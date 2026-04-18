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  • «Удинезе» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Удинезе» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 14:50
Удинезе
18.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Парма
51' Н. Эльфеге
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
11
Ассан Камара
ЛП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
16
Йеспер Карлстрем
(К) ЦП
19
Кингсли Эхизибуе
ПП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦФ
14
Артюр Атта
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
10
Адриан Бернабе
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Удинезе
15
Вакун Байо
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
20
Хуан Арисала Микольта
ЦП
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
22
Оливер Серенсен
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
3-5-2
40
Окойе
27
Кабаселе
28
Соле
31
Кристенсен
11
Камара
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
16
Карлстрем
19
Эхизибуе
14
Атта
32
Эккеленкамп
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
3
Ндиайе
15
Дель Прато
16
Кейта
14
Валери
10
Бернабе
41
Кавилья
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
32
Эккеленкамп
18
Букса
18
Букса
32
Эккеленкамп
Кристенсен
22
Млачич
22
Млачич
Кристенсен
3
Ндиайе
27
Бричги
27
Бричги
3
Ндиайе
10
Бернабе
24
Ордоньес
24
Ордоньес
10
Бернабе
41
Кавилья
8
Эстевес
8
Эстевес
41
Кавилья
7
Стрефецца
17
Ондрейка
17
Ондрейка
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
23
Эльфеге
23
Эльфеге
9
Пеллегрино
Остались в запасе
Удинезе
Парма
15
Вакун Байо
ЦФ
20
Хуан Арисала Микольта
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
22
Оливер Серенсен
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
15
Вакун Байо
ЦФ
20
Хуан Арисала Микольта
ЦП
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
22
Оливер Серенсен
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Карлос Куэста
Удинезе
Точно не сыграют
Кейнан Дэвис
ЦФ
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Джордан Земура
ЛЗ
Николо Бертола
ЦЗ
Парма
Точно не сыграют
Бенжа Кремаски
ЦП
Матия Фриган
ЦФ
Статистика матча Удинезе - Парма
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
11
8
Офсайды
2
1
Количество передач
441
349
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.23
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Пармы», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Парма»

«Удинезе» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Удинезе
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