Турниры:
Испания. Сегунда (2018/2019)
|42 тур
|8 июня, суббота
|21:30
|Спортинг
|1:0
|Кадис
|41 тур
|2 июня, воскресенье
|00:00
|Реус Депортиу
|0:3
|Спортинг
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Тех. поражение
|40 тур
|25 мая, суббота
|19:00
|Спортинг
|0:2
|Альбасете
|39 тур
|17 мая, пятница
|22:00
|Сарагоса
|4:2
|Спортинг
|38 тур
|11 мая, суббота
|17:00
|Спортинг
|0:0
|Луго
|37 тур
|5 мая, воскресенье
|17:00
|Мальорка
|2:1
|Спортинг
|36 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Спортинг
|1:1
|Эльче
|35 тур
|20 апреля, суббота
|19:00
|Химнастик
|0:0
|Спортинг
|34 тур
|12 апреля, пятница
|22:00
|Спортинг
|1:0
|Гранада
|33 тур
|5 апреля, пятница
|22:00
|Тенерифе
|0:1
|Спортинг
|32 тур
|29 марта, пятница
|23:00
|Малага
|1:1
|Спортинг
|31 тур
|24 марта, воскресенье
|22:45
|Спортинг
|1:0
|Реал Ов
|30 тур
|17 марта, воскресенье
|18:00
|Кордоба
|1:2
|Спортинг
|29 тур
|9 марта, суббота
|20:00
|Спортинг
|1:0
|Альмерия
|28 тур
|3 марта, воскресенье
|18:00
|Нумансия
|1:2
|Спортинг
|27 тур
|24 февраля, воскресенье
|14:00
|Спортинг
|2:3
|Райо Махадаонда
|26 тур
|17 февраля, воскресенье
|22:30
|Лас-Пальмас
|1:0
|Спортинг
|25 тур
|8 февраля, пятница
|23:00
|Спортинг
|0:2
|Осасуна
|24 тур
|3 февраля, воскресенье
|22:00
|Эстремадура
|0:3
|Спортинг
|23 тур
|27 января, воскресенье
|20:00
|Спортинг
|1:2
|Депортиво
|22 тур
|20 января, воскресенье
|18:00
|Спортинг
|2:0
|Алькоркон
|21 тур
|12 января, суббота
|18:00
|Альбасете
|1:1
|Спортинг
|20 тур
|5 января, суббота
|18:00
|Спортинг
|1:2
|Сарагоса
|19 тур
|22 декабря, суббота
|15:00
|Луго
|0:0
|Спортинг
|18 тур
|15 декабря, суббота
|22:00
|Спортинг
|1:0
|Мальорка
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|20:00
|Эльче
|0:0
|Спортинг
|16 тур
|1 декабря, суббота
|22:30
|Спортинг
|2:1
|Тенерифе
|15 тур
|23 ноября, пятница
|23:00
|Гранада
|1:2
|Спортинг
|14 тур
|17 ноября, суббота
|22:45
|Реал Ов
|2:1
|Спортинг
|13 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Спортинг
|2:2
|Малага
|12 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Альмерия
|2:1
|Спортинг
|11 тур
|26 октября, пятница
|22:00
|Спортинг
|0:0
|Кордоба
|10 тур
|21 октября, воскресенье
|21:30
|Кадис
|0:0
|Спортинг
|9 тур
|13 октября, суббота
|19:00
|Спортинг
|1:1
|Реус Депортиу
|8 тур
|8 октября, понедельник
|21:00
|Райо Махадаонда
|2:1
|Спортинг
|7 тур
|29 сентября, суббота
|19:00
|Спортинг
|1:0
|Лас-Пальмас
|6 тур
|22 сентября, суббота
|17:00
|Осасуна
|1:0
|Спортинг
|5 тур
|16 сентября, воскресенье
|21:30
|Спортинг
|1:1
|Нумансия
|4 тур
|9 сентября, воскресенье
|21:45
|Депортиво
|1:0
|Спортинг
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|17:00
|Спортинг
|2:0
|Эстремадура
|2 тур
|26 августа, воскресенье
|20:00
|Спортинг
|2:0
|Химнастик
|1 тур
|18 августа, суббота
|21:30
|Алькоркон
|1:1
|Спортинг