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Испания. Сегунда
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Спортинг
Состав
€ 22,10 млн
Спортинг Хихон - состав команды
Хихон
Испания. Сегунда
Стадион:
Эль Молинон
Сайт:
http://www.realsporting.com/
Тренер:
Мигель Анхель Рамирес
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Янес Рубен
Вра
33
€ 1 млн
13
Жоэль Кристиан
Вра
27
€ 0.6 млн
13
Egoitz Arana
Вра
-
2
Росас Гилье
Защ
26
€ 1.5 млн
23
Саэнс Хорхе
Защ
29
€ 0.8 млн
44
Куэнка Андрес
Защ
19
€ 0.5 млн
20
Васкес Кевин
Защ
33
€ 0.4 млн
23
Курбело Эрик
Защ
32
€ 0.4 млн
15
Pablo Vázquez
Защ
-
4
Emanuel Gularte
Защ
-
24
Aimar Duñabeitia
Защ
-
22
Yann Kembo
Защ
-
10
Гелаберт Сесар
Пол
26
€ 3 млн
22
Гильямон Уго
Пол
26
€ 1.5 млн
14
Корредера Алекс
Пол
30
€ 0.8 млн
21
Лум Мамаду
Пол
29
€ 0.6 млн
8
Берналь Хесус
Пол
29
€ 0.5 млн
16
Сарко Алехо
Нап
20
€ 2 млн
7
Кампос Гаспар
Нап
26
€ 2 млн
19
Отеро Хуан
Нап
31
€ 1.8 млн
20
Иосифов Никита
Нап
25
€ 1.5 млн
11
Кейпо Дани
Нап
24
€ 1.2 млн
17
Antonio Casas
Нап
-
31
Marcos Fernández
Нап
-
9
Andrés Ferrari
Нап
-
3
P. Garcia
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 5, нападающих: 9
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