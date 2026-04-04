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  • «Лацио» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Лацио» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 20:35
Лацио
04.04.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Парма
77' Т. Нослин
15' Э. Дель Прато
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Данило Катальди
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
20
Петар Ратков
ЦФ
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
8
Науэль Эстевес
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
4-4-2
40
Мотта
17
Тавареш
13
Романьоли
25
Провстгор
77
Марушич
7
Деле-Баширу
6
Катальди
24
Тэйлор
18
Исаксен
27
Мальдини
9
Педро
3-3-2-1-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
3
Циркати
5
Валенти
27
Бричги
16
Кейта
14
Валери
41
Кавилья
10
Бернабе
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
18
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
18
Исаксен
27
Мальдини
19
Диа
19
Диа
27
Мальдини
41
Кавилья
8
Эстевес
8
Эстевес
41
Кавилья
10
Бернабе
24
Ордоньес
24
Ордоньес
10
Бернабе
16
Кейта
22
Серенсен
22
Серенсен
16
Кейта
7
Стрефецца
21
Ористанио
21
Ористанио
7
Стрефецца
27
Бричги
29
Карбони
29
Карбони
27
Бричги
Остались в запасе
Лацио
Парма
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
20
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Карлос Куэста
Лацио
Точно не сыграют
Самуэль Жиго
ЦЗ
Марио Хила
ЦЗ
Патрик
ЦЗ
Иван Проведель
ВР
Николо Ровелла
ОП
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Парма
Точно не сыграют
Понтус Альмквист
ЦФ
Бенжа Кремаски
ЦП
Матия Фриган
ЦФ
Мариано Тройло
ЦЗ
Статистика матча Лацио - Парма
1
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
8
Офсайды
0
1
Количество передач
576
381
Сейвы
3
2
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Пармы», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Парма»

«Лацио» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Лацио
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