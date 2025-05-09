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  • «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

9 мая 2025, 20:20
Вольфсбург
09.05.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
1' Л. Эстигард (АГ) 81' Й. Винд
34' П. Кадержабек 84' М. Бюлтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
39
Патрик Виммер
ПВ
23
Йонас Винд
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Артур Чавес
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
29
Базумана Туре
ЦП
20
Том Бишоф
АП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
9
Адам Гложек
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
10
Ловро Майер
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
7
Андреас Сков Ольсен
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Умут Тохумджу
ЦП
25
Финн-Оле Бекер
ЦП
8
Деннис Гайгер
ЦП
23
Харис Табакович
ЦФ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
4-2-2-2
1
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
4
Кулиеракис
21
Меле
31
Герхардт
40
Вранкс
13
Каминьски
39
Виммер
18
Амура
23
Винд
4-1-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Акпогума
34
Чавес
5
Эстигард
18
Сташ
29
Туре
20
Бишоф
30
Бюлтер
9
Крамарич
9
Гложек
2
Фишер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Фишер
13
Каминьски
10
Майер
10
Майер
13
Каминьски
40
Вранкс
7
Сков Ольсен
7
Сков Ольсен
40
Вранкс
18
Амура
8
Томаш
8
Томаш
18
Амура
39
Виммер
14
Нмеча
14
Нмеча
39
Виммер
20
Бишоф
25
Бекер
25
Бекер
20
Бишоф
9
Крамарич
8
Гайгер
8
Гайгер
9
Крамарич
29
Туре
23
Табакович
23
Табакович
29
Туре
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
АП
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Умут Тохумджу
ЦП
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Умут Тохумджу
ЦП
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
10
Офсайды
1
5
Количество передач
467
392
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Хоффенхайма», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Вольфсбург
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