  Израиль – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

Израиль – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

8 сентября, 20:35
1
Израиль
08.09.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 6 тур
4 : 5
Завершен
Италия
16' М. Локателли (АГ) 52' Д. Перец 87' А. Бастони (АГ) 89' Д. Перец
40' М. Кен 54' М. Кен 58' М. Политано 81' Д. Распадори 90+1' С. Тонали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
2
Эли Даса
(К) ПЗ
8
Дор Перец
ЦП
20
Дан Битон
ЦП
11
Оскар Глух
АП
10
Манор Соломон
ЛВ
13
Анан Халаили
ПВ
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
3
Федерико Димарко
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
11
Мойзе Кен
ЦФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
23
Омер Нирон
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
14
Guy Mizrahi
ЦЗ
21
Ор Блориан
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
22
Eitan Azoulay
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
17
Сагив Йехезкель
ЦФ
19
Дор Тургеман
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
Италия
12
Алекс Мерет
ВР
14
Гульельмо Викарио
ВР
19
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Даниэль Мальдини
АП
15
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-2-3-1
1
Перец
3
Ревиво
5
Начмиас
12
Лемкин
2
Даса
8
Перец
20
Битон
10
Соломон
11
Глух
13
Халаили
15
Перец
4-2-1-1-2
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
23
Манчини
21
Бастони
3
Димарко
8
Тонали
5
Локателли
18
Барелла
7
Политано
9
Ретеги
11
Кен
12
Лемкин
4
Шломо
4
Шломо
12
Лемкин
20
Битон
14
14
20
Битон
13
Халаили
9
Барибо
9
Барибо
13
Халаили
2
Даса
17
Йехезкель
17
Йехезкель
2
Даса
Шломо
19
Тургеман
19
Тургеман
Шломо
3
Димарко
19
Камбьясо
19
Камбьясо
3
Димарко
18
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
18
Барелла
9
Ретеги
20
Мальдини
20
Мальдини
9
Ретеги
11
Кен
10
Распадори
10
Распадори
11
Кен
7
Политано
17
Орсолини
17
Орсолини
7
Политано
Остались в запасе
Израиль
Италия
18
Омри Глазер
ВР
23
Омер Нирон
ВР
21
Ор Блориан
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
22
Eitan Azoulay
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
7
Ярден Шуа
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
12
Алекс Мерет
ВР
14
Гульельмо Викарио
ВР
13
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
15
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Израиль - Италия
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
46
54
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
12
Офсайды
1
1
Количество передач
360
407
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Италии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Италия

Израиль – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Израиль
nikki22
1757361809
истинные макоронники отличаются)
Ответить
