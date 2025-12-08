08.12.2025, понедельник, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Пиза
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
Парма
4-2-4
22
Скуффет
3
Ангори
4
Караччоло
5
Канестрелли
33
Калабрези
20
Эбишер
6
Марин
15
8
Нзола
9
Мейстер
36
4-1-2-1-2
40
Корви
15
Дель Прато
27
Бричги
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
8
Эстевес
10
Бернабе
17
Ондрейка
19
Бенедичак
9
Пеллегрино
6
Марин
14
Акинсанмиро
14
Акинсанмиро
6
Марин
36
99
Перейра
99
Перейра
36
9
Мейстер
10
Трамони
10
Трамони
9
Мейстер
3
Ангори
7
Лери
7
Лери
3
Ангори
33
Калабрези
32
Морео
32
Морео
33
Калабрези
Ористанио
8
Левик
8
Левик
Ористанио
10
Бернабе
24
Ордоньес
24
Ордоньес
10
Бернабе
17
Ондрейка
22
Серенсен
22
Серенсен
17
Ондрейка
19
Бенедичак
21
Ористанио
21
Ористанио
19
Бенедичак
Остались в запасе
Пиза
Парма
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
8
Эрнани
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
9
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
8
Эрнани
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
9
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Карлос Куэста
Статистика матча Пиза - Парма
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
7
Офсайды
0
1
Количество передач
418
295
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Пармы», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»