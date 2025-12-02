Боруссия Д

Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Байера», 1/8 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Байер»