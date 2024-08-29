Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Шэмрок Роверс» против ПАОК, 4-й раунд квалификации Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шэмрок Роверс» – ПАОК