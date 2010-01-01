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Испания. Сегунда
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€ 22,10 млн
Спортинг Хихон - результаты матчей
Хихон
Испания. Сегунда
Стадион:
Эль Молинон
Сайт:
http://www.realsporting.com/
Тренер:
Мигель Анхель Рамирес
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Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Сегунда. 2026/2027
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Сегунда. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Сегунда. 2024/2025
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Сегунда. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Кубок. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Сегунда. Плей-офф 2017/2018
Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Кубок. 2016/2017
Испания. Примера. 2016/2017
Испания. Кубок. 2015/2016
Испания. Примера. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Кубок. 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
01.11 | 18:15
Сеута
0 : 2
Спортинг
25.10 | 20:30
Кастельон
4 : 0
Спортинг
17.10 | 19:30
Спортинг
2 : 1
Альбасете
11.10 | 22:00
Кадис
0 : 1
Спортинг
04.10 | 17:15
Спортинг
3 : 2
Сельта (Б)
27.09 | 22:00
Овьедо
2 : 0
Спортинг
19.09 | 17:15
ФК Андорра
1 : 3
Спортинг
13.09 | 15:00
Спортинг
0 : 1
Эльденсе
05.09 | 17:15
Спортинг
0 : 2
Жирона
28.08 | 22:00
Тенерифе
0 : 1
Спортинг
23.08 | 20:00
Спортинг
1 : 0
Бургос
17.08 | 20:00
Спортинг
0 : 0
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