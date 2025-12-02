02.12.2025, вторник, 23:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-1-3-1
1
Кобель
8
Свенссон
3
Антон
15
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
17
Чуквуэмека
27
Адейеми
23
Нмеча
7
Беллингем
21
Силва
3-2-2-3
1
Флеккен
12
Тапсоба
26
Куанса
20
Гримальдо
8
Андрих
24
Гарсия
7
Хофманн
11
Терье
22
Маза
19
Поку
35
Кофане
8
Свенссон
21
Бенсебаини
21
Бенсебаини
8
Свенссон
23
Нмеча
30
Гросс
30
Гросс
23
Нмеча
21
Силва
10
Брандт
10
Брандт
21
Силва
26
Рюэрсон
9
Гирасси
9
Гирасси
26
Рюэрсон
17
Чуквуэмека
14
Байер
14
Байер
17
Чуквуэмека
7
Хофманн
5
Баде
5
Баде
7
Хофманн
11
Терье
17
Тилльман
17
Тилльман
11
Терье
19
Поку
23
Телла
23
Телла
19
Поку
35
Кофане
10
Шик
10
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Боруссия Д
Байер
33
Александер Майер
ВР
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Клаудио Эчеверри
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
28
Аарон Ансельмино
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
14
Клаудио Эчеверри
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия Д - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
11
0
Нарушения
5
8
Офсайды
1
4
Количество передач
538
426
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Байера», 1/8 финала Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»