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Испания. Сегунда
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€ 22,10 млн
Спортинг Хихон - новости команды
Хихон
Испания. Сегунда
Стадион:
Эль Молинон
Сайт:
http://www.realsporting.com/
Тренер:
Мигель Анхель Рамирес
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Расписание
Таблица
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
Фото
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
2023.01.18 23:00
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
2022.01.06 22:10
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
2019.01.09 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
2018.04.13 12:32
10
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
2017.09.12 23:09
13
Траоре может сменить «Монако» на «Амьен»
2017.08.31 07:47
2
Исследователи Ла Лиги признали Месси лучшим игроком в истории, Роналду занял 17 место
2017.08.07 01:57
11
Селюк заявил, что Ласина Траоре вернется в «Монако»
2017.05.20 21:24
13
Примера. Хихонский «Спортинг» не смог обыграть «Бетис» и вылетел из чемпионата
2017.05.20 19:48
Победы не помогли «Спортингу» сохранить прописку в Примере
2017.05.15 10:08
2
Примера. «Атлетико» не смог переиграть «Бетис», «Вильярреал» и «Депортиво» голов не забили
2017.05.14 23:02
Примера. «Спортинг» с минимальным счетом переиграл «Лас-Пальмас»
2017.05.06 15:56
Примера. Голы Сольдадо и Бакамбу обеспечили «Вильярреалу» победу над «Спортингом»
2017.04.28 23:33
Примера. «Эспаньол» и хихонский «Спортинг» разошлись миром
2017.04.25 22:19
Примера. «Осасуна» на своем поле не смогла победить «Спортинг»
2017.04.22 21:20
Примера. «Реал» вырвал победу над «Спортингом», дважды уступая в счете
2017.04.15 19:04
7
Роналду, Бензема и Бэйл пропустят матч против хихонского «Спортинга»
2017.04.15 10:19
1
Бэйл пропустит матч со «Спортингом», но может сыграть с «Баварией»
2017.04.14 13:19
1
Примера. «Реал Сосьедад» уверенно обыграл хихонский «Спортинг»
2017.04.10 23:35
1
Примера. Беренгер вырвал для «Осасуны» победу в концовке встречи с «Алавесом»
2017.04.05 23:21
1
Примера. «Севилья» и «Спортинг» голов не забили
2017.04.02 14:53
Примера. «Сельта» в гостях обыграла «Депортиво», гол Траоре помог «Спортингу» победить «Гранаду»
2017.03.19 22:24
1
Селюк: «Траоре? Все нормально – никакого гендерного насилия нет»
2017.03.18 17:03
1
Три наряда полиции участвовали в ссоре Траоре с подругой
2017.03.17 08:29
10
Примера. Гол Мунира спас «Валенсию» от поражения в матче со «Спортингом»
2017.03.11 16:51
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2
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