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  • «Шэмрок Роверс» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Шэмрок Роверс» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 20:50
Шэмрок Роверс
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
ПАОК
64' М. Оздоев 75' К. Десподов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
36
M. McNulty
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Шэмрок Роверс
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
7
Дилан Уоттс
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
37
Matthew Britton
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-4-1-2
88
Полс
6
Клири
4
Лопеш
27
О'салливан
11
Кавана
16
О'Нил
29
Бирн
17
Тауэлл
12
Бернс
8
36
4-4-2
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
99
Мург
14
Живкович
2
Камара
77
Десподов
9
Тиссудали
11
Кавана
5
Грейс
5
Грейс
11
Кавана
29
Бирн
14
Мандрою
14
Мандрою
29
Бирн
12
Бернс
20
Фарруджа
20
Фарруджа
12
Бернс
16
О'Нил
10
10
16
О'Нил
36
10
Берк
10
Берк
36
21
Баба
55
Соареш
55
Соареш
21
Баба
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
9
Тиссудали
63
Чалов
63
Чалов
9
Тиссудали
99
Мург
11
Тайсон
11
Тайсон
99
Мург
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
ПАОК
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
37
Matthew Britton
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
37
Matthew Britton
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Шэмрок Роверс - ПАОК
1
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Сейвы
8
2
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Шэмрок Роверс» против ПАОК, 4-й раунд квалификации Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шэмрок Роверс» – ПАОК

«Шэмрок Роверс» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Шэмрок Роверс
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