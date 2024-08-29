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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шэмрок Роверс - ПАОК
Шэмрок Роверс - ПАОК: обзор матча 29 августа 2024
Шэмрок Роверс
29.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
ПАОК
64'
М. Оздоев
75'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - ПАОК
76'
Замена
Р. Соареш
️️️️
А. Рахман Баба
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Десподов
Пас отдал
Тайсон
71'
Замена
Тайсон
️️️️
Т. Мург
71'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Т. Тиссудали
71'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
Замена
Л. Грейс
️️️️
С. Кавана
65'
Замена
Г. Берк
️️️️
M. McNulty
65'
Замена
C. Noonan
️️️️
Г. О'Нил
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Оздоев
Замена
Д. Мандрою
️️️️
Д. Бирн
64'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
Д. Бернс
64'
53'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
Желтая карточка
Р. Тауэлл
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
27
Кори О'салливан
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
36
M. McNulty
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Шэмрок Роверс
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
7
Дилан Уоттс
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
37
Matthew Britton
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-4-1-2
88
Полс
6
Клири
4
Лопеш
27
О'салливан
11
Кавана
16
О'Нил
29
Бирн
17
Тауэлл
12
Бернс
8
36
4-4-2
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
21
Оздоев
99
Мург
14
Живкович
2
Камара
77
Десподов
9
Тиссудали
11
Кавана
5
Грейс
5
Грейс
11
Кавана
29
Бирн
14
Мандрою
14
Мандрою
29
Бирн
12
Бернс
20
Фарруджа
20
Фарруджа
12
Бернс
16
О'Нил
10
10
16
О'Нил
36
10
Берк
10
Берк
36
21
Баба
55
Соареш
55
Соареш
21
Баба
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
9
Тиссудали
63
Чалов
63
Чалов
9
Тиссудали
99
Мург
11
Тайсон
11
Тайсон
99
Мург
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
ПАОК
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
37
Matthew Britton
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
41
Alex Noonan
ВР
2
Шон Хор
ЦЗ
7
Дилан Уоттс
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
37
Matthew Britton
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Шэмрок Роверс - ПАОК
1
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Сейвы
8
2
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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