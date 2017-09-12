«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб

Просто когда до наших "великих строителей" дойдет, что болельщики не хотят в мороз идти на стадион, начнется уже 3000 год... Ну правда, зачем делать подобные европейским стадионам "помещения". Мы живем в холодной стране, чтобы люди ходили на футбол, вам нужно создать стадион, который сможет поддерживать оптимальную температуру внутри себя. Это будет полезно как болельщикам, так и футболистам. Да, все нюансы таких проектов знают только агрономы и строители, однако если вы беретесь строить нечто великое, думайте своей головой, а не чужой. Проект огромного стадиона, который сможет согревать не только поле, но и по сути улицу. И это лишь стадионы, которых в нашей стране нет и все мерзнут на дубаке. Если посмотреть 2 сторону медали, то это подход к стадиону и выход с него. В нашей стране это совсем катастрофа! Несколько рядутов оцеплений, которые можно упростить в разы, а не заставлять людей мерзнуть и ходить как зомби со скоростью 1 км/ч в этой толпе.
Может это и звучит как то невозможно. Но люди хотят Марс покорить, а покорить сообственные стадионы мозгов не хватает? Чуть больше ресурсов направьте, отдача придет сразу.
Количество абонементов, проданных хихонским «Спортингом» на текущий сезон, составило 24 307. Это больше, чем у любого российского клуба. При этом продажа еще открыта и продлится до 30 сентября.
Отметим, что в нынешней кампании «Спортинг» выступает во втором по силе испанском дивизионе – Сегунде.
В свою очередь «Спартак» реализовал 23 529 абонементов на сезон-2017/18, «Краснодар» – около 10 тысяч.