- 18 января
- 23:00 Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
- 6 января 2022
- 22:10 Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
- 9 января 2019
- 01:31 Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды 1
- 13 апреля 2018
- 12:32 Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы 10
- 21 января 2018
- 08:20 Видео Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля 2
- 12 сентября 2017
- 23:09 «Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб 13
- 31 августа 2017
- 07:47 Траоре может сменить «Монако» на «Амьен» 2
- 7 августа 2017
- 01:57 Исследователи Ла Лиги признали Месси лучшим игроком в истории, Роналду занял 17 место 11
- 20 мая 2017
- 21:24 Селюк заявил, что Ласина Траоре вернется в «Монако» 14
- 19:48 Примера. Хихонский «Спортинг» не смог обыграть «Бетис» и вылетел из чемпионата
- 15 мая 2017
- 10:08 Победы не помогли «Спортингу» сохранить прописку в Примере 2
- 14 мая 2017
- 23:02 Примера. «Атлетико» не смог переиграть «Бетис», «Вильярреал» и «Депортиво» голов не забили
- 6 мая 2017
- 15:56 Примера. «Спортинг» с минимальным счетом переиграл «Лас-Пальмас»
- 29 апреля 2017
- 00:05 Видео Нападающий «Вильярреала» Бакамбу забил шесть голов в пяти матчах 1
- 28 апреля 2017
- 23:33 Примера. Голы Сольдадо и Бакамбу обеспечили «Вильярреалу» победу над «Спортингом»
- 25 апреля 2017
- 22:19 Примера. «Эспаньол» и хихонский «Спортинг» разошлись миром
- 22 апреля 2017
- 21:20 Примера. «Осасуна» на своем поле не смогла победить «Спортинг»
- 15 апреля 2017
- 19:04 Примера. «Реал» вырвал победу над «Спортингом», дважды уступая в счете 7
- 10:19 Роналду, Бензема и Бэйл пропустят матч против хихонского «Спортинга» 1
- 14 апреля 2017
- 13:19 Бэйл пропустит матч со «Спортингом», но может сыграть с «Баварией» 1
- 10 апреля 2017
- 23:35 Примера. «Реал Сосьедад» уверенно обыграл хихонский «Спортинг» 1