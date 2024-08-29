29.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Шэмрок Роверс
Шэмрок Роверс
3-4-1-2
88
Полс
6
Клири
4
Лопеш
27
О'салливан
11
Кавана
16
О'Нил
29
Бирн
17
Тауэлл
12
Бернс
8
36
4-4-2
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
99
Мург
14
Живкович
2
Камара
77
Десподов
9
Тиссудали
11
Кавана
5
Грейс
5
Грейс
11
Кавана
29
Бирн
14
Мандрою
14
Мандрою
29
Бирн
12
Бернс
20
Фарруджа
20
Фарруджа
12
Бернс
16
О'Нил
10
10
16
О'Нил
36
10
Берк
10
Берк
36
21
Баба
55
Соареш
55
Соареш
21
Баба
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
9
Тиссудали
63
Чалов
63
Чалов
9
Тиссудали
99
Мург
11
Тайсон
11
Тайсон
99
Мург
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
ПАОК
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
37
Matthew Britton
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
37
Matthew Britton
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Шэмрок Роверс - ПАОК
1
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Сейвы
8
2
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Шэмрок Роверс» против ПАОК, 4-й раунд квалификации Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шэмрок Роверс» – ПАОК
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»