18.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Удинезе
3-5-2
40
Окойе
27
Кабаселе
28
Соле
31
Кристенсен
11
Камара
24
Пиотровски
10
Дзаньоло
16
Карлстрем
19
Эхизибуе
14
Атта
32
Эккеленкамп
3-3-2-1-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
3
Ндиайе
15
Дель Прато
16
Кейта
14
Валери
10
Бернабе
41
Кавилья
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
32
Эккеленкамп
18
Букса
18
Букса
32
Эккеленкамп
Кристенсен
22
Млачич
22
Млачич
Кристенсен
3
Ндиайе
27
Бричги
27
Бричги
3
Ндиайе
10
Бернабе
24
Ордоньес
24
Ордоньес
10
Бернабе
41
Кавилья
8
Эстевес
8
Эстевес
41
Кавилья
7
Стрефецца
17
Ондрейка
17
Ондрейка
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
23
Эльфеге
23
Эльфеге
9
Пеллегрино
Остались в запасе
Удинезе
Парма
15
Вакун Байо
ЦФ
20
Хуан Арисала Микольта
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
22
Оливер Серенсен
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
15
Вакун Байо
ЦФ
20
Хуан Арисала Микольта
ЦП
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
22
Оливер Серенсен
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Карлос Куэста
Удинезе
Точно не сыграют
Парма
Точно не сыграют
Статистика матча Удинезе - Парма
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
11
8
Офсайды
2
1
Количество передач
441
349
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.23
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Пармы», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»