Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Боруссия» Дортмунд – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

«Боруссия» Дортмунд – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

2 декабря 2025, 21:50
Боруссия Д
02.12.2025, вторник, 23:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Байер
34' И. Маза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
23
Феликс Нмеча
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
22
Ибрагим Маза
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Юлиан Брандт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
17
Малик Тилльман
АП
14
Клаудио Эчеверри
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
8
Алехо Сарко
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
8
Свенссон
3
Антон
15
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
17
Чуквуэмека
27
Адейеми
23
Нмеча
7
Беллингем
21
Силва
3-2-2-3
1
Флеккен
12
Тапсоба
26
Куанса
20
Гримальдо
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
11
Терье
22
Маза
19
Поку
35
Кофане
8
Свенссон
21
Бенсебаини
21
Бенсебаини
8
Свенссон
23
Нмеча
30
Гросс
30
Гросс
23
Нмеча
21
Силва
10
Брандт
10
Брандт
21
Силва
26
Рюэрсон
9
Гирасси
9
Гирасси
26
Рюэрсон
17
Чуквуэмека
14
Байер
14
Байер
17
Чуквуэмека
7
Хофманн
5
Баде
5
Баде
7
Хофманн
11
Терье
17
Тилльман
17
Тилльман
11
Терье
19
Поку
23
Телла
23
Телла
19
Поку
35
Кофане
10
Шик
10
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
33
Александер Майер
ВР
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Клаудио Эчеверри
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Клаудио Эчеверри
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия Д - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
11
0
Нарушения
5
8
Офсайды
1
4
Количество передач
538
426
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Байера», 1/8 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Байер»

«Боруссия» Дортмунд – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Байер Боруссия Д
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Все новости
Все новости
Кейн за 3 года в «Баварии» вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба
24 мая
Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз
23 мая
4
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
24 апреля
1
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
12 февраля
Кубок Германии. «Бавария» выбила «РБ Лейпциг» и стала последним полуфиналистом
12 февраля
Кубок Германии. «Байер» выбил дортмундскую «Боруссию»
2025.12.03 00:58
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Кельн» в гостях (4:1), Кейн сделал дубль
2025.10.30 00:38
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
Стал известен второй финалист Кубка Германии
2025.04.02 23:41
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Кубок Германии. «Байер» вышел в полуфинал, с трудом обыграв клуб 2-го дивизиона
2025.02.06 01:34
Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии
2024.12.05 01:51
Компани прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии
2024.12.04 09:10
Нойер извинился за удаление в игре с «Байером»
2024.12.04 08:05
1
Кубок Германии. «Бавария» вылетела от «Байера», Кейн снова не выиграл трофей
2024.12.04 00:48
1
38-летний Нойер получил первую красную карточку в карьере
2024.12.03 23:47
1
Кубок Германии. «Байер» обыграл трехкратного чемпиона ГДР
2024.08.28 20:56
6
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» начала сезон с разгрома клуба четвертого дивизиона
2024.08.17 20:51
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
2024.08.16 23:59
«Матч ТВ» вернул права на показ Кубка Германии: подробности
2024.08.09 15:00
4
Клубы Бундеслиги узнали соперников по 1-му раунду Кубка Германии
2024.06.02 14:45
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Определился первый финалист Кубка Германии
2024.04.03 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+