09.05.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-2-2-2
1
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
4
Кулиеракис
21
Меле
31
Герхардт
40
Вранкс
13
Каминьски
39
Виммер
18
Амура
23
Винд
4-1-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Акпогума
34
Чавес
5
Эстигард
18
Сташ
29
Туре
20
Бишоф
30
Бюлтер
9
Крамарич
9
Гложек
2
Фишер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Фишер
13
Каминьски
10
Майер
10
Майер
13
Каминьски
40
Вранкс
7
Сков Ольсен
7
Сков Ольсен
40
Вранкс
18
Амура
8
Томаш
8
Томаш
18
Амура
39
Виммер
14
Нмеча
14
Нмеча
39
Виммер
20
Бишоф
25
Бекер
25
Бекер
20
Бишоф
9
Крамарич
8
Гайгер
8
Гайгер
9
Крамарич
29
Туре
23
Табакович
23
Табакович
29
Туре
Остались в запасе
Вольфсбург
Хоффенхайм
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
АП
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Умут Тохумджу
ЦП
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
АП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
Умут Тохумджу
ЦП
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсбург - Хоффенхайм
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
10
Офсайды
1
5
Количество передач
467
392
Сейвы
5
4
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Хоффенхайма», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»