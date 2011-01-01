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€ 4,70 млн

Шэмрок Роверс - результаты матчей

Дублин
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Таллагт Стэдиум
Сайт:
http://www.shamrockrovers.ie/
Тренер:
Стивен Брэдли
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
30.10 | 22:45
Дандолк
3 : 1
Шэмрок Роверс
23.10 | 22:00
Шэмрок Роверс
4 : 0
Слайго Роверс
16.10 | 21:45
Голуэй Юнайтед
2 : 0
Шэмрок Роверс
12.10 | 22:00
Шэмрок Роверс
0 : 0
Богемианс
08.10 | 22:00
Шэмрок Роверс
3 : 1
Дроэда Юнайтед
18.09 | 22:00
Шэмрок Роверс
3 : 2
Уотерфорд
11.09 | 22:00
Сент-Патрикс
2 : 0
Шэмрок Роверс
04.09 | 22:00
Шэмрок Роверс
0 : 0
Шелбурн
30.08 | 18:00
Дерри Сити
3 : 3
Шэмрок Роверс
07.08 | 22:00
Шэмрок Роверс
3 : 2
Дандолк
31.07 | 22:00
Дроэда Юнайтед
0 : 0
Шэмрок Роверс
03.07 | 21:45
Слайго Роверс
1 : 2
Шэмрок Роверс
26.06 | 21:30
Шэмрок Роверс
3 : 1
Голуэй Юнайтед
22.06 | 22:00
Шэмрок Роверс
1 : 1
Дерри Сити
19.06 | 21:45
Уотерфорд
0 : 2
Шэмрок Роверс
12.06 | 22:00
Шелбурн
2 : 1
Шэмрок Роверс
29.05 | 22:00
Шэмрок Роверс
1 : 0
Сент-Патрикс
25.05 | 22:00
Богемианс
1 : 2
Шэмрок Роверс
22.05 | 22:00
Шэмрок Роверс
1 : 2
Слайго Роверс
15.05 | 22:00
Дандолк
1 : 0
Шэмрок Роверс
08.05 | 21:45
Голуэй Юнайтед
1 : 3
Шэмрок Роверс
04.05 | 19:00
Шэмрок Роверс
4 : 1
Дроэда Юнайтед
01.05 | 22:00
Шэмрок Роверс
1 : 0
Уотерфорд
24.04 | 22:00
Дерри Сити
1 : 0
Шэмрок Роверс
17.04 | 22:00
Шэмрок Роверс
2 : 1
Богемианс
10.04 | 22:00
Сент-Патрикс
0 : 1
Шэмрок Роверс
06.04 | 19:00
Шэмрок Роверс
3 : 2
Шелбурн
03.04 | 21:45
Уотерфорд
1 : 1
Шэмрок Роверс
20.03 | 23:00
Шэмрок Роверс
2 : 0
Голуэй Юнайтед
16.03 | 22:45
Дроэда Юнайтед
0 : 0
Шэмрок Роверс
13.03 | 23:00
Слайго Роверс
0 : 2
Шэмрок Роверс
09.03 | 22:45
Шелбурн
2 : 2
Шэмрок Роверс
06.03 | 23:00
Шэмрок Роверс
1 : 0
Дерри Сити
27.02 | 23:00
Богемианс
3 : 2
Шэмрок Роверс
23.02 | 23:00
Шэмрок Роверс
1 : 1
Дандолк
20.02 | 23:00
Шэмрок Роверс
2 : 0
Сент-Патрикс
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