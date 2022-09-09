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- 07:28 Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ 1
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- 18 сентября 2020
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- 08:31 Пиоли – об игре Ибрагимовича против «Шемрок Роверс»: «Златан – чемпион»
- 17 сентября 2020
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- 06:44 «Шэмрок Роверс» может стать следующим клубом Кина