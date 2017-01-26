Ночь кошмаров для топ-клубов. «Реал», «Милан» и «Ливерпуль» вылетели из кубков (ВИДЕО)

Почти все из этой троицы сегодня уступили, но если поражение миланского клуба удивительным не назовешь, то два других вылета откровенно поразили. «Бомбардир» разбирает ночные кубковые события.

Месть «Ювентуса» не была страшна, но состоялась

«Юве» проиграл «Милану» в нынешнем сезоне матч чемпионата, а затем в серии пенальти уступил еще и Суперкубок. Новая встреча – в четвертьфинале Кубка Италии, где половины первого тайма хватило, чтобы практически все решить действующему чемпиону – состоялись два красивых гола Дибалы и Пьянича, а на исходе получаса Хедира забил еще и третий, однако из-за офсайда его не засчитали.

В течение двух минут «Милан» получил и импульс, и жестокое разочарование – на 53-й Бакка грохнул в угол и сократил разрыв в счете, а спустя минуту гости остались вдесятером из-за удаления Локателли. Дальше состоялся дебют Деулофеу и несколько блестящих сэйвов Нето и Доннаруммы. Счет больше не менялся. В полуфинале туринцев поджидает «Наполи».

В Англии не будет крутого финала Кубка лиги

Скажите «спасибо» всеобщему любимцу Юргену Клоппу, чья команда так и не придумала, как за 180 минут забить хотя бы один мяч в ворота «Саутгемптона», у которого нет многомиллионных коутиней и фирмин. Все ждали, что в финале этого турнира сыграют «Ливерпуль» и «МЮ», но «Саутгемптон» забил в двух играх по голу страшным мерсисайдцам, практически ничего не дав создать у своих ворот. И заслуженно вышел в финал, оставив Клоппа обижаться на судей в который раз подряд.

Сегодня на «Энфилде» все было предсказуемо – «Саутгемптон» мощно защищался и чуть что – сразу же зашвыривал мяч вертлявому Рэдмонду, а у «Ливерпуля», атаковавшего довольно примитивно, два супермомента упустил Старридж. Наказаны хозяева были в самой концовке, когда в контратаке победу гостям принес Лонг. Можно сколько угодно жаловаться на плотный график, но здесь дело снова во все той же игре «Ливерпуля» в Робин Гуда. В финале соперником «Саутгемптона» наверняка станет «МЮ», если только вдруг «Халл» не припас на завтра какую-нибудь оглушительную сенсацию.

«Реал» выиграл лишь один из пяти последних матчей

А сегодня выиграть не смог – потому и вылетел из Кубка Испании. Сложно было исправиться после домашнего поражения 1:2 от «Сельты», и «Реал» сделал все возможное, чтобы уже в самом начале выйти вперед по сумме двух встреч, но забить быстро не сумел. Ближе к концу первого тайма команды обменялись острыми моментами, а на 44-й минуте Данило поразил свои ворота. По сути, этот автогол ничего не решал – Мадриду все равно следовало забить как минимум два.

Надежда забрезжила примерно за полчаса до конца основного времени, когда Роналду, устав уже по любому поводу валиться в штрафной, наконец, забил со стандарта. Дальше поочередно неплохие шансы упустили Рамос, Роналду, Мората и Данило, а развязка наступила на 85-й минуте – победный (в противостоянии) для «Сельты» гол вколотил Васс. Васкес успел забить уже в добавленное время, но «Реалу» нужен был еще один гол, а он не случился. 2:2.