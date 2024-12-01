01.12.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
32
Агер
5
Субельдия
2
Арамбуру
36
Субименди
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
21
Оярсабаль
8
Кубо
10
Мендес
4-2-2-2
1
Силва
17
Сабали
3
Льоренте
5
Бартра
15
Перро
6
Альтимира
26
Гуирао
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
9
Роке
17
Родригес
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
32
Агер
5
Пачеко
5
Пачеко
32
Агер
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
8
Турриэнтес
15
Марин
15
Марин
8
Турриэнтес
21
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
21
Оярсабаль
26
Гуирао
18
Лосада
18
Лосада
26
Гуирао
17
Родригес
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Родригес
10
Эз Абде
9
Авила
9
Авила
10
Эз Абде
9
Роке
17
Бакамбу
17
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
13
Унаи Марреро
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Адриан
ВР
13
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
46
Матео Флорес
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Йон Магунаселайя
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
46
Матео Флорес
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
3
3
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
28
10
Офсайды
5
1
Количество передач
358
522
Сейвы
2
0
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Бетиса», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»