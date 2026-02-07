07.02.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия М
3-1-3-2-1
33
Николас
26
Ульрих
30
Эльведи
4
Дикс
6
Энгельхардт
16
Сандер
17
Кастроп
27
Райц
7
Штегер
9
Онора
15
Табакович
3-3-1-2-1
28
Бласвих
4
Куанса
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
6
Фернандес
20
Гримальдо
24
Гарсия
7
Хофманн
10
Тилльман
14
Шик
26
Ульрих
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
23
Ян Ольшовски
ВР
14
Кота Такаи
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
36
Wael Mohya
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
21
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия М
Точно не сыграют
Байер
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия М - Байер
3
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
460
717
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Байера», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»