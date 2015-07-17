Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. ЦСКА, «Рубин», «Ростов», «Мордовия»

В последней части сравнения российских команд с известными фильмами "Бомбардир" расскажет, почему в новом сезоне ЦСКА и "Рубин" будут похожи на советские шедевры, "Мордовия" покажет Шерлока Холмса, а "Рубин" - историю о молодых волшебниках.

В последней части сравнения российских команд с известными фильмами "Бомбардир" расскажет, почему в новом сезоне ЦСКА и "Рубин" будут похожи на советские шедевры, "Мордовия" покажет Шерлока Холмса, а "Рубин" - историю о молодых волшебниках.



ЦСКА



Фильм: "Любовь и голуби" (1984)



Сюжет: Простой деревенский мужик Василий Кузякин жил счастливой семейной жизнью, до тех пор пока не поехал на курорт, где встретил новую любовь. Теперь ему придется выбирать между двумя женщинами и двумя мирами.



Причем здесь ЦСКА



Информация официально не подтверждена, но с каждым днем о ней говорят все больше источников: Леонид Слуцкий будет новым главным тренером сборной России. Идея с привлечением к национальной команде отечественного специалиста стала для РФС навязчивой, потому что опозорившейся организации срочно нужно исправляться перед народом и - главное - властью. Слуцкий для отбеливания имиджа подходит идеально. Молодой, перспективный, открытый, общительный, не требующий огромных денег.



Есть только одна проблема - ЦСКА. Армейский клуб сейчас - самый стабильный и один из самых прогрессирующих футбольных проектов России, и там не хотят так просто рушить все построенное за эти годы. Евгений Гинер в нашем футболе кое-что решает, поэтому к его мнению все равно придется прислушиваться. Да и Слуцкому наверняка страшно вот так просто уходить с отличной работы на сто раз проклятое место главного сборной.



В итоге стороны пошли на компромисс - Леонид Викторович сможет пока совмещать посты в сборной и клубе. Об идеи совмещения мы не слышали очень давно, в современном футболе подобная практика считается неэффективной. Но у РФС своя собственная эпоха. Ориентировочно разрываться между двумя командами Слуцкому придется до конца отборочного цикла на Евро, то есть до ноября - достаточный срок, чтобы похоронить надежды ЦСКА в тяжелой гонке с "Зенитом". К тому же неизвестно, удастся ли ему выправить ситуацию, запущенную Капелло. Жить на два дома долго не получится - все равно придется делать выбор.









Если что, Василий Кузякин выбрал проверенную семью, а не авантюру со стороны.

Бюджет



"Любовь и голуби" - неизвестно

ЦСКА - 0 евро (здесь и далее - расходы на летние трансферы)



Новички в ЦСКА, скорее всего, будут, но пока клуб обходится без приобретений.



Кассовые сборы



"Любовь и голуби" - неизвестно

ЦСКА - 0 евро



Наконец-то расстались с Олисе и отдали в очередную аренду Базелюка - вот и вся работа "армейцев" по продажам.







"Рубин"



Фильм: "Гарри Поттер и Кубок Огня" (2005)



Сюжет: Новая часть приключений молодых волшебников рассказывает о случившемся в школе "Хогвартс" грандиозном событии - международном Кубке Огня, на который приехали ученики из далеких и не очень земель.



Причем здесь "Рубин"



Прошлогоднее преображение "Рубина" вполне можно считать волшебством. И если выбрать в составе казанцев своего Гарри Поттера довольно трудно, то с ролью Альбуса Дамблдора нет никаких вопросов. Ринат Билялетдинов не носит густой бороды и смешного колпака, но также здорово работает с молодежью. При нем "Рубин" за короткий срок превратился в главную надежду сборной России на ЧМ-2018. Портнягин, Канунников, Набиуллин и даже переродившийся Оздоев - если бы история с Фабио Капелло повернулась по-другому, именно "Рубин" имел все шансы стать для него базовым клубом.









Гарри Поттер не собирался становиться участником Кубка Огня, но в дело вмешались сторонние факторы. А "Рубин" не планировал выступать в Лиге Европы, но дисквалификация "Динамо" открыла для казанцев дорогу на международный уровень. Теперь перед Билялетдиновым стоит новая задача – доказать, что с новым тренером "Рубин" не разучился удивлять нас победами над "Барселоной" и "Атлетико".

Бюджет



"Гарри Поттер и Кубок Огня" - 150 млн долларов

"Рубин" - неизвестно



Казанцы выкупили у "Локомотива" контракт Оздоева за неустановленную сумму, а также пролонгировали отношения с Гиллермо Кутуньо и взяли в аренду еще одного уругвайца - Маурисио Лемоса.



Кассовые сборы



"Гарри Поттер и Кубок Огня" - 896,9 млн долларов

"Рубин" - 0 евро



Казанцы могли бы распродать блеснувший состав и серьезно заработать, но в клубе выбрали движение вперед, поэтому ограничились только расставанием с ненужными игроками.







"Ростов"



Фильм: "В бой идут одни "старики" (1973)



Сюжет: Легендарное кино о "поющей" эскадрильи, которая в свободное от полетов время любила музыку. Капитан Титаренко старался не бросать в бой новичков, доверяя самые опасные задания только опытным летчикам. Пусть даже многим этим "старикам" едва исполнилось 20.



Причем здесь "Ростов"



Главный актив "Ростова" - конечно же, его главный тренер. Курбан Бердыев начинал тренировать еще с 1986-го года, когда Виллаш-Боашу было 11 лет, Александр Кокорин еще не родился, а вместо России существовала совсем другая страна. Гигантский опыт туркменского тренера очень сильно вытягивает "Ростов" там, где этого не могут сделать имеющиеся ресурсы.

При наборе состава Бердыев тоже старается использовать "стариков" - игроков, которые имеют опыт в Премьер-лиге и которым сам "Ростов" очень нужен для игровой практики. В прошлом году это были Торбинский, Дзюба, Гранат, Плетикоса. Сейчас никого из этого списка нет, но клуб уже начал формировать новый набор, пригласив Сесара Наваса и Павла Могилевца.



Впрочем, в отличие от "поющей" эскадрильи, Бердыев все-таки дает молодым и неопытным игровое время. Так при нем громко заявил о себе Иван Новосельцев, получил стабильное время на поле 20-летний Мусса Думбия. Если сторонние факторы не будут лезть в чисто командные дела, "Ростов" должен провести комфортный сезон, без головной боли о выживании. Но в то, что Бердыеву не будет совать палки в колеса собственное руководство, верится с трудом. Хотя бы потому, что клуб до сих пор имеет долги по зарплатам.



Впрочем, в отличие от "поющей" эскадрильи, Бердыев все-таки дает молодым и неопытным игровое время. Так при нем громко заявил о себе Иван Новосельцев, получил стабильное время на поле 20-летний Мусса Думбия. Если сторонние факторы не будут лезть в чисто командные дела, "Ростов" должен провести комфортный сезон, без головной боли о выживании. Но в то, что Бердыеву не будет совать палки в колеса собственное руководство, верится с трудом. Хотя бы потому, что клуб до сих пор имеет долги по зарплатам.



Бюджет



"В бой идут одни "старики" - неизвестно

"Ростов" - 0 евро



И аренда Могилевца, и переход Сесара Наваса - заслуга авторитета Курбана Бердыева, который закрыл собой огромную финансовую дыру, чьи масштабы видны и из Санкт-Петербурга, и из Казани.



Кассовые сборы



"В бой идут одни старики" - неизвестно

"Ростов" - 0 евро



В "Ростове" массовая эмиграция - из клуба ушло два десятка человек. Впрочем, для команды такого уровня это рядовой процесс работы в межсезонье.







"Мордовия"



Фильм: "Шерлок" (2010 - н.в.)



Сюжет: Совершенно новая интерпретация известного персонажа. Гениального детектива Шерлока Холмса переносят из викторианской Англии прямо в современный мир. Тут он носит стильное пальто, активно пользуется интернетом и использует никотиновые пластыри вместо старой доброй трубки.



Причем здесь "Мордовия"



Времена всегда меняются. И чтобы не выпасть из общего движения, под них приходится подстраиваться. В "Мордовии" это осознали вынужденно. Их герой Юрий Семин, который сделал из вернувшегося из ФНЛ клуба крепкого середняка, ушел в "Анжи" и оставил тренерский вопрос открытым.



Место немного неожиданно доверили Андрею Гордееву. Ему только 40, в его карьере уже была самостоятельная тренерская работа, но еще никогда - так серьезно. В "Мордовии" Гордееву будет тяжело в первую очередь из-за постоянных сравнений с Семиным. Новый сериал об английском детективе зрители тоже бесконечно сопоставляли с каноническим образом Шерлока Холмса и приходили в ужас от количества несоответствий. Зато уже после первой увиденной серии восторженно кричали, что это лучший сериал, который они когда-либо видели. Так что, прежде чем ставить крест на перспективах "Мордовии" в наступающем сезоне, давайте хотя бы дождемся премьеры.



Место немного неожиданно доверили Андрею Гордееву. Ему только 40, в его карьере уже была самостоятельная тренерская работа, но еще никогда - так серьезно. В "Мордовии" Гордееву будет тяжело в первую очередь из-за постоянных сравнений с Семиным. Новый сериал об английском детективе зрители тоже бесконечно сопоставляли с каноническим образом Шерлока Холмса и приходили в ужас от количества несоответствий. Зато уже после первой увиденной серии восторженно кричали, что это лучший сериал, который они когда-либо видели. Так что, прежде чем ставить крест на перспективах "Мордовии" в наступающем сезоне, давайте хотя бы дождемся премьеры.



Бюджет



"Шерлок" - неизвестно

"Мордовия" - 0 евро



В Саранске следуют моде и подписывают только свободных агентов. Из "Торпедо" были взяты Рыков и Стеванович, у "Краснодара" забрали Шипицына, а из"Тосно" привезли Ревишвили.



Кассовые сборы



"Шерлок" - сериал принадлежит компании BBC, которая и реализует все права на него

"Мордовия" - 0 евро



Самая ощутимая потеря "Мордовии" - Антон Коченков, тащивший очень многое из того, что летело в его ворота. А самая грустная - братья Мухаметшины, которые разошлись по разным командам и даже разным дивизионам. Руслан вернулся в "Рубин", а Рустем отправился в "Тосно".







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