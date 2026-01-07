Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

7 января, 17:17
Наполи
07.01.2026, среда, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Верона
54' С. Мактоминей 82' Д. Ди Лоренцо
16' М. Фрезе 27' Д. Орбан (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
1
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
37
Армель Белла Кочап
ЦЗ
6
Николас Валентини
ЦЗ
5
Унаи Нуньес
ЦЗ
36
Шейх Ниасс
ЦП
63
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
16
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Матиас Оливера
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
95
Vincenzo Prisco
ЦП
27
Лоренцо Лукка
ЦФ
Верона
94
Giacomo Toniolo
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
23
Энсо Эбосс
ЛЗ
19
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
4
Йеллу Сантьяго
ЦП
70
Fallou Cham
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
17
Гиоване
ЦФ
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
13
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
70
Ланг
20
Эльмас
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-3-2
1
Монтипо
37
Белла Кочап
6
Валентини
5
Нуньес
3
Фрезе
12
Брадарич
36
Ниасс
63
Гальярдини
24
Бернед
16
Орбан
9
Сарр
Статистика матча Наполи - Верона
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
15
Офсайды
2
1
Количество передач
679
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.82
xGP (предотвращенные голы)
-0.08
-0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Вероны», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Верона»

«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Наполи
