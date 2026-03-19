19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 4
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-3-1-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
6
Коне
61
Писилли
92
Эль-Шаарави
18
Мален
3-3-3-1
13
Равалья
17
Мариу
3
Лукуми
41
Витик
19
Фергюсон
8
Фройлер
4
Побега
10
Бернардески
20
Цортеа
11
Роу
9
Кастро
61
Писилли
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
2
Челик
97
Сарагоса
97
Сарагоса
2
Челик
6
Коне
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
6
Коне
92
Эль-Шаарави
78
Ваз
78
Ваз
92
Эль-Шаарави
41
Витик
16
Казале
16
Казале
41
Витик
8
Фройлер
17
Хеггем
17
Хеггем
8
Фройлер
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
Остались в запасе
Рома
Болонья
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Симон Сом
ОП
30
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Остались в запасе
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Симон Сом
ОП
30
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рома - Болонья
3
6
Всего ударов по воротам
24
14
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
8
4
Нарушения
21
27
Офсайды
3
1
Количество передач
701
467
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.19
1.75
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рома» против «Болоньи», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»