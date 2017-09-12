«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб

Количество абонементов, проданных хихонским «Спортингом» на текущий сезон, составило 24 307. Это больше, чем у любого российского клуба. При этом продажа еще открыта и продлится до 30 сентября.

Отметим, что в нынешней кампании «Спортинг» выступает во втором по силе испанском дивизионе – Сегунде.

В свою очередь «Спартак» реализовал 23 529 абонементов на сезон-2017/18, «Краснодар» – около 10 тысяч.