5 апреля 2026 года в 21:45 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. Основательно забуксовавший лидер Серии А «Интер» встретится с «Ромой» Джан Пьеро Гасперини.

«Интер»

«Нерадзурри» Кристиана Киву рискуют разбазарить большое преимущество в гонке за Скудетто. «Интер» основательно сбавил обороты + черно-синяя команда Милана с пугающей регулярностью проваливается в больших матчах. К тому же у Киву хватает кадровых проблем – ряд травмированных игроков в обороне и очередное повреждение плеймейкера Хакана Чалханоглу.

Последние три игры:

Фиорентина – Интер 1:1

Интер – Аталанта 1:1

Милан – Интер 1:0

«Рома»

«Джаллоросси» сошли с дистанции в Лиге Европы и теперь полностью смещают фокус на борьбу за место в топ-4 Серии А. До зоны Лиги чемпионов три очка. У команды Джан Пьеро Гасперини рабочие шансы вернуться в самый престижный клубный турнир Старого света.

Последние три игры:

Рома – Лечче 1:0

Рома – Болонья 3:4 (Лига Европы)

Комо – Рома 2:1

Очные встречи

Рома – Интер 0:1

Интер – Рома 0:1

Рома – Интер 0:1

Прогноз на матч «Интер» – «Рома»

У «Интера» хватает кадровых потерь, к тому же «черно-синие» находятся далеко не в оптимальном психологическом состоянии. Отрыв от «Милана» тает на глазах, а «Рому» едва ли можно назвать проходным соперником. «Джаллоросси» дадут серьезный бой лидеру Серии А на «Джузеппе Меацца».

Прогноз: «Рома» не проиграет. Коэффициент – 2,27. Прогноз на счет – 1:1.