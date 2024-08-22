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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Шэмрок Роверс
ПАОК - Шэмрок Роверс: обзор матча 22 августа 2024
ПАОК
22.08.2024, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
4 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Шэмрок Роверс
45+5'
Д. Клири (АГ)
48'
Тайсон
67'
Я. Константелиас
90+4'
А. Рахман Баба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Шэмрок Роверс
ГОЛ! 4:0!
А. Рахман Баба
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Клири
Пенальти не реализован!
Ф. Чалов
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Грейс
84'
Замена
Г. Берк
️️️️
Н. Фарруджа
Замена
К. Десподов
️️️️
А. Живкович
80'
Замена
М. Камара
️️️️
Ш. Шваб
80'
Замена
Ж. Састре
️️️️
Х. Кастро
80'
Замена
Т. Мург
️️️️
Я. Константелиас
80'
73'
Замена
A. McEneff
️️️️
Д. Ньюджент
73'
Замена
Д. Бирн
️️️️
Д. Уоттс
73'
Замена
Д. Мандрою
️️️️
А. Грин
ГОЛ! 3:0!
Я. Константелиас
Пас отдал
Тайсон
67'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Брэндон
64'
52'
Вторая желтая
Д. Хонохэн
ГОЛ! 2:0!
Тайсон
Пас отдал
А. Живкович
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Клири
45'
+5
33'
Желтая карточка
Д. Хонохэн
27'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
T. Clarke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
16
Дарра Ньюджент
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Шэмрок Роверс
25
Lee Steacy
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
12
Дарра Бернс
ПВ
10
Conan Noonan
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
17
Кастро
3
Кулиеракис
94
Кедзиора
21
Оздоев
22
Шваб
14
Живкович
45
Константелиас
23
Брэндон
11
Тайсон
3-2-3-1-1
88
Полс
5
Грейс
23
Хонохэн
2
Хор
6
Клири
9
Грин
16
Ньюджент
7
Уоттс
16
О'Нил
20
Фарруджа
15
17
Кастро
25
Састре
25
Састре
17
Кастро
22
Шваб
2
Камара
2
Камара
22
Шваб
45
Константелиас
99
Мург
99
Мург
45
Константелиас
14
Живкович
77
Десподов
77
Десподов
14
Живкович
23
Брэндон
63
Чалов
63
Чалов
23
Брэндон
15
4
Лопеш
4
Лопеш
15
7
Уоттс
29
Бирн
29
Бирн
7
Уоттс
9
Грин
14
Мандрою
14
Мандрою
9
Грин
16
Ньюджент
8
8
16
Ньюджент
20
Фарруджа
10
Берк
10
Берк
20
Фарруджа
Остались в запасе
ПАОК
Шэмрок Роверс
99
Антонис Цифцис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
10
Conan Noonan
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
10
Conan Noonan
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча ПАОК - Шэмрок Роверс
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Тумба
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