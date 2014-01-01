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Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Шэмрок Роверс
Состав
€ 4 млн
Шэмрок Роверс - состав команды
Дублин
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Таллагт Стэдиум
Сайт:
http://www.shamrockrovers.ie/
Тренер:
Стивен Брэдли
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Макгинти Эдвард
Вра
27
-
25
Lee Steacy
Вра
-
22
Собовале Тунмисе
Защ
27
€ 0.3 млн
6
Клири Дэн
Защ
30
€ 0.3 млн
27
О'салливан Кори
Защ
20
€ 0.25 млн
4
Лопеш Роберту
Защ
34
€ 0.25 млн
2
Мэтьюз Адам
Защ
34
€ 0.175 млн
5
Грейс Ли
Защ
33
€ 0.1 млн
3
Стивенс Энда
Защ
36
€ 0.075 млн
33
Cian Barrett
Защ
-
8
Хили Мэтт
Пол
24
€ 0.5 млн
29
Бирн Джек
Пол
30
€ 0.4 млн
28
Рази Надж
Пол
19
€ 0.275 млн
14
Мандрою Даниэль
Пол
27
€ 0.25 млн
7
Уоттс Дилан
Пол
29
€ 0.25 млн
19
Бреннан Адам
Пол
19
€ 0.15 млн
16
О'Нил Гэри
Пол
31
€ 0.125 млн
11
Кавана Син
Пол
32
€ 0.1 млн
26
John O'Sullivan
Пол
-
24
William Fitzgerald
Пол
-
88
Макговерн Джон
Нап
23
€ 0.325 млн
11
Малрейни Джейк
Нап
30
€ 0.275 млн
10
Берк Грэм
Нап
32
€ 0.25 млн
9
Грин Арон
Нап
36
€ 0.05 млн
23
Connor Malley
Нап
-
31
Michael Noonan
Нап
-
21
D. Grant
Нап
-
18
Jonathan Afolabi
Нап
-
20
Гаффни Рори
Нап
36
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 9
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