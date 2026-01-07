07.01.2026, среда, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
Наполи
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
70
Ланг
20
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-3-2
1
Монтипо
37
Белла Кочап
6
Валентини
5
Нуньес
3
Фрезе
12
Брадарич
36
Ниасс
63
Гальярдини
24
Бернед
16
Орбан
9
Сарр
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
20
Эльмас
35
Мариануччи
35
Мариануччи
20
Эльмас
70
Ланг
27
Лукка
27
Лукка
70
Ланг
12
Брадарич
15
Нельссон
15
Нельссон
12
Брадарич
36
Ниасс
8
Сердар
8
Сердар
36
Ниасс
16
Орбан
25
Москера
25
Москера
16
Орбан
9
Сарр
17
Гиоване
17
Гиоване
9
Сарр
Остались в запасе
Наполи
Верона
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
95
Vincenzo Prisco
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
23
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
4
Йеллу Сантьяго
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
95
Vincenzo Prisco
ЦП
Остались в запасе
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
23
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
4
Йеллу Сантьяго
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Верона
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
15
Офсайды
2
1
Количество передач
679
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.82
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Вероны», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»