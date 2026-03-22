22 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. «Болонья» Винченцо Итальяно будет принимать у себя дома римский «Лацио».

«Болонья»

«Болонья» эпично прорвалась в четвертьфинал Лиги Европы, одолев по сумме двух матчей другого полпреда Серии А – «Рому». «Россоблу» выдали эпичный триллер на «Стадио Олимпико», перестреляв соперника в сумасшедшем поединке – 4:3.

Что касается ситуации на внутренней арене, то у «Болоньи» практически не остается шансов на место в Европе.

Последние три игры:

Рома– Болонья 3:4 (Лига Европы)

Сассуоло – Болонья 0:1

Болонья – Рома 1:1 (Лига Европы)

«Лацио»

«Лацио» проводит слабенький сезон, правда в последнее время «орлам» знатного любителя крепких сигарет Маурицио Сарри удалось одержать две победы. Впрочем, перспективы дальнейшего сотрудничества Сарри и «Лацио» выглядят туманно. Тренер устал от бездействия на рынке (более того, уходят лучшие игроки) и готов покинуть Рим после завершения сезона.

Последние три игры:

Лацио – Милан 1:0

Лацио – Сассуоло 2:1

Лацио – Аталанта 2:2 (Кубок Италии)

Очные встречи

Болонья – Лацио 1:1 (победа римлян по пенальти, Кубок Италии)

Лацио – Болонья 1:1

Болонья – Лацио 5:0

Прогноз на матч «Болонья» – «Лацио»

«Болонья» оставила слишком много сил и эмоций в битве с «Ромой» и ей будет непросто настроиться на победу в поединке с еще одной командой из столицы. Что касается нынешнего «Лацио», то не избежать поражения на «Ренато Дель-Ара» станет достойным результатом.

Прогноз: ничья, кеф – 3.07. Прогноз на счет – 1:1.