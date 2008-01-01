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    Спортинг - результаты

    Город Хихон
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.realsporting.com/
    Стадион Эль Молинон
    Тренер Мигель Анхель Рамирес
    Турниры:
    Испания. Сегунда (2018/2019)
    42 тур
    		8 июня, суббота 21:30 Спортинг 1:0 Кадис
    41 тур
    		2 июня, воскресенье 00:00 Реус Депортиу 0:3 Спортинг
    Тех. поражение
    40 тур
    		25 мая, суббота 19:00 Спортинг 0:2 Альбасете
    39 тур
    		17 мая, пятница 22:00 Сарагоса 4:2 Спортинг
    38 тур
    		11 мая, суббота 17:00 Спортинг 0:0 Луго
    37 тур
    		5 мая, воскресенье 17:00 Мальорка 2:1 Спортинг
    36 тур
    		28 апреля, воскресенье 17:00 Спортинг 1:1 Эльче
    35 тур
    		20 апреля, суббота 19:00 Химнастик 0:0 Спортинг
    34 тур
    		12 апреля, пятница 22:00 Спортинг 1:0 Гранада
    33 тур
    		5 апреля, пятница 22:00 Тенерифе 0:1 Спортинг
    32 тур
    		29 марта, пятница 23:00 Малага 1:1 Спортинг
    31 тур
    		24 марта, воскресенье 22:45 Спортинг 1:0 Реал Ов
    30 тур
    		17 марта, воскресенье 18:00 Кордоба 1:2 Спортинг
    29 тур
    		9 марта, суббота 20:00 Спортинг 1:0 Альмерия
    28 тур
    		3 марта, воскресенье 18:00 Нумансия 1:2 Спортинг
    27 тур
    		24 февраля, воскресенье 14:00 Спортинг 2:3 Райо Махадаонда
    26 тур
    		17 февраля, воскресенье 22:30 Лас-Пальмас 1:0 Спортинг
    25 тур
    		8 февраля, пятница 23:00 Спортинг 0:2 Осасуна
    24 тур
    		3 февраля, воскресенье 22:00 Эстремадура 0:3 Спортинг
    23 тур
    		27 января, воскресенье 20:00 Спортинг 1:2 Депортиво
    22 тур
    		20 января, воскресенье 18:00 Спортинг 2:0 Алькоркон
    21 тур
    		12 января, суббота 18:00 Альбасете 1:1 Спортинг
    20 тур
    		5 января, суббота 18:00 Спортинг 1:2 Сарагоса
    19 тур
    		22 декабря, суббота 15:00 Луго 0:0 Спортинг
    18 тур
    		15 декабря, суббота 22:00 Спортинг 1:0 Мальорка
    17 тур
    		9 декабря, воскресенье 20:00 Эльче 0:0 Спортинг
    16 тур
    		1 декабря, суббота 22:30 Спортинг 2:1 Тенерифе
    15 тур
    		23 ноября, пятница 23:00 Гранада 1:2 Спортинг
    14 тур
    		17 ноября, суббота 22:45 Реал Ов 2:1 Спортинг
    13 тур
    		11 ноября, воскресенье 20:00 Спортинг 2:2 Малага
    12 тур
    		4 ноября, воскресенье 20:00 Альмерия 2:1 Спортинг
    11 тур
    		26 октября, пятница 22:00 Спортинг 0:0 Кордоба
    10 тур
    		21 октября, воскресенье 21:30 Кадис 0:0 Спортинг
    9 тур
    		13 октября, суббота 19:00 Спортинг 1:1 Реус Депортиу
    8 тур
    		8 октября, понедельник 21:00 Райо Махадаонда 2:1 Спортинг
    7 тур
    		29 сентября, суббота 19:00 Спортинг 1:0 Лас-Пальмас
    6 тур
    		22 сентября, суббота 17:00 Осасуна 1:0 Спортинг
    5 тур
    		16 сентября, воскресенье 21:30 Спортинг 1:1 Нумансия
    4 тур
    		9 сентября, воскресенье 21:45 Депортиво 1:0 Спортинг
    3 тур
    		2 сентября, воскресенье 17:00 Спортинг 2:0 Эстремадура
    2 тур
    		26 августа, воскресенье 20:00 Спортинг 2:0 Химнастик
    1 тур
    		18 августа, суббота 21:30 Алькоркон 1:1 Спортинг
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