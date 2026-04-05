05.04.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
5
Аканджи
23
Барелла
10
Чалханоглу
7
Зелински
22
Дюмфрис
22
Мартинес
9
Тюрам
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
2
Челик
23
Манчини
61
Писилли
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
18
Мален
95
Бастони
36
Дармиан
36
Дармиан
95
Бастони
10
Чалханоглу
17
Сучич
17
Сучич
10
Чалханоглу
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
22
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
22
Мартинес
2
Ренш
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Ренш
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
22
Эрмосо
24
Зиолковски
24
Зиолковски
22
Эрмосо
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
Остались в запасе
Интер
Рома
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
Точно не сыграют
Рома
Точно не сыграют
Статистика матча Интер - Рома
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
508
405
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-2.46
-2.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ромы», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»