16.03.2025, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-2-1-3
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
14
Зделар
5
Барриос
11
Энрике
10
Глушенков
9
Кассьерра
32
Гонду
5
Барко
25
Пруцев
25
Пруцев
5
Барко
10
Бонгонда
7
Солари
7
Солари
10
Бонгонда
9
Угальде
99
Гарсия
99
Гарсия
9
Угальде
5
Барриос
4
Горшков
4
Горшков
5
Барриос
9
Кассьерра
77
Мимович
77
Мимович
9
Кассьерра
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
31
Мантуан
7
Соболев
7
Соболев
31
Мантуан
Остались в запасе
Спартак
Зенит
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Педро
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
4
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
18
Офсайды
2
0
Количество передач
396
431
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Зенита», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»