Ни мытьем, ни катаньем. Как президент «Катании» купил место в Серии В

Старт Серии В отложен минимум на 2 недели. Поводом этому послужил оглушительный скандал в "Катании". Клуб, еще два года назад считавшийся середняком Серии А, рискует скатиться в любительскую лигу. Причина: тотальная скупка матчей президентом "Катании" Антонио Пульвиренти. "Бомбардир" рассказывает подробности антикоррупционного расследования.



"Мы начинаем планировать реконструкцию нашего стадиона. Но перед тем, как мои рабочие приступят к стройке, "Катания" вернется в Серию А!" – воскликнул Антонио Пульвиренти. На столь победной ноте заканчивалась его плановая пресс-конференция 19 июня. Президент "Катании" под всеобщие аплодисменты сицилийских журналистов эффектно направился к выходу. Поправив по пути идеально сидящий на нем черный пиджак, Пульвиренти вышел из зала и принялся обдумывать план возвращения в высшую лигу.

Всего через 4 дня его было не узнать. На рассвете в квартиру Антонио настойчиво постучались полицейские, после чего скрутили его. Одного из самых известных бизнесменов Италии в наручниках вели в полицейский автомобиль. Сам Пульвиренти впервые за долгие годы предстал перед общественностью в "домашней" бледно-желтой рубашке и мятых джинсах. Пораженческим взглядом Антонио смотрел в асфальт и покорно шел к полицейской машине. Совсем юный карабинер на мгновение посмотрел на Пульвиренти, как на кумира, но уже в следующую секунду безжалостно "упаковал" Антонио в салон и увез в отделение.









"Да, это правда. Я купил для "Катании" почти все финишные матчи сезона, которые стоили мне по 100 тысяч евро каждый. Только благодаря этому мы остались в Серии В" – от навалившегося шока Пульвиренти раскрыл сразу все карты. Параллельно полиция арестовала спортивного директора "Катании" Даниэле Делли Карри и вице-президента Пабло Козентино. "Я ничего не знаю о договорных матчах" - сказал Козентино итальянской прессе. Тогда он еще не догадывался: Пульвиренти уже сдал всех с потрохами. Отпираться было бесполезно.

Пульвиренти мог попасть в лапы полиции еще в августе 2012 года, когда принадлежащая ему компания WindJet неожиданно закрылась. Сотни тысяч пассажиров со всей Европы застряли в аэропортах с бесполезными билетами на руках. Вместо отпуска они были вынуждены копаться в документах и отсуживать деньги, но Антонио это мало волновало. Тогда президент "Катании", что называется, отскочил. И вот спустя 3 года наручники нашли его запястья.



На экстренной пресс-конференции в Кремоне прокурор сицилийской полиции Джованни Сальви сделал важное заявление. Заявление, которое грозит Серии В настоящей революцией: "В минувшем сезоне "Катания" финишировала 15-й, набрав на два очка больше, чем "Модена" и "Виртус Энтелла". В апреле и мае "Катания" демонстрировала отличные результаты, но как показало расследование, все они были добыты грязным путем" - начал прокурор. После чего неспешно, тоном палача, перешел к разоблачению: "Список матчей, которые объявлены договорными: "Варезе" - "Катания" (0:3), "Катания" - "Трапани" (4:1), "Латина" - "Катания" (1:2), "Катания" - "Тернана" (2:0) и "Катания" - "Ливорно" (4:1)".







Но и это еще не все. Буквально накануне в полицию попала информация о договорном характере матча "Карпи" – "Катания". Встреча закончилась с устроившим гостей счетом 0:0. "Спасибо! Все прошло нормально. Всегда знал, что на тебя можно положиться", – сказал Пульвиренти одному из руководителей "Карпи". Его имя пока не разглашается.



Чудовищные махинации "Катании" взбудоражили общественность. "Хватит этого дерьма!", – выступила на первой полосе Gazzetta dello Sport. "Меня тошнит от одного произношения его фамилии. После того, что он натворил, Пульвиренти должен умереть. Как ты посмел испортить наш футбол, подонок?", – сказал президент "Сампдории" Массимо Ферреро, еле сдерживая себя в рамках цензурных слов.



Пульвиренти навсегда войдет в историю итальянского футбола как президент, при котором "Катания" за пару лет поднялась из Серии D в А. Как руководитель, при котором "Катания" набрала рекордное для себя количество очков в высшей лиге. И вот теперь - как человек, из-за которого старт нынешней Серии В перенесли минимум на 2 недели. "Наш ответ на действия "Катании" будет жестким. Мы не намерены сотрудничать с клубами, пропагандирующими культ договорных матчей" - заявил президент Серии В Андреа Абоди. Вероятно, следующий сезон сицилийцы начнут в Лега Про или вовсе в Серии D. Там, где когда-то "Катанию" подобрал и заботливо взрастил Антонио Пульвиренти.