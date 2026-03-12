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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 12 марта 2026
Болонья
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Рома
50'
Ф. Бернардески
71'
Л. Пеллегрини
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Рома
Завершен
90'
+4'
Замена
Мартин Витик
️️️️➡️️
Николо Казале
84'
Замена
Надир Цортеа
️️️️➡️️
Жоау Мариу
84'
Замена
Хараламбос Ликояннис
️️️️➡️️
Хуан Миранда
79'
Замена
Тейс Даллинга
️️️️➡️️
Сантьяго Кастро
79'
Замена
Николо Камбьяги
️️️️➡️️
Джон Роу
71'
71'
ГОЛ! 1:1!
Лоренцо Пеллегрини
Пас отдал
Дониелл Мален
67'
Желтая карточка
Бриан Кристанте
(подножка)
66'
Замена
Лоренцо Пеллегрини
️️️️➡️️
Нил Эль-Айнауи
66'
Замена
Марио Эрмосо
️️️️➡️️
Зеки Челик
58'
Замена
Константинос Цимикас
️️️️➡️️
Девин Ренш
Желтая карточка
Николо Казале
(подножка)
57'
ГОЛ! 1:0!
Федерико Бернардески
Пас отдал
Джон Роу
50'
Желтая карточка
Жоау Мариу
(подножка)
47'
46'
Замена
Робинио Ваз
️️️️➡️️
Брайан Сарагоса
45'
+1'
15'
Желтая карточка
Уэсли
(задержка)
Желтая карточка
Хуан Миранда
13'
Показать весь матч
Live: Болонья - Рома
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:1.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 1:1.
90+4'
Момент не реализован! Ремо Фройлер (Болонья).
90+3'
Момент не реализован! Томмазо Побега (Болонья).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
89'
Мартин Витик (Болонья) пробил (головой) и попал в перекладину! Пас сделал Хараламбос Ликояннис.
88'
Николо Камбьяги (Болонья) заработал штрафной на левом фланге.
88'
Николо Камбьяги (Болонья) заработал штрафной на левом фланге.
85'
Замена у команды Болонья. Жоау Мариу ушел, Надир Цортеа вышел.
84'
Замена у команды Болонья. Николо Казале ушел, Мартин Витик вышел.
84'
Момент не реализован! Эван Н'Дика (Рома). Пас отдал Лоренцо Пеллегрини.
83'
Робинио Ваз (Рома) заработал штрафной на правом фланге.
83'
Правила нарушил Джон Лукуми (Болонья).
82'
Удар заблокирован. Бил Федерико Бернардески (Болонья).
81'
Льюис Фергюсон (Болонья) заработал штрафной в атаке.
79'
Замена у команды Болонья. Сантьяго Кастро ушел, Тейс Даллинга вышел.
79'
Замена у команды Болонья. Хуан Миранда ушел, Хараламбос Ликояннис вышел.
79'
Жоау Мариу (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
79'
Правила нарушил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
78'
Робинио Ваз (Рома) в офсайде.
76'
Пауза в матче. Проблемы у команды Рома.
76'
Удар заблокирован. Бил Дониелл Мален (Рома). Ассистент - Лоренцо Пеллегрини.
75'
Федерико Бернардески (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Миле Свилар (Рома). Пас отдал Жоау Мариу.
74'
Никколо Писилли (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Гол! 1:1! Забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
71'
Удар заблокирован. Бил Марио Эрмосо (Рома). Длинный пас делал Лоренцо Пеллегрини.
71'
Замена у команды Болонья. Jonathan Rowe ушел, Николо Камбьяги вышел.
70'
Хуан Миранда отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
68'
Правила нарушил Константинос Цимикас (Рома).
67'
Бриан Кристанте (Рома) получил желтую карточку за фол.
67'
Правила нарушил Бриан Кристанте (Рома).
66'
Замена у команды Рома. Нил Эль-Айнауи ушел, Лоренцо Пеллегрини вышел.
65'
Замена у команды Рома. Зеки Челик ушел, Марио Эрмосо вышел.
65'
Робинио Ваз (Рома) сыграл рукой.
64'
Момент не реализован! Jonathan Rowe (Болонья). Пас отдал Джон Лукуми.
63'
Хуан Миранда (Болонья) заработал штрафной на левом фланге.
62'
Томмазо Побега (Болонья) заработал штрафной в атаке.
60'
Томмазо Побега (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Миле Свилар (Рома). Проникающий пас делал Федерико Бернардески.
58'
Замена у команды Рома. Девин Ренш ушел, Константинос Цимикас вышел.
58'
Момент не реализован! Никколо Писилли (Рома).
57'
Николо Казале (Болонья) получил желтую карточку за фол.
57'
Дониелл Мален (Рома) заработал штрафной в атаке.
56'
Правила нарушил Николо Казале (Болонья).
56'
Дониелл Мален (Рома) заработал штрафной на левом фланге.
53'
Дониелл Мален (Рома) пробил (левой ногой) и попал в левую штангу! Пас сделал Девин Ренш.
52'
Томмазо Побега (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Правила нарушил Нил Эль-Айнауи (Рома).
50'
Гол! 1:0! Забил Федерико Бернардески (Болонья). Ассистент - Jonathan Rowe.
49'
Сантьяго Кастро (Болонья) в офсайде.
47'
Жоау Мариу (Болонья) получил желтую карточку за фол.
47'
Робинио Ваз (Рома) заработал штрафной в атаке.
47'
Эван Н'Дика отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
46'
Правила нарушил Даниэле Гиларди (Рома).
46'
Федерико Бернардески (Болонья) заработал штрафной на правом фланге.
45'
Замена у команды Рома. Брайан Сарагоса ушел, Робинио Ваз вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+2'
Момент не реализован! Томмазо Побега (Болонья). Пас отдал Николо Казале.
45+2'
Момент не реализован! Николо Казале (Болонья). Навешивал Хуан Миранда с углового.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
44'
Миле Свилар отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
44'
Федерико Бернардески (Болонья) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Миле Свилар (Рома). Пас отдал Жоау Мариу.
42'
Дониелл Мален (Рома) в офсайде.
39'
Даниэле Гиларди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
38'
Удар заблокирован. Бил Хуан Миранда (Болонья). Длинный пас делал Федерико Бернардески.
38'
Wesley отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
35'
Удар заблокирован. Бил Бриан Кристанте (Рома). Ассистент - Wesley.
32'
Даниэле Гиларди (Рома) заработал штрафной в атаке.
31'
Зеки Челик отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Болонья.
29'
Jonathan Rowe (Болонья) заработал штрафной в атаке.
29'
Правила нарушил Зеки Челик (Рома).
27'
Сантьяго Кастро (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Правила нарушил Никколо Писилли (Рома).
26'
Wesley (Рома) заработал штрафной на левом фланге.
26'
Правила нарушил Жоау Мариу (Болонья).
25'
Пауза в матче. Травму получил Лукаш Скорупски (Болонья).
23'
Хуан Миранда (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Правила нарушил Девин Ренш (Рома).
20'
Момент не реализован! Брайан Сарагоса (Рома). Пас после быстрого прохода сделал Дониелл Мален.
19'
Никколо Писилли (Рома) заработал штрафной на левом фланге.
19'
Никколо Писилли (Рома) заработал штрафной на левом фланге.
15'
Wesley (Рома) получил желтую карточку за фол.
14'
Пауза окончена. Матч продолжается.
14'
Пауза в матче. Травму получил Брайан Сарагоса (Рома).
13'
Хуан Миранда (Болонья) получил желтую карточку за фол.
13'
Правила нарушил Хуан Миранда (Болонья).
13'
Брайан Сарагоса (Рома) заработал штрафной на правом фланге.
12'
Томмазо Побега отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
11'
Жоау Мариу (Болонья) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Wesley (Рома).
11'
Удар заблокирован. Бил Федерико Бернардески (Болонья). Ассистент - Жоау Мариу.
10'
Сантьяго Кастро (Болонья) заработал штрафной в атаке.
10'
Правила нарушил Эван Н'Дика (Рома).
7'
Правила нарушил Ремо Фройлер (Болонья).
7'
Дониелл Мален (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Федерико Бернардески (Болонья).
6'
Даниэле Гиларди (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Сантьяго Кастро (Болонья).
6'
Эван Н'Дика (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Wesley (Рома) сыграл рукой.
1'
Николо Казале отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
99
Миле Свилар
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
8
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К)
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
16
Казале
17
Мариу
19
Фергюсон
8
Фройлер
4
Побега
11
Роу
10
Бернардески
9
Кастро
3-2-3-1-1
99
Свилар
5
Н'Дика
87
Гиларди
2
Ренш
43
Уэсли
19
Челик
8
Эль-Айнауи
61
Писилли
4
Кристанте
97
Сарагоса
14
Мален
33
Миранда
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Миранда
16
Казале
41
Витик
41
Витик
16
Казале
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
2
Ренш
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Ренш
19
Челик
22
Эрмосо
22
Эрмосо
19
Челик
8
Эль-Айнауи
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Эль-Айнауи
97
Сарагоса
78
Ваз
78
Ваз
97
Сарагоса
Остались в запасе
Болонья
Рома
13
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Джанлука Манчини
ЦЗ
Матиас Соуле
ПВ
Лоренцо Вентурино
ПВ
Radosław Żelezny
ВР
Анхелиньо
ЛЗ
Статистика матча Болонья - Рома
3
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
4
Количество передач
412
391
Сейвы
0
3
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Ренато ДальАра
Посещаемость:
26277
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