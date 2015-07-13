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  • Ни мытьем, ни катаньем. Как президент «Катании» купил место в Серии В

Ни мытьем, ни катаньем. Как президент «Катании» купил место в Серии В

Старт Серии В отложен минимум на 2 недели. Поводом этому послужил оглушительный скандал в "Катании". Клуб, еще два года назад считавшийся середняком Серии А, рискует скатиться в любительскую лигу. Причина: тотальная скупка матчей президентом "Катании" Антонио Пульвиренти. "Бомбардир" рассказывает подробности антикоррупционного расследования.

"Мы начинаем планировать реконструкцию нашего стадиона. Но перед тем, как мои рабочие приступят к стройке, "Катания" вернется в Серию А!" – воскликнул Антонио Пульвиренти. На столь победной ноте заканчивалась его плановая пресс-конференция 19 июня. Президент "Катании" под всеобщие аплодисменты сицилийских журналистов эффектно направился к выходу. Поправив по пути идеально сидящий на нем черный пиджак, Пульвиренти вышел из зала и принялся обдумывать план возвращения в высшую лигу.
 
Всего через 4 дня его было не узнать. На рассвете в квартиру Антонио настойчиво постучались полицейские, после чего скрутили его. Одного из самых известных бизнесменов Италии в наручниках вели в полицейский автомобиль. Сам Пульвиренти впервые за долгие годы предстал перед общественностью в "домашней" бледно-желтой рубашке и мятых джинсах. Пораженческим взглядом Антонио смотрел в асфальт и покорно шел к полицейской машине. Совсем юный карабинер на мгновение посмотрел на Пульвиренти, как на кумира, но уже в следующую секунду безжалостно "упаковал" Антонио в салон и увез в отделение.
 
"Да, это правда. Я купил для "Катании" почти все финишные матчи сезона, которые стоили мне по 100 тысяч евро каждый. Только благодаря этому мы остались в Серии В" – от навалившегося шока Пульвиренти раскрыл сразу все карты. Параллельно полиция арестовала спортивного директора "Катании" Даниэле Делли Карри и вице-президента Пабло Козентино. "Я ничего не знаю о договорных матчах" - сказал Козентино итальянской прессе. Тогда он еще не догадывался: Пульвиренти уже сдал всех с потрохами. Отпираться было бесполезно.


 
Пульвиренти мог попасть в лапы полиции еще в августе 2012 года, когда принадлежащая ему компания WindJet неожиданно закрылась. Сотни тысяч пассажиров со всей Европы застряли в аэропортах с бесполезными билетами на руках. Вместо отпуска они были вынуждены копаться в документах и отсуживать деньги, но Антонио это мало волновало. Тогда президент "Катании", что называется, отскочил. И вот спустя 3 года наручники нашли его запястья.
 
На экстренной пресс-конференции в Кремоне прокурор сицилийской полиции Джованни Сальви сделал важное заявление. Заявление, которое грозит Серии В настоящей революцией: "В минувшем сезоне "Катания" финишировала 15-й, набрав на два очка больше, чем "Модена" и "Виртус Энтелла". В апреле и мае "Катания" демонстрировала отличные результаты, но как показало расследование, все они были добыты грязным путем" - начал прокурор. После чего неспешно, тоном палача, перешел к разоблачению: "Список матчей, которые объявлены договорными: "Варезе" - "Катания" (0:3), "Катания" - "Трапани" (4:1), "Латина" - "Катания" (1:2), "Катания" - "Тернана" (2:0) и "Катания" - "Ливорно" (4:1)".


 
Но и это еще не все. Буквально накануне в полицию попала информация о договорном характере матча "Карпи" – "Катания". Встреча закончилась с устроившим гостей счетом 0:0. "Спасибо! Все прошло нормально. Всегда знал, что на тебя можно положиться", – сказал Пульвиренти одному из руководителей "Карпи". Его имя пока не разглашается.
 
Чудовищные махинации "Катании" взбудоражили общественность. "Хватит этого дерьма!", – выступила на первой полосе Gazzetta dello Sport. "Меня тошнит от одного произношения его фамилии. После того, что он натворил, Пульвиренти должен умереть. Как ты посмел испортить наш футбол, подонок?", – сказал президент "Сампдории" Массимо Ферреро, еле сдерживая себя в рамках цензурных слов. 
 
Пульвиренти навсегда войдет в историю итальянского футбола как президент, при котором "Катания" за пару лет поднялась из Серии D в А. Как руководитель, при котором "Катания" набрала рекордное для себя количество очков в высшей лиге. И вот теперь - как человек, из-за которого старт нынешней Серии В перенесли минимум на 2 недели. "Наш ответ на действия "Катании" будет жестким. Мы не намерены сотрудничать с клубами, пропагандирующими культ договорных матчей" - заявил президент Серии В Андреа Абоди. Вероятно, следующий сезон сицилийцы начнут в Лега Про или вовсе в Серии D. Там, где когда-то "Катанию" подобрал и заботливо взрастил Антонио Пульвиренти.

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Италия. Серия Б Италия Катания Пульвиренти Антонио
Комментарии (48)
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Sanches65
1436774026
Убогий зенит-2 тоже купил место в ФНЛ, просто в нашей стране на махинации газпрома наложено табу.
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Krutoy
1436774801
Во дают макаронники! :)) Однако, справедливости ради, там работает и полиция! В отличие от России... :((
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musa_terek
1436775905
Слава яйцам, у нас такого позора не будет никогда, кому эта шумиха нужна. Опозорились снова на всю гейропу итальяшки. Кому нужно это полоскание белья, коррупцию все равно не искоренить, надо уметь закрывать глаза. Кому плохо, что Краснодар все матчи слил и подарил коням второе место в итоге? ЦСКА сильнее и на нем санкций нет, кони нам больше очков принесут на Евроарене.
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Hasselby
1436776059
НА 90% уверен в, в РФПЛ 99% матчей доги...
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LOpp
1436776487
после вчерашнего позорного пенальти от Чорлуки Зенит и Локо надо просто расформировать.
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piercman
1436777616
спартак надо лишить всех купленных бромонтановых чемпионств, и отправить в лфл, где ему самое место!
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Kwentin
1436777998
а как же остальные 6 команд, Катания плохая - купила шесть матчей, а типа остальные шесть команд, которые ей эти игры продали, хорошие? если и понижать в классе, то всех, а не одну команду
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Planet Georgia
1436778394
А вы помните как Юве продал всего один матч,самый последний матч Серии А и его выкинули в Серию Б из-за этого и отдали чемпионство Милану,а тут целых 6-матчей о чём речь.)
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болельщик из глуши
1436783937
Посмотрел видео. Замечательные голы, особенно третий. С такими ударами ничего покупать не надо.
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удав
1436786722
а те кто продовал матчи что не приделах?или они невинные жертвы?=)почему шум только по катанье?
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