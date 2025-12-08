Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Пиза» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

«Пиза» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

8 декабря 2025, 15:50
Пиза
08.12.2025, понедельник, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Парма
40' А. Бенедичак (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
22
Симоне Скуффет
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
15
Idrissa Toure
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
8
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
27
Саша Бричги
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
8
Науэль Эстевес
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
17
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
99
Лорран Перейра
АП
10
Маттео Трамони
ЛВ
7
Мехди Лери
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
Парма
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
70
Bernardo Conde
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
8
Эрнани
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
22
Оливер Серенсен
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
9
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-2-4
22
Скуффет
3
Ангори
4
Караччоло
5
Канестрелли
33
Калабрези
20
Эбишер
6
Марин
15
8
Нзола
9
Мейстер
36
4-1-2-1-2
40
Корви
15
Дель Прато
27
Бричги
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
8
Эстевес
10
Бернабе
17
Ондрейка
19
Бенедичак
9
Пеллегрино
6
Марин
14
Акинсанмиро
14
Акинсанмиро
6
Марин
36
99
Перейра
99
Перейра
36
9
Мейстер
10
Трамони
10
Трамони
9
Мейстер
3
Ангори
7
Лери
7
Лери
3
Ангори
33
Калабрези
32
Морео
32
Морео
33
Калабрези
Ористанио
8
Левик
8
Левик
Ористанио
10
Бернабе
24
Ордоньес
24
Ордоньес
10
Бернабе
17
Ондрейка
22
Серенсен
22
Серенсен
17
Ондрейка
19
Бенедичак
21
Ористанио
21
Ористанио
19
Бенедичак
Остались в запасе
Пиза
Парма
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
8
Эрнани
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
9
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
12
Николас
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
26
Франческо Коппола
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
16
Луи Буффон
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
70
Bernardo Conde
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
8
Эрнани
ЦП
25
Бенжа Кремаски
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
9
Милан Джурич
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Карлос Куэста
Статистика матча Пиза - Парма
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
7
Офсайды
0
1
Количество передач
418
295
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Пиза» против «Пармы», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пиза» – «Парма»

«Пиза» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Пиза
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
40-летний Модрич поделился эмоциями от продления контракта с «Миланом»
24 июля
67-летний Анчелотти определился со своим будущим
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+