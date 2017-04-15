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    Роналду, Бензема и Бэйл пропустят матч против хихонского «Спортинга»

    «Реал» отправился на матч 32-го тура Примеры против хихонского «Спортинга» без ряда ключевых футболистов. Так, сообщается, что встречу пропустят Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл и Кейлор Навас. Также из-за дисквалификации участие во встрече не пример Даниэль Карвахаль. Продолжают восстанавливаться от повреждений Пепе и Рафаэль Варан.

    Матч начнется в 17:15 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

    Источник: AS

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    15.04.2017 10:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 15 апреля 2017, 16:36

      Мората и Хамес плакали что играет мало!Посмотрим на что готовы чуваки.

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