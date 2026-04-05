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  • «Интер» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Интер» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 20:35
Интер
05.04.2026, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
5 : 2
Завершен
Рома
1' Л. Мартинес 45+2' Х. Чалханоглу 52' Л. Мартинес 55' М. Тюрам 63' Н. Барелла
40' Д. Манчини 70' Л. Пеллегрини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Петар Сучич
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
5
Аканджи
23
Барелла
10
Чалханоглу
7
Зелински
22
Дюмфрис
22
Мартинес
9
Тюрам
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
2
Челик
23
Манчини
61
Писилли
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
18
Мален
95
Бастони
36
Дармиан
36
Дармиан
95
Бастони
10
Чалханоглу
17
Сучич
17
Сучич
10
Чалханоглу
7
Зелински
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Зелински
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
22
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
22
Мартинес
2
Ренш
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Ренш
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
22
Эрмосо
24
Зиолковски
24
Зиолковски
22
Эрмосо
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
Остались в запасе
Интер
Рома
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
Точно не сыграют
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
Карлос Аугусто
ЛЗ
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Куадио Коне
ЦП
Уэсли
ПЗ
Статистика матча Интер - Рома
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
508
405
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-2.46
-2.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ромы», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Рома»

«Интер» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Интер
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