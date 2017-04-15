Роналду, Бензема и Бэйл пропустят матч против хихонского «Спортинга»

«Реал» отправился на матч 32-го тура Примеры против хихонского «Спортинга» без ряда ключевых футболистов. Так, сообщается, что встречу пропустят Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл и Кейлор Навас. Также из-за дисквалификации участие во встрече не пример Даниэль Карвахаль. Продолжают восстанавливаться от повреждений Пепе и Рафаэль Варан.

Матч начнется в 17:15 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.