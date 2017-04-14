Бэйл пропустит матч со «Спортингом», но может сыграть с «Баварией»

Думается ,что в Хихоне можно обойтись контерой ,а вот с немцами не смотря на очень плохой результат для них в первом матче надо будет играть на полную мощность,потому что кто как не немцы умеют выходить из таких сложных положений,устроив перестрелку, ведь счет 2-3 уже будет в пользу Баварии,я думаю они это могут.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч 32-го тура чемпионата Испании против «Спортинга». Валлийский футболист не сможет помочь мадридской команде из-за травмы икроножной мышцы.
Напомним, что хавбек получил повреждение в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1).
Сообщается, что к ответному матчу с мюнхенским клубом Бэйл, скорее всего, успеет восстановиться.