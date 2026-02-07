Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Вчера, 18:11
Боруссия М
07.02.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Байер
10' Я. Энгельхардт
44' Ф. Сандер (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия М
33
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
27
Рокко Райц
(К) ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
15
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
20
Алехандро Гримальдо
(К) ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
14
Кота Такаи
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
36
Wael Mohya
ЦП
38
Хуго Болин
ПВ
8
Алехо Сарко
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
21
Лукас Васкес
ПВ
19
Эрнест Поку
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
3-1-3-2-1
33
Николас
26
Ульрих
30
Эльведи
4
Дикс
6
Энгельхардт
16
Сандер
17
Кастроп
27
Райц
7
Штегер
9
Онора
15
Табакович
3-3-1-2-1
28
Бласвих
4
Куанса
5
Баде
12
Тапсоба
13
Артур
6
Фернандес
20
Гримальдо
24
Гарсия
7
Хофманн
10
Тилльман
14
Шик
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
17
Кастроп
29
Скалли
29
Скалли
17
Кастроп
7
Штегер
38
Болин
38
Болин
7
Штегер
15
Табакович
8
Сарко
8
Сарко
15
Табакович
9
Онора
18
Мачино
18
Мачино
9
Онора
6
Фернандес
25
Паласиос
25
Паласиос
6
Фернандес
24
Гарсия
8
Андрих
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
11
Терье
11
Терье
7
Хофманн
5
Баде
19
Поку
19
Поку
5
Баде
14
Шик
35
Кофане
35
Кофане
14
Шик
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
23
Ян Ольшовски
ВР
14
Кота Такаи
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
36
Wael Mohya
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
21
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
14
Кота Такаи
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
36
Wael Mohya
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
21
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия М
Точно не сыграют
Робин Хак
ЛВ
Тим Кляйнденст
ЦФ
Натан Н'Гуму
ПВ
Джованни Рейна
АП
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Ибрагим Маза
АП
Нейтан Телла
ПВ
Статистика матча Боруссия М - Байер
3
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
460
717
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.83
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Байера», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Боруссия М
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Россиянин из ЦСКА может переехать в Бразилию
13:24
1
Во Франции выявили огрехи в игре Сафонова
13:19
Легендарный «Пельмень» готов избить игроков «Спартака»: «Просто вырублю»
12:45
5
Фото«Спартаку» придется изменить внешний вид «Лукойл Арены»
12:15
1
«Краснодар» покупает защитника за 350 миллионов рублей
11:59
1
ВидеоСоболев вновь повздорил с журналистами
11:38
5
ВидеоПавлюченко выбрал лучший гол в карьере
10:51
3
Важный инсайд об атмосфере в «Спартаке»
10:35
7
Уточненная информация о зарплате Сафонова в «ПСЖ»
10:21
4
Игрок обматерил Слуцкого и не пожал руку после замены
10:02
9
Все новости
Все новости
Эдегор может сменить «Арсенал» на другой топ-клуб
Вчера, 12:49
Фото«Бавария» продлила контракт с 30-летним вингером
5 февраля
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal
3 февраля
2
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с выходцем из второй Бундеслиги (2:2)
31 января
Риера возглавил участника Лиги чемпионов – тренером интересовался «Спартак»
30 января
1
Фото«Байер» отдал в аренду украинского футболиста
30 января
1
«Бавария» объявила об уходе из клуба хавбека сборной Германии по завершении сезона
30 января
«Баварии» предложили российского вратаря на замену Нойеру
29 января
4
Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги
29 января
1
Кирьяков похвастался, как его почитают в Германии
28 января
Клопп задумал создать новую лигу в Германии
28 января
3
Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2)
24 января
4
Комментатор сменил «Матч ТВ» на Okko
19 января
7
Вингер «Баварии» Олисе повторил рекорд Рибери
17 января
Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм
17 января
1
Клопп согласится возглавить только две команды
15 января
6
«Бавария» обновила рекорд Бундеслиги
15 января
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу и завершила 1-й круг с 11-очковым отрывом
15 января
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
14 января
Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу
13 января
17
Бундеслига. «Бавария» разнесла «Вольфсбург», забив 8 голов
11 января
1
Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков
8 января
1
Главный талант «Баварии» закрыл комментарии из-за слов о желании перейти в «Реал»
6 января
1
Нойер рассказал, продлит ли контракт с «Баварией»
6 января
3
«Бавария» определилась с будущим Кейна
6 января
1
Главный талант «Баварии»: «Клуб моей мечты – «Реал»
5 января
1
«Бавария» отказалась от покупки 75-миллионного форварда
2 января
Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»
2025.12.29 22:55
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 