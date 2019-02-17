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21.03.2017 11:50Ровно год назад Одемвингие должен был перейти в «Марсель», но его трансфер сорвался. С тех пор его карьера стремительно идет ко дну и рискует завершиться уже этим летом. Виталий Ошовский выясняет, что случилось с Питером и чем он теперь занимается.7
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21.01.2017 10:00Карьерный путь Дуайта Гэйла выглядит запутаннее и страшнее, чем у Джейми Варди. Уже в следующем сезоне этот нападающий наверняка переплюнет Варди и по более приятным показателям. «Бомбардир» рассказывает удивительную историю нового форварда «Ньюкасла», которого сравнивают с легендарным Ширером.8