давайте хотя бы дождемся премьеры.
Бюджет
"Шерлок" - неизвестно
В Саранске следуют моде и подписывают только свободных агентов. Из "Торпедо" были взяты Рыков и Стеванович, у "Краснодара" забрали Шипицына, а из"Тосно" привезли Ревишвили.
Кассовые сборы
"Шерлок" - сериал принадлежит компании BBC, которая и реализует все права на него
Самая ощутимая потеря "Мордовии" - Антон Коченков, тащивший очень многое из того, что летело в его ворота. А самая грустная - братья Мухаметшины, которые разошлись по разным командам и даже разным дивизионам. Руслан вернулся в "Рубин", а Рустем отправился в "Тосно".
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