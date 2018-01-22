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17.03.2017 21:00«Бавария» сыграет с «Реалом» в 1/4 ЛЧ. В списке Макларена оказались игроки сборной России. Дайджест событий дняМоуринью пришел в раздевалку «Ростова» с подарком. В РФС разыскивают Слуцкого. Мирить Траоре с подругой приехала испанская полиция. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.12
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15.03.2017 13:00Три года назад долг «Спортинга» превысил 40 миллионов евро. Выход в Примеру позволил погасить часть задолженностей перед кредиторами, но новый вылет в Сегунду обернется для Хихона катастрофой. «Бомбардир» рассказывает, почему «Спортинг» может повторить судьбу сантандерского «Расинга».1
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18.02.2017 20:00Матч против хихонского «Спортинга» неудачно складывался для мадридского «Атлетико». Команда играла вничью с аутсайдером, когда на поле вышел французский джокер Кевин Гамейро. «Бомбардир» рассказывает, почему нападающий не боится проблем и творит удивительные вещи.4
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19.03.2016 23:30«Атлетико» неожиданно проиграл «Спортингу». Раньери назвал себя «человеком-колбасой». Месси планирует открыть ресторан в виде мини-города. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.5