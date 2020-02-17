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02.05.2017 20:15Карасев будет работать на полуфинале Лиги Европы. «Спартак» вернет Мельгарехо в «Бенфику». Дайджест событий дня«Краснодар» выпустил обращение по поводу судейства. «Трабзонспор» интересуется двумя игроками ЦСКА. «Монако» хочет 130 миллионов за Мбаппе. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.1
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21.04.2017 21:00В попытке взрывов автобуса «Боруссии» обвиняют россиянина. Состоялась жеребьевка полуфиналов еврокубков. Дайджест событий дня«Спартак» мог купить Мусу. Роналду не включили в число лучших игроков недели в Лиге чемпионов. Стартовал 24-й тур РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.5
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16.03.2017 23:30«Мне нравится быть здесь с семьей, и это не купить за деньги». Патриот «Сельты», который добил «Краснодар»«Краснодар» вылетел из Лиги Европы. Рассказываем о лидере «Сельты» Яго Аспасе, который в этом сезоне круче не только Смолова, но и Неймара с Гризманном. Испанский нападающий стал одним из героев противостояния.3
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13.02.2017 00:40Антуан Гризманн готовится к переходу в «Манчестер Юнайтед». Диего Симеоне ждут в «Интере». Даже с этими потерями «Атлетико» не должен стать хуже. «Бомбардир» рассказывает, как Фернандо Торрес вспомнил молодость и снова начал феерить.7
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