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    Бэйл пропустит матч со «Спортингом», но может сыграть с «Баварией»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 32-го тура чемпионата Испании против «Спортинга». Валлийский футболист не сможет помочь мадридской команде из-за травмы икроножной мышцы.

    Напомним, что хавбек получил повреждение в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1).

    Сообщается, что к ответному матчу с мюнхенским клубом Бэйл, скорее всего, успеет восстановиться.

    Источник: AS

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    14.04.2017 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 апреля 2017, 14:26

      Думается ,что в Хихоне можно обойтись контерой ,а вот с немцами не смотря на очень плохой результат для них в первом матче надо будет играть на полную мощность,потому что кто как не немцы умеют выходить из таких сложных положений,устроив перестрелку, ведь счет 2-3 уже будет в пользу Баварии,я думаю они это могут.

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