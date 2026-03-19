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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рома» против «Болоньи», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Болонья»