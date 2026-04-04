04.04.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-4-2
40
Мотта
17
Тавареш
13
Романьоли
25
Провстгор
77
Марушич
7
Деле-Баширу
6
Катальди
24
Тэйлор
18
Исаксен
27
Мальдини
9
Педро
3-3-2-1-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
3
Циркати
5
Валенти
27
Бричги
16
Кейта
14
Валери
41
Кавилья
10
Бернабе
7
Стрефецца
9
Пеллегрино
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
9
Педро
14
Нослин
14
Нослин
9
Педро
18
Исаксен
22
Кансельери
22
Кансельери
18
Исаксен
27
Мальдини
19
Диа
19
Диа
27
Мальдини
41
Кавилья
8
Эстевес
8
Эстевес
41
Кавилья
10
Бернабе
24
Ордоньес
24
Ордоньес
10
Бернабе
16
Кейта
22
Серенсен
22
Серенсен
16
Кейта
7
Стрефецца
21
Ористанио
21
Ористанио
7
Стрефецца
27
Бричги
29
Карбони
29
Карбони
27
Бричги
Остались в запасе
Лацио
Парма
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
26
Тома Башич
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
20
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Карлос Куэста
Лацио
Точно не сыграют
Парма
Точно не сыграют
Статистика матча Лацио - Парма
1
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
8
Офсайды
0
1
Количество передач
576
381
Сейвы
3
2
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.32
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Пармы», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»