28.12.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-2-2-3
1
Сузуки
5
Валенти
5
Балог
25
Кулибали
23
Сом
16
Кейта
18
Эно
8
Эрнани
7
Михаила
27
Ман
22
Кансельери
3-2-2-2-1
13
Турати
4
Иццо
44
Карбони
30
Мари
19
Биринделли
33
Д'Амброзио
38
Бондо
22
Бьянко
26
Чиурриа
27
Мальдини
24
Капрари
22
Кансельери
14
Валери
14
Валери
22
Кансельери
8
Эрнани
3
Камара
3
Камара
8
Эрнани
27
Ман
19
Бенедичак
19
Бенедичак
27
Ман
16
Кейта
14
Бонни
14
Бонни
16
Кейта
18
Эно
11
Альмквист
11
Альмквист
18
Эно
38
Бондо
8
Сенси
8
Сенси
38
Бондо
19
Биринделли
13
Перейра
13
Перейра
19
Биринделли
27
Мальдини
9
Джурич
9
Джурич
27
Мальдини
Остались в запасе
Парма
Монца
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Парма - Монца
3
1
6
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
21
Офсайды
0
5
Количество передач
329
407
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Монцы», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»