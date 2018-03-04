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06.10.2016 10:00Скандальный футболист-депутат, конфуз тренера «Орла» и Paint-логотип «Ротора». Чем запомнится сентябрь в ПФЛМини-репортаж с матча «Коломна» – «Торпедо», не понимающий, что происходит футболист-депутат, трагедия родной команды Юрия Семина и ренессанс «Ротора» –в сентябрьском обзоре ПФЛ от «Бомбардира».1
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20.05.2016 16:20Скандал в Питере, вознесение в Раменском, финал в Волгограде и другие чемпионские интриги российской лигиЗавтра состоится заключительный тур РФПЛ-2015/16, а чемпион до сих пор не определен. «Бомбардир» вспоминает о чемпионских интригах в те сезоны, когда имя триумфатора держалось в секрете до последнего матча.8