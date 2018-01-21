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    Вратарь забил гол со своей половины поля. Такое не забывается


    4.4
    Голосов: 7
    21.01.2018 13:45
    Лучший подарок на собственный день рождения.

    День рождения голкипера Хуана Карлоса выпал на матч «Луго» против хихонского «Спортинга». «Луго» борется за выход в Примеру, поэтому в этом матче был мотивирован куда больше. При счете 2:1 мяч отскочил к Карлосу на его половине поля. Вратарь мощно выбил его к штрафной «Спортинга», но удачно попал в сетку. «Луго» одержал важную победу, а 30-летний Карлос стал героем.

    Выглядело это вот так:

    «Самое главное, что мы получили три очка. Я счастлив. Просто не знал, как это отпраздновать», – прокомментировал голкипер этот забитый мяч. Забавно, что до этого в мировых новостях Хуан Карлос мелькал лишь однажды. За свою карьеру он сменил много второстепенных испанских клубов, но запомнился курьезным эпизодом. В марте 2016 года Карлос выронил мяч на ногу Ивана Ракитича. «Барселона» разгромно выиграла у «Райо», а Хуан Карлос через пару месяцев ушел из клуба.

    Кстати, в этом сезоне у него неплохая статистика. Из 23-х проведенных матчей он восемь встреч отыграл на ноль. Теперь к этому добавился и забитый мяч.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Луго»
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 22 января 2018, 14:18

      Красивый гол)))₽ молодчик)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      lyod004 22 января 2018, 13:10

      Прoгнoзы на футбол| Матч 24.01.2018 -- stavki-info.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 января 2018, 19:21

      красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 21 января 2018, 19:19

      ай да молодец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 21 января 2018, 18:26

      Красава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 21 января 2018, 17:23

      В этот день скажу Спортингу: "Привет"!
      В этот день в Примеру возьму билет.
      В этот день голы мне не во вред:
      Мне сегодня 30 лет!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 21 января 2018, 17:03

      Это просто красиво. В футболе всё может быть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 января 2018, 16:36

      мяч красиво вошел под перекладину!!

      2
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