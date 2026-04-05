5 апреля 2026 года в 21:45 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. Основательно забуксовавший лидер Серии А «Интер» встретится с «Ромой» Джан Пьеро Гасперини.
«Интер»
«Нерадзурри» Кристиана Киву рискуют разбазарить большое преимущество в гонке за Скудетто. «Интер» основательно сбавил обороты + черно-синяя команда Милана с пугающей регулярностью проваливается в больших матчах. К тому же у Киву хватает кадровых проблем – ряд травмированных игроков в обороне и очередное повреждение плеймейкера Хакана Чалханоглу.
Последние три игры:
- Фиорентина – Интер 1:1
- Интер – Аталанта 1:1
- Милан – Интер 1:0
«Рома»
«Джаллоросси» сошли с дистанции в Лиге Европы и теперь полностью смещают фокус на борьбу за место в топ-4 Серии А. До зоны Лиги чемпионов три очка. У команды Джан Пьеро Гасперини рабочие шансы вернуться в самый престижный клубный турнир Старого света.
Последние три игры:
- Рома – Лечче 1:0
- Рома – Болонья 3:4 (Лига Европы)
- Комо – Рома 2:1
Очные встречи
- Рома – Интер 0:1
- Интер – Рома 0:1
- Рома – Интер 0:1
Прогноз на матч «Интер» – «Рома»
У «Интера» хватает кадровых потерь, к тому же «черно-синие» находятся далеко не в оптимальном психологическом состоянии. Отрыв от «Милана» тает на глазах, а «Рому» едва ли можно назвать проходным соперником. «Джаллоросси» дадут серьезный бой лидеру Серии А на «Джузеппе Меацца».
Прогноз: «Рома» не проиграет. Коэффициент – 2,27. Прогноз на счет – 1:1.