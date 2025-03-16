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  • «Спартак» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Спартак» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 18:35
Спартак
16.03.2025, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
45+2' К. Мартинс 90' К. Мартинс
83' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-2-1-3
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
14
Зделар
5
Барриос
11
Энрике
10
Глушенков
9
Кассьерра
32
Гонду
5
Барко
25
Пруцев
25
Пруцев
5
Барко
10
Бонгонда
7
Солари
7
Солари
10
Бонгонда
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
5
Барриос
4
Горшков
4
Горшков
5
Барриос
9
Кассьерра
77
Мимович
77
Мимович
9
Кассьерра
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
31
Мантуан
7
Соболев
7
Соболев
31
Мантуан
Остались в запасе
Спартак
Зенит
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
4
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
18
Офсайды
2
0
Количество передач
396
431
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Зенита», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит»

«Спартак» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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