Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Болонья» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 3.07

22 марта 2026 9:25
Болонья - Лацио
22 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 30 тур
Перейти в онлайн матча
3.07
Ничья
Сделать ставку

22 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура чемпионата Италии. «Болонья» Винченцо Итальяно будет принимать у себя дома римский «Лацио».

«Болонья»

«Болонья» эпично прорвалась в четвертьфинал Лиги Европы, одолев по сумме двух матчей другого полпреда Серии А – «Рому». «Россоблу» выдали эпичный триллер на «Стадио Олимпико», перестреляв соперника в сумасшедшем поединке – 4:3.

Что касается ситуации на внутренней арене, то у «Болоньи» практически не остается шансов на место в Европе.

Последние три игры:

  • Рома– Болонья 3:4 (Лига Европы)
  • Сассуоло – Болонья 0:1
  • Болонья – Рома 1:1 (Лига Европы)

«Лацио»

«Лацио» проводит слабенький сезон, правда в последнее время «орлам» знатного любителя крепких сигарет Маурицио Сарри удалось одержать две победы. Впрочем, перспективы дальнейшего сотрудничества Сарри и «Лацио» выглядят туманно. Тренер устал от бездействия на рынке (более того, уходят лучшие игроки) и готов покинуть Рим после завершения сезона.

Последние три игры:

  • Лацио – Милан 1:0
  • Лацио – Сассуоло 2:1
  • Лацио – Аталанта 2:2 (Кубок Италии)

Очные встречи

  • Болонья – Лацио 1:1 (победа римлян по пенальти, Кубок Италии)
  • Лацио – Болонья 1:1
  • Болонья – Лацио 5:0

Прогноз на матч «Болонья» – «Лацио»

«Болонья» оставила слишком много сил и эмоций в битве с «Ромой» и ей будет непросто настроиться на победу в поединке с еще одной командой из столицы. Что касается нынешнего «Лацио», то не избежать поражения на «Ренато Дель-Ара» станет достойным результатом.

Прогноз: ничья, кеф – 3.07. Прогноз на счет – 1:1.

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Лацио Болонья
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 