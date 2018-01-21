Вратарь забил гол со своей половины поля. Такое не забывается

Лучший подарок на собственный день рождения.

День рождения голкипера Хуана Карлоса выпал на матч «Луго» против хихонского «Спортинга». «Луго» борется за выход в Примеру, поэтому в этом матче был мотивирован куда больше. При счете 2:1 мяч отскочил к Карлосу на его половине поля. Вратарь мощно выбил его к штрафной «Спортинга», но удачно попал в сетку. «Луго» одержал важную победу, а 30-летний Карлос стал героем.

Выглядело это вот так:

twit text — Yousef Teclab (@yousefteclab) 20 января 2018 г.

«Самое главное, что мы получили три очка. Я счастлив. Просто не знал, как это отпраздновать», – прокомментировал голкипер этот забитый мяч. Забавно, что до этого в мировых новостях Хуан Карлос мелькал лишь однажды. За свою карьеру он сменил много второстепенных испанских клубов, но запомнился курьезным эпизодом. В марте 2016 года Карлос выронил мяч на ногу Ивана Ракитича. «Барселона» разгромно выиграла у «Райо», а Хуан Карлос через пару месяцев ушел из клуба.

Кстати, в этом сезоне у него неплохая статистика. Из 23-х проведенных матчей он восемь встреч отыграл на ноль. Теперь к этому добавился и забитый мяч.