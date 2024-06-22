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    Канчельскис оценил назначение Абаскаля в «Гранаду»

    Андрей Канчельскис высказался о том, что Гильермо Абаскаль официально возглавил «Гранаду».

    «Так получается, что все тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха. Не могу сказать, повторит ли Абаскаль результаты Эмери. Время покажет.

    Ему хочется пожелать удачи! Мы все люди и понимаем, что это футбол. Результат зависит от многих факторов.

    Я думаю, что Абаскаль сможет. В «Спартаке» же смог работать и бронзу взять. Сейчас в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью» (смеeтся).

    Не могу его сравнить с Фергюсоном или Раньери, с которыми я работал, но если будет уникальный сезон в «Гранаде», посмотрим.

    Всe-таки третье место для «Спартака» – не успех. Они должны с «Зенитом» конкурировать», – сказал Канчельскис.

    • Абаскаля уволили из «Спартака» 14 апреля.
    • Он провел в клубе почти 2 года.
    • «Гранада» заняла последнее место в прошедшем испанском чемпионате.

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    Источник: Legalbet

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