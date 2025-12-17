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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Шэмрок Роверс
Новости
€ 4,70 млн
Шэмрок Роверс - новости команды
Дублин
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Таллагт Стэдиум
Сайт:
http://www.shamrockrovers.ie/
Тренер:
Стивен Брэдли
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Эгнатия» – «Шэмрок Роверс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Шэмрок Роверс» – «Эгнатия»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
3 августа
«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Шэмрок Роверс» – «Арарат-Армения»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
«Шэмрок Роверс» – «Хэмран»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 2.05
2025.12.17 08:41
«Брейдаблик» – «Шэмрок Роверс»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.10 10:33
Трансляция
«Шэмрок Роверс» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025
2025.11.27 21:50
«Шемрок Роверс» – «Целе»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.95
2025.10.23 09:39
«Шемрок Роверс» – «Сент-Джозефс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 10.0
2025.07.31 08:21
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
Трансляция
«Челси» – «Шэмрок Роверс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
Оздоев забил победный гол за ПАОК в матче отбора Лиги Европы
2024.08.30 09:28
2
Трансляция
«Шэмрок Роверс» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
2024.08.29 20:50
ПАОК разгромил «Шэмрок Роверс», Чалов не реализовал пенальти
2024.08.22 22:30
1
«Ференцварош» Черчесова сыграет с клубом из Ирландии во втором раунде Лиги конференций
2023.07.19 22:00
1
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
2022.09.09 00:20
Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ
2022.08.26 07:28
1
Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Шэмрок Роверс», но пробился в групповой этап
2022.08.25 23:56
Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы
2022.08.18 23:45
1
Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Шэмрок Роверс»
2022.08.18 21:28
2
Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом»
2022.08.18 08:28
1
«Ференцварош» Черчесова сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы с клубом из Ирландии
2022.08.10 00:21
2
Пиоли: «Милан» способен побеждать в каждом матче»
2020.09.18 10:07
Пиоли – об игре Ибрагимовича против «Шемрок Роверс»: «Златан – чемпион»
2020.09.18 08:31
Лига Европы. «Милан» обыграл «Шемрок Роверс», Ибрагимович забил
2020.09.17 22:53
«Шэмрок Роверс» может стать следующим клубом Кина
2016.11.22 06:44
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