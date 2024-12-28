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  • «Парма» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

«Парма» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

28 декабря 2024, 15:50
Парма
28.12.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Монца
56' Эрнани (П) 90+8' Л. Валенти
85' П. Перейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
5
Ботонд Балог
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
23
Симон Сом
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
8
Эрнани
(К) ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
27
Деннис Ман
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Монца
13
Стефано Турати
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
30
Пабло Мари
(К) ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Мирко Марич
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
3-2-2-3
1
Сузуки
5
Валенти
5
Балог
25
Кулибали
23
Сом
16
Кейта
18
Эно
8
Эрнани
7
Михаила
27
Ман
22
Кансельери
3-2-2-2-1
13
Турати
4
Иццо
44
Карбони
30
Мари
19
Биринделли
33
Д'Амброзио
38
Бондо
22
Бьянко
26
Чиурриа
27
Мальдини
24
Капрари
22
Кансельери
14
Валери
14
Валери
22
Кансельери
8
Эрнани
3
Камара
3
Камара
8
Эрнани
27
Ман
19
Бенедичак
19
Бенедичак
27
Ман
16
Кейта
14
Бонни
14
Бонни
16
Кейта
18
Эно
11
Альмквист
11
Альмквист
18
Эно
38
Бондо
8
Сенси
8
Сенси
38
Бондо
19
Биринделли
13
Перейра
13
Перейра
19
Биринделли
27
Мальдини
9
Джурич
9
Джурич
27
Мальдини
Остались в запасе
Парма
Монца
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
5
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Парма - Монца
3
1
6
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
21
Офсайды
0
5
Количество передач
329
407
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Монцы», 18 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Монца»

«Парма» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монца Парма
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