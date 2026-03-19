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  • «Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 21:50
Рома
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 4
Завершен
Болонья
32' Э. Н'Дика 69' Д. Мален (П) 80' Л. Пеллегрини
22' Д. Роу 45+2' Ф. Бернардески (П) 58' С. Кастро 111' Н. Камбьяги
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
78
Робинио Ваз
ЦФ
Болонья
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
6
Коне
61
Писилли
92
Эль-Шаарави
18
Мален
3-3-3-1
13
Равалья
17
Мариу
3
Лукуми
41
Витик
19
Фергюсон
8
Фройлер
4
Побега
10
Бернардески
20
Цортеа
11
Роу
9
Кастро
61
Писилли
24
Эль-Айнауи
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
2
Челик
97
Сарагоса
97
Сарагоса
2
Челик
6
Коне
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
6
Коне
92
Эль-Шаарави
78
Ваз
78
Ваз
92
Эль-Шаарави
41
Витик
16
Казале
16
Казале
41
Витик
8
Фройлер
17
Хеггем
17
Хеггем
8
Фройлер
4
Побега
6
Моро
6
Моро
4
Побега
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
Остались в запасе
Рома
Болонья
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Симон Сом
ОП
30
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
Остались в запасе
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Симон Сом
ОП
30
Бенха Домингес
ЛВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Матиас Соуле
ПВ
Лоренцо Вентурино
ПВ
Radosław Żelezny
ВР
Болонья
Точно не сыграют
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Кевин Бонифази
ЦЗ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Хуан Миранда
ЛЗ
Лукаш Скорупски
ВР
Статистика матча Рома - Болонья
3
6
Всего ударов по воротам
24
14
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
8
4
Нарушения
21
27
Офсайды
3
1
Количество передач
701
467
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
18
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.19
1.75
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рома» против «Болоньи», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Болонья»

«Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Болонья Рома
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