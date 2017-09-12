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    «Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб

    Количество абонементов, проданных хихонским «Спортингом» на текущий сезон, составило 24 307. Это больше, чем у любого российского клуба. При этом продажа еще открыта и продлится до 30 сентября.

    Отметим, что в нынешней кампании «Спортинг» выступает во втором по силе испанском дивизионе – Сегунде.

    В свою очередь «Спартак» реализовал 23 529 абонементов на сезон-2017/18, «Краснодар» – около 10 тысяч.

    Источник: ФК «Спортинг» Хихон

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    12.09.2017 23:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +549

      Жентус 13 сентября 2017, 14:53

      Просто когда до наших "великих строителей" дойдет, что болельщики не хотят в мороз идти на стадион, начнется уже 3000 год... Ну правда, зачем делать подобные европейским стадионам "помещения". Мы живем в холодной стране, чтобы люди ходили на футбол, вам нужно создать стадион, который сможет поддерживать оптимальную температуру внутри себя. Это будет полезно как болельщикам, так и футболистам. Да, все нюансы таких проектов знают только агрономы и строители, однако если вы беретесь строить нечто великое, думайте своей головой, а не чужой. Проект огромного стадиона, который сможет согревать не только поле, но и по сути улицу. И это лишь стадионы, которых в нашей стране нет и все мерзнут на дубаке. Если посмотреть 2 сторону медали, то это подход к стадиону и выход с него. В нашей стране это совсем катастрофа! Несколько рядутов оцеплений, которые можно упростить в разы, а не заставлять людей мерзнуть и ходить как зомби со скоростью 1 км/ч в этой толпе.
      Может это и звучит как то невозможно. Но люди хотят Марс покорить, а покорить сообственные стадионы мозгов не хватает? Чуть больше ресурсов направьте, отдача придет сразу.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Жентус 13 сентября 2017, 20:20

      В Питере нет проблемы с температурой внутри себя.

      1
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      Рейтинг: +549

      Жентус > vitvik 13 сентября 2017, 23:42

      хочешь сказать, что температура ниже +15 не падает? Ну чудеса, вот это город! (чувствую я, как мне каждый раз прогноз погоды врет, всегда знал, что там от +15 до +25 погода не меняется) *сарказм*

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 сентября 2017, 10:35

      И что? У нас в стране есть и другие развлечения. Например, хоккей

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2017, 00:48

      Думаю что причина в быдле и погоде, многие просто не пойдут с семьями или с девушками на футбол, в отличии от той же Испании.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ivanthebest 13 сентября 2017, 04:28

      я бы еще добавил и уровень жизни у нас не каждая семья себе может позволить поход на футбол по выходным

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > ivanthebest 13 сентября 2017, 10:42

      Ну, с быдлом и погодой у нас стабильность на века, что ж теперь-то? Лет тридцать назад у нас в первой лиге по 30ть тысяч через матч ходило, и с быдлом и с погодой

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 сентября 2017, 00:02

      Сравнение некорректно, сколько они продали абонементов на хоккей?

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Павел Амурский 14 сентября 2017, 11:20

      у них всего 6 команд в стране

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 сентября 2017, 23:45

      Круто!!!)

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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 12 сентября 2017, 23:22

      Климат то приятнее у них. С нашей погодой бывает лучше дома глянуть, чем на стадионе мерзнуть.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > DeStar 13 сентября 2017, 00:00

      Дело конечно в популярности и достатке!, но климат в Германии совсем другой)))

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Shaitan. 13 сентября 2017, 01:30

      а иногда с игрой)))

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